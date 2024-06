To menn tiltalt for å ha oppbevart sprengstoff i Oslo

De skal ha hatt nok til å lage en improvisert bombe, skriver NRK.

I tiltalen står det at de sendte bilde av sprengstoffet og truet noen med å bombe familien deres.

Den ene mannen er i tillegg tiltalt for flere forhold – blant annet for å truet folk med øks i Oslo, og for å ha kastet bensin i fjeset til en politimann.

