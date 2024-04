Avisa Oslo: Bussgigant krever store summer fra konkurstruede Unibuss

Årsaken er at Unibuss har holdt tilbake penger som skulle betales til den tyske produsenten for 76 elbusser, skriver Avisa Oslo.

Opplysningen kommer fram i et hemmeligstemplet brev fra Unibuss' eier Sporveien til byråden for samferdsel. Der hevder de at Man, rett før levering av bussene, meldte fra at kjøretøyene ble tyngre enn avtalt for bussene som kjører på Oslo øst.

«Man har vedkjent seg forholdene, men bestrider Unibuss' anledning til å holde igjen oppgjøret for bussene og har tatt ut stevning mot Unibuss» står det i brevet, skriver AO.

Avisa Oslo skriver at de er kjent med at Oslo tingrett har mottatt en sak hvor Man har saksøkt Unibuss, men kjenner ikke til hvor stor sum som er holdt tilbake.

Unibuss kjemper en desperat kamp for å unngå konkurs etter at snøvinterens bussfiasko i Oslo og Akershus resulterte i krav fra kollektivselskapet Ruter om skyhøye bøter.

Verken Unibuss eller Man ønsker å kommentere saken overfor Avisa Oslo.

Man Truck & Bus er en av Europas største produsenter av lastebiler, varebiler og busser. Selskapet har 33.000 ansatte over hele verden og omsatte i 2023 for 14,8 milliarder euro, ca. 173 milliarder norske kroner.

