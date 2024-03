Unibuss kan måtte ta støyten: – Er det kroken på døra nå?

– Byrådet sitter stille og ser på at nærmere 2.000 familier kan bli rammet av arbeidsledighet. De ansatte i Unibuss gjør en svært viktig jobb for å få Oslo til å fungere.

Det sier Fagforbundet Oslo i en uttalelse fredag, etter Oslo bystyrets debatt om konkurstrusselen mot selskapet Unibuss denne uken.

Unibuss står for busstilbudet i Oslo, men også mesteparten av Bærum og Vestfold.

– Nå skriver flere og flere om mulig konkurs i Unibuss. Går Unibuss konkurs blir mer enn 60 prosent av bussene i Oslo parkert. Oslo eier Sporveien og Unibuss. Dette handler om byrådets evne til å styre byen. Hva konkret gjør byrådet for å unngå at busstilbudet havner i fullstendig kollaps, spurte Abdullah Alsabeehg fra Ap denne uken.

– Vi har fulgt situasjonen svært, svært tett, svarte samferdselsbyråd Marit Vea (V).

Hun sa at hun ikke burde diktere konklusjonene i forhandlinger mellom Ruter og Sporveien, som eier Unibuss.

– De leter etter løsninger for å unngå et slikt scenario. Det er det som vil tjene Oslos kollektivreisende best, og så må jeg ha beredskapen for å håndtere andre scenarioer, men det ønsker jeg ikke å spekulere i, sa byråden.

Frykten for konkurs kommer etter vinterens snøkaos. Vårt Oslo, som har skrevet flere saker om konkursfaren i Unibuss, har vist fram følgende regnestykke for mulige bøter etter busskaoset: Hver innstilte bussavgang kan gi 15.000 kroner i bot. Mellom 6.000 og 8.000 avganger ble innstilt i vinter. Til sammen blir det 120 millioner kroner.

– Det kan brekke ryggen på Unibuss, har Sirin Hellvin Stav (MDG) fra samferdsels- og miljøutvalget i Oslo sagt til Dagsavisen.

Frykter for jobber

– Det var den internasjonale bussjåførens dag nylig. De frykter jo for både jobben sin og et trafikkaos uten like. Vi har hørt fra andre medlemmer også, som er nysgjerrige på hvordan det går, etter all oppmerksomheten i mediene. Er det kroken på døra nå?

Spørsmålet stilles av leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

Leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. (Fagforbundet Oslo)

Han påpeker at sjåfører og andre ansatte som er med på å drifte Unibuss, ikke bare er ansatte, men også brukere av kollektivtilbudet.

– Mange av dem pendler jo også på tvers av byen, og det kan være rimelig vanskelig å komme seg fram i byen hvis du er avhengig av bussen. Noen kan ta trikk og T-bane, men de overlapper ikke over alle områder, sier han til Dagsavisen.

«Fagforbundet Oslo gir full støtte til alle som arbeider i Unibuss, uavhengig av hvor de er organisert», står det også i uttalelsen til Fagforbundet Oslo.

Dehlin tar tydelig standpunkt mot kommunens anbudsmodell i kollektivtilbudet, og synes det er spesielt at Unibuss sitter igjen med svarteper.

– Her har Oslo kommune, som gjennom en virksomhet de eier 60 prosent av, altså Ruter, kommet med et anbud. Og et selskap som kommunen eier 100 prosent av, har vunnet det anbudet, da Unibuss er et datterselskap av Sporveien, sier Dehlin.

Han mener man her har en situasjon hvor kommunen truer kommunen med bøter, og at kunder og ansatte kan måtte betale prisen, og at kommunen slik kaster bort penger på byråkrati.

– Til syvende og sist så er det vi som skattebetalere som betaler for dette.

– Unibuss har jo ikke bestemt selv at man skal ha den mengden elektriske busser man har, de avgangstider man har og lignende. Det er jo dette som har skapt disse bøtene, ikke Unibuss. Det er heller ikke Unibuss som har stått for snørydding. Det er det kommunen som har ansvar for gjennom et annet løp igjen, sier han.

Ikke hyggelig

Atle Rønning, administrerende direktør i Unibuss, synes situasjonen er lei.

– Det er klart det ikke noen hyggelig situasjon, men jeg opplever ikke at det er noe krisestemning, det gjør jeg ikke, sier Rønning til Dagsavisen.

Han synes det er på sin plass med en skryt av de ansatte i Unibuss.

– Jeg kan føye til at våre ansatte har gjort en skikkelig kjempeinnsats i vinter, og i det siste har vi nådd et skikkelig høypunkt for regularitet. For to uker siden i indre by Oslo bommet vi med én manglende avgang – og det var grunnet en punktering. Så de ansatte skal ha ros for det, sier han.

Atle Rønning, administrerende direktør i Unibuss. (Unibuss)

– Er det fare for folks arbeidsplasser?

– Ved en konkurs så vil jo det skje som det skjer i alle konkurser. I utgangspunktet er det jo snakk om omtrent 2200 ansatte som vil miste jobbene sine. Mesteparten av disse vil nok få tilbud om ny jobb, tror Rønning.

– Tror du Ruter er rustet til å ta hånd om både ansatte i Unibuss og kollektivreisende ved en eventuell konkurs?

– Jeg tror at Unibuss er så stort at det vil være ekstremt krevende. I tillegg til Oslo, så kjører jo Unibuss mesteparten av rutekjøringen i Bærum og Vestfold.

