I budsjettet for 2021 får Bymiljøetaten 4 millioner kroner for å lage et forslag til soner i byen der bare elbiler, hydrogenbiler eller kjøretøy med annen utslippsfri teknologi får kjøre.

– Et forbud mot slike biler i deler av Oslo vil gjøre det enda mer attraktivt å velge elbil eller andre mer miljøvennlige framkomstmidler. Det vil også gi mindre støy og legge til rette for mer byliv, sier byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG) til Dagbladet.

Store kutt

Målet er at utslippene i Oslo skal kuttes med 95 prosent innen 2030. I hvilke områder fossilbiler skal forbys, er ikke avklart.

– Men det vil være naturlig å se på de områdene som i dag omfattes av bilfritt byliv, sier Berg.

Sonen for bilfritt byliv er det meste av Oslo sentrum fra Oslo sentralstasjon til Slottsplassen og gatene rundt. Denne sonen skal etter hvert også omfatte Tøyen og Grønland.

– Målet er å få dette på plass senest innen utgangen av 2023. Klarer vi det, blir Oslo trolig den første hovedstaden i verden som får nullutslippssoner, sier Berg.

Hoksrud: – Siste skanse

Planene får Frps samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud til å reagere.

– Dette handler ikke om å løse problemene til folk flest, men om å gjennomføre en grønn ideologi, sier han.

Han mener forslaget vitner om «mangel på forståelse og empati» for folk som er avhengig av egen bil, og som ikke har råd til å kjøpe seg ny bil.

– Forbud mot fossilbiler er siste skanse etter at de rødgrønne har økt avgiftene, fjernet parkeringsplassene og ellers gjort byen nærmest uframkommelig. Er straff og pisk de eneste politiske virkemidlene de kjenner til? spør han.

Bystyrerepresentant Cecilie Lyngby i Folkeaksjonen nei til mer bompenger er heller ikke imponert.

– Dette lager et klasseskille. Det er mobbing av folk som trenger den bilen de har, sier hun.

