Vil legge ned klimaetaten i Oslo

Oslo kommune må redusere kostnadene med milliardbeløp. Frps gruppeleder Magnus Birkelund letter på sløret overfor Aftenposten om hvor de mener det bør kuttes.

Frp foreslår to kutt innen Oslos klima- og miljøarbeid. De vil legge ned klimaetaten og avslutte prosjektet med karbonfangst og -lagring på Klemetsrud

– Klimaetaten representerer unødvendig byråkrati som ikke kutter utslipp, sier Birkelund.

Frp mener prisen på karbonfangstanlgeget, som i dag ligger an til å bli rundt 8 milliarder, ikke forsvarer gevinsten.

I tillegg foreslår Frp å selge Oslo Nye Teater, som eies av kommunen.

– Det er ikke kommunens oppgave å drive teater for voksne. Oslo Nye Teater må selges eller legges ned, sier Birkelund.

Den 25. september skal byrådet – som består av Høyre og Venstre – legge fram sitt forslag til budsjett for 2025. De to partiene er avhengige av å finne et flertall i bystyret for å få vedtatt budsjettet. I første omgang er byrådspartiene forpliktet til å forhandle med Frp for å finne dette flertallet.

