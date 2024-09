Ønsker gjenvalg på Stortinget

– Jeg har fått spørsmål fra nominasjonskomitéen i Oslo Arbeiderparti om jeg stiller meg til disposisjon for stortingslista ved valget neste år. Det har jeg svart ja på, sier Jacobsen til Dagsavisen.

Han har vært leder av Oslo Ap siden 2016, og har sittet på Stortinget siden 2021. Før han ble valgt inn på Stortinget var han gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo Ap.

Han ønsker altså å fortsette på Stortinget.

– Jeg er motivert for å gjøre en innsats for Arbeiderpartiet, for Oslo og folka som bor i byen vår. Selv om jeg har rundet 56 år har jeg mer å bidra med, og vil være en god representant med hjerte for byen jeg alltid har bodd i, og en god representant for partiet jeg har vært medlem av i 40 år, sier Jacobsen.

– I trygge hender

Ifølge nettstedet pollofpolls ligger Oslo Ap akkurat nå til å få inn tre stortingsrepresentanter neste år. Jacobsen vil ikke svare på om han ønsker seg en av de tre øverste plassene. Etter at Espen Barth Eide nylig varslet at han ikke tar gjenvalg er tredjeplassen på lista ledig.

– Nå skal partiorganisasjonen si sitt, og nominasjonskomitéen gjøre sin jobb. Jeg har alltid vært et organisasjonsmenneske, og er sikker på at prosessen er i gode og trygge hender, sier han.

---

Frode Jacobsen

Født 05.08.1968. Oppvokst på Bøler i Oslo.

Leder i Oslo Arbeiderparti siden 2016.

Stortingsrepresentant siden 2021.

Sønn av tidligere Arbeiderbladet-redaktør Arvid Jacobsen.

---

Oslo Ap har i dag fire representanter på Stortinget. Jacobsen er nå fast møtende vara for statsminister Jonas Gahr Støre. De øverste sju plassene på stortingsvalglista til Oslo Ap for fire år siden så slik ut:

1. Jonas Gahr Støre

2. Kamzy Gunaratnam

3. Espen Barth Eide

4. Trine Lise Sundnes

5. Frode Jacobsen

6. Siri Gåsemyr Staalesen

7. Agnes Nærland Viljugrein

Barth Eide og Gåsemyr Staalesen har allerede varslet at de ikke ønsker gjenvalg. Jonas Gahr Støre er selvskreven på førsteplass. Kamzy Gunaratnam har vært tydelig på at hun ønsker gjenvalg på andreplassen. Trine Lise Sundnes ønsker også gjenvalg. Det samme ønsker altså Jacobsen. Nærland Viljugrein har ikke uttalt seg om hun ønsker gjenvalg, men Oslo AUF har innstilt henne som sin ungdomskandidat. Hun skal formelt velges førstkommende fredag.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

En ny og gammel nestleder?

Dagsavisen har snakket med en lang rekke kilder i Oslo Ap om hvem som kan være aktuelle for en ny stortingsliste, og hvem som eventuelt er favoritter.

Det er særlig to navn det spekuleres i om ønsker å stille til valg for Oslo Ap: Nestleder Jan Christian Vestre og tidligere nestleder Hadia Tajik.

Vestre sitter ikke på Stortinget i dag, og er partiets nestleder. Alle er enige om at han bør på Stortinget neste høst. Men hvilket fylke skal han representere? Vestre er født i Haugesund, men har bodd i Oslo siden han var 1,5 år gammel. Han er medlem av Oslo Ap, sitter i fylkesstyret til Oslo Ap og bor i Nordre Aker.

I og med at utenriksminister Espen Barth Eide har varslet at han ikke tar gjenvalg neste år, er den sikre tredjeplassen på lista ledig. Noen kilder i Oslo Ap sier at dersom partiets nestleder vil ha den plassen, så får han den plassen. Andre peker på at den plassen i en årrekke har «tilhørt» Oslo Aps leder. Og det er Jacobsen. For åtte år siden sa Jacobsen fra seg plassen for at Jan Bøhler skulle få fortsette på Stortinget. For fire år siden sa Jacobsen at han ønsket seg tredjeplassen. Det samme sa Barth Eide. For å unngå bråk i partiet tok Jacobsen til takke med 5.-plassen i stedet.

Mange i Oslo Ap snakker også om Hadia Tajik. Hun har flyttet fra Rogaland til Skullerud i Oslo, og har meldt seg inn i Oslo Ap. Før sommeren sa hun at hun ikke ønsket gjenvalg til Stortinget for Rogaland Ap. Men hva med Oslo?

Før sommeren uttalte Tajik følgende til Avisa Oslo:

– Jeg har takket nei til gjenvalg til Stortinget for Rogaland Arbeiderparti. Det er hyggelig at navnet mitt har blitt nevnt i Oslo. Nominasjonsarbeidet i Oslo Arbeiderparti har ennå ikke begynt, og jeg vil bruke tid på å vurdere hva som er riktig for meg og min familie fremover.

Kilder i Oslo Ap sier til Dagsavisen at i den grad uttalelsen fra Tajik var en prøveballong for å teste responsen i fylkeslaget, har den blitt godt mottatt i flere miljøer.

Dagbladet har på sin side erfart at dersom Tajik blir innstilt på andreplassen, vil Kamzy Gunaratnam kjempe med nebb og klør for å beholde den. For fire år siden ble Gunaratnam ikke innstilt på andreplassen på lista av et flertall i nominasjonskomitéen. Det ble nåværende idrettspresident Zaineb Al-Samarai. Gunaratnam ble valgt etter kampvotering.

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)

Veien videre

Dagens stortingsrepresentanter har frist torsdag på å svare på om de tar gjenvalg. Deretter spilles ballen videre til lokallagene i Oslo Ap. I løpet av høsten skal de levere sine forslag til stortingskandidater til nominasjonskomitéen, som ledes av tidligere byråd Rina Mariann Hansen.

Når innspillene fra lokallagene kommer inn, blir det nominasjonskomitéens jobb å snekre sammen en liste som kan bli vedtatt av Oslo Aps nominasjonsmøte i november. Kilder i Oslo Ap peker på at dersom Vestre eller Tajik ønsker seg inn på lista, er den mest egnede måten å få til det på å bli foreslått av store nok og mange nok lokallag.

Dersom både Tajik og Gunaratnam ønsker seg andreplassen på lista, og både Jacobsen og Vestre ønsker seg tredjeplassen, kan det bli duket for nye runder med nominasjonsstrid og uro i Oslo Ap.

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

Les også: Mímir Kristjánsson: – Verdens eldste selvbedrag er å ta én øl (+)