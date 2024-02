Gatetrær bukker under

For en tilfeldig forbipasserende var det tilsynelatende ikke noe galt med treet i Vardøgata på Rodeløkka, men…

– Treet i Vardøgata har produsert mer og mer død ved i trekronen de siste årene, og var i avviklingsfasen. Så det ble mye døde greiner over fortau og vei, forklarer seksjonssjef Tørres Rasmussen i Bymiljøetaten.

Derfor ble det felt for noen dager siden.

– Vil det bli plantet et nytt tre til erstatning for det som ble felt?

– Nei, det finnes ikke lenger plass i denne gata. Det blir nok ikke replantet før det blir en endring eller oppgradering av gata så et nytt tre kan få et ordentlig plantebed, svarer Rasmussen.

– Trærne dør

Også andre steder i hovedstaden er menn med motorsager på vei til gatetrær, hvis de ikke allerede har kommet.

Rasmussen forteller om «noe dødt langs Ring 2» og også at det muligens kan bli felt trær langs Kirkeveien ved Frognerparken.

I disse områdene er problemet for trærne «lite vokseplass, salting og flere svært tørre perioder», ifølge Rasmussen.

Ved Carl Berners plass – i Christian Michelsens gate, har midtrabatten i lengre tid vært et sørgelig skue for dem som setter pris på gatetrær. Her er en rekke av trærne blitt kappet et godt stykke oppe på stammen, og de framstår nå som svært halvhjertede gjerdestolper.

– Her har det vist seg at trærne dør, forteller Rasmussen.

– Samme treslag – kirsebær, har dødd lags andre strekninger også. Kombinasjonen av lite plass, tørke og salting er utfordrende.

– Gatetrær er alltid utsatt grunnet sin plassering.

Også andre steder i byen må folk og fugler nå nøye med bare de sørgelige restene av gatetrær.

– Ja, dessverre er det noen stubber her og der. Vi ønsker få dem fjernet dersom det ikke er plass til å plante et nytt tre, sier Rasmussen.

Dette var en gang kirsebærtrær i Christian Michelsens gate ved Carl Berners plass. (Foto: Tor Sandberg)

Skal plante i parkene

Det betyr likevel ikke at Bymiljøetaten har gitt opp kampen mot de tøffe vekstforholdene for gatetrærne.

Ett av stedene hvor det vil bli plantet nye trær til erstatning for trær som har strøket med, er Olaf Schous vei på Sinsen, nevner Rasmussen.

Det er også slik at Bymiljøetaten nå prøver seg fram med andre treslag «for å se om det er en måte å gå videre på». Dette er tilfellet både i Trondheimsveien og Ensjøveien.

Alt er forresten ikke helsvart. Trærne i parkene og friområdene som Bymiljøetaten har ansvaret for, «går det veldig bra med», kan seksjonssjefen opplyse.

– Hvordan er planene for treplanting generelt sett i år? Vil Oslo få flere trær enn hva som nå er tilfellet?

– Ja, vi skal plante trær i parker i alle bydeler i Oslo i 2024. Alle planer er ikke helt klare, men dette vil bli ferdig planlagt innen utgangen av mars, svarer Rasmussen.

