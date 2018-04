Elbil-rekord i Oslo

Oslo

54 prosent av alle solgte nye biler i mars er elbiler. Det melder Opplysningsrådet for vegtrafikken.

For første gang vil dermed over halvparten av hovedstadens nye biler drives av strøm i stedet for bensin eller diesel.

Grunnen er nokså spesifikk: Det har vært lang venteliste på Nissan Leaf. I mars kom det inn 2.172 biler av den etterlengta modellen til landet.

Dermed kan vi trygt regne med at april ikke blir like elbil-tungt. Men likevel.

– Veksten i mars er helt eventyrlig, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg i en e-post til Dagsavisen.

– Dette går inn i et større bilde hvor vi over lengre tid nå har sett en kraftig vekst, legger hun til.

Berg mener tallene viser at det nytter å være offensive og legge til rette for at flere skal kunne bruke elbil.

I februar var 27,8 prosent av nysolgte biler elektriske.