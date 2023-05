Høyre tordner mot sykehjemsangrep: – Uran kommer utelukkende med skremselspropaganda

– Jeg skulle ønske at Uran var mindre opptatt av å tegne et vrengebilde av Høyres politikk og mer opptatt av å diskutere hvordan vi kan forbedre eldreomsorgen i Oslo. Det synes jeg at både sykehjemsbeboerne og medlemmene hennes fortjener, sier Solberg til Dagsavisen torsdag kveld.

Nestleder i Fagforbundet Oslo, Anna Elisabeth Uran krever svar på hvilke sykehjem Høyre har tenkt å privatisere, etter at Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg denne uka presenterte en liste med 16 strakstiltak, som partiet akter å iverksette dersom de går seirende ut av høstens kommunevalg.

Blant annet innebærer det å konkurranseutsette tre til fire sykehjem.

I intervju med Dagsavisen, reagerer Uran sterkt på planene, etter at alle private kommersielle sykehjem i Oslo er blitt rekommunalisert i løpet av de snart åtte årene under rødgrønt styre. Uran spør blant annet om Oslo Høyre mener at det er slik at ansatte i pleie- og omsorgssektoren har for høy lønn og viser til lønnsvekst de har hatt ved offentlige sykehjem.

– Dette er klassisk høyrepolitikk. Vanlige arbeidsfolk skal betale prisen for Oslo Høyres ideologiske råkjør, sier hun blant annet.

– Vil stille krav

Eirik Lae Solberg svarer mer enn gjerne både på det han kaller feilaktige påstander og angrep mot Høyre, og kontrer:

– Anna Elisabeth Uran opptrer som Arbeiderpartiets forlengede arm og kommer utelukkende med skremselspropaganda om Høyres politikk. Hun framsetter tre påstander og alle er feil, sier Solberg, og påpeker hva han mener Uran bommer på:

– Det er ikke riktig at de som jobber på et konkurranseutsatt sykehjem vil gå ned i lønn. Oslo Høyre har gjort det klart at vi vil stille krav om at de som jobber på et sykehjem som blir konkurranseutsatt minst får samme lønn som før. Det blir en konkurranse om å gi de beste tjenestene til pleietrengende, forklarer han.

Irettesettes av Høyre: Anna Elisabeth Uran, nestleder i Fagforbundet Oslo. (Fagforbundet)

Solberg oppklarer gjerne også en misforståelse:

– Det er selvfølgelig heller ikke riktig at sykehjem skal konkurranseutsettes den første uka. Vi vil derimot straks begynne forberedelsene til konkurranseutsetting av tre-fire sykehjem. Slike prosesser tar tid og det vil nok ta et år å gjennomføre en konkurranseutsetting. Den prosessen vil også gi svar på hvilke sykehjem som bør konkurranseutsettes. Oslo har cirka 40 sykehjem. At i underkant av ti prosent av disse etter hvert drives av private, er virkelig ikke et problem, men bidrar til et positivt mangfold, mener Solberg.

Fotballpub til folket

Han har mye på hjertet etter kritikken fra Fagforbundet.

– For det tredje, er det ikke riktig at tjenestene blir dårligere av konkurranseutsetting. Tvert imot er mangfold og konkurranse positivt for kvaliteten, mener Solberg.

Han viser først til at nylig rekommunaliserte Oppsalhjemmet vant internasjonale priser for arbeidet sitt med pasientsikkerhet og risikohåndtering mens det ble drevet privat.

– Mange av de kommunale sykehjemmene besøkte Oppsalhjemmet for å lære, påpeker han, og gir et annet eksempel:

– På Manglerudhjemmet etablerte de fotballpub, spa og butikk. Etter det økte trivselen blant beboerne, argumenterer Solberg.

Byrådslederkandidaten poengterer at i forrige pasient- og brukerundersøkelse i Oslo, gjorde private og ideelle det litt bedre enn de kommunale.

– Mange av de private er flinke til å finne nye kreative løsninger. Det beste er om kommunale og private sykehjem kan konkurrere og samtidig lære av hverandre.

– Men vil de private sykehjemmene, med fotballpub og spa, være for alle?

– Ja, de private sykehjemmene vil være for alle. Søkerne kan velge fritt mellom private og offentlige sykehjem så lenge det er plass. Kommunen skal betale for plassen uavhengig om den er offentlig eller om den er privat. Hvis det blir som Uran og Ap vil, blir det derimot bare de med mest penger som får mulighet til å kjøpe seg privat sykehjemsplass, hevder Solberg.

