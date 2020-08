Joda, smittebølge nummer to flommer over byen vår, men kanskje ikke fullt så fort som man skulle tro i blant.

Tall Dagsavisen har innhenta fra Folkehelseinstituttet viser at smitten absolutt er på frammarsj etter tre rolige sommermåneder. Etter at halve august er ferdig ligger Oslo totalt på omtrent like mange nye smittede som byen hadde i hele juni. Så langt i august er 226 personer smitta i Oslo, viser tallene.

I juni var det 220 i hele måneden. Med andre ord blir omtrent dobbelt så mange smittet nå, som i starten av sommeren.

Likevel er det langt igjen til toppene i mars og april. Da var det henholdsvis 1325 og 975 nye smittede i byen.

Mest smitte i Alna

Etter de berømte vestkantfestene i starten av august er det mange nysmittede i bydelene Vestre Aker og Frogner. Der har også smitten markant økt, etter under ti i sommermånedene er det nå 25 og 28 nysmittede i de to bydelene.

I bydel Ullern var det bare én nysmittet i hele juli måned. Så langt i august er det 16. Den bydelen er også blant Oslos mindre bydeler i innbyggertall.

Aller mest smitte er det likevel i østkantbydelen Alna. I den bydelen, som dekker hele sørdelen av Groruddalen, er det 29 smittede så langt i august. Men økninga er ikke like tydelig som i vestkantbydelene.

I Nordre Aker, Sagene og Østensjø er det minst økning. Men i alle bydeler (med det mulige unntak av de bittesmå Marka og Sentrum, hvis du teller med dem) må vi regne med økt smitte fra juli til august.

