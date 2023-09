Høyre-leder sier nei til gjenvalg

70-åringen sier han er klar for å bruke mer tid på seg selv og familien. På Facebook skriver han at han har gitt beskjed til valgkomiteen i Oslo Høyre om at han ikke ønsker gjenvalg som partiets leder i hovedstaden.

– Jeg bestemte meg for at jeg ville sette av to år for å kjempe for en maktskifte i Oslo, sier Steenstrup (H), ifølge avisen Vårt Oslo.

Steenstrup sier han skal fortsette som leder av Oslo Høyre fram til årsmøtet i slutten av januar 2024. Høyre fikk 32,6 prosent av stemmene i Oslo under årets kommunevalg, en oppgang på 7,2 prosentpoeng.

