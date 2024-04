Krisemøte om Unibuss i Oslo bystyre

Unibuss, som er heleid av Oslo kommune, står i fare for å gå konkurs etter store underskudd, ubetalte regninger på 100 millioner og bøter fra samarbeidspartner Ruter etter en trøblete vinter. Oslo kommune er, med 60 prosents eierandel, også største eier i Ruter som nå er i forhandlinger med Unibuss.

Onsdag klokka 13 må samferdselsbyråd Marit Vea (V) møte i samferdselsutvalget i Oslo. Opposisjonen vil ha svar om hvordan byråden vil unngå en kollaps i kollektivsystemet i hovedstaden, skriver NRK.

Unibuss er et fire selskaper som betjener bussrutene på kontrakt for Ruter. Selskapet kjører i dag 372 busser i rute på denne kontrakten, noe som utgjør mellom 60 og 70 prosent av busstilbudet i Oslo, og alt i Bærum. En konkurs vil ramme all denne trafikken umiddelbart.

I et internt notat, som Teknisk Ukeblad gjenga tirsdag, omtaler Ruter at Unibuss er i «store økonomiske problemer». Videre mener man at alternativene for Unibuss enten er en tvungen rekonstruksjon eller en konkurs.

