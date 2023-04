Ser frem til Playstation og krimbøker på biblioteket

– Det blir fint med et sted å slappe av og spille Playstation, sier Theodor Ødegård med et smil.

– Det får han gjøre, men for oss andre blir det et sted vi kan dra etter skolen. Nå slipper vi å bare bruke biblioteket på skolen, skyter klassekompis Mathias Matre inn.

Krim og romaner

Sammen med blant andre byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV), var 9A ved Lofsrud ungdomsskole invitert til å være med på åpningen av det nye Deichmanske bibliotek på Mortensrud.

– Nå slipper vi å henge på T-banen eller senteret. Nå har vi et sted vi kan være, og samtidig lære noe, sier Mathias Matre til Dagsavisen.

Begge gutta er glad i å lese bøker og ser fram til å utforske bøkenes verden på det nye biblioteket.

– Jeg er glad i å lese krimbøker, sier Theodor.

– Jeg liker best faktabøker og romaner, sier Mathias.

– Bøker kommer jeg til å lese her, og låne med meg hjem, sier Mathias, før de setter seg ned for å høre dikt, sang og åpningstaler av blant annet byrådsleder og byråd.

Lania Najmadin er elevrådsleder på Lofsrud skole, og har gjennom flere avisinnlegg påpekt viktigheten med å ha et bibliotek i nærmiljøet, og ikke måtte dra til Holmlia, som var det nærmeste.

Elevrådsleder ved Lofsrud skole, Ladia Najmadin. (Tom Vestreng)

– Dette betyr trygghet. Det betyr at vi har et sted hvor vi kan snakke med folk, et sted hvor vi kan utvikle kunnskap, bygge fellesskap gode relasjoner, både til hverandre og til de som er eldre enn oss, sier hun til Dagsavisen.

– Her vil det alltid være noen som kan hjelpe deg, og det at det også vil være eldre mennesker til stede vil være en trygghet, sier hun.

Demo Mortensrud

Demo Mortensrud skal være en møteplass for alle på Mortensrud og omegn, med ekstra fokus på barn og unge. Fremover kommer de til å teste ut tilbud og aktiviteter for å tilpasse bibliotektilbudet mest mulig til behovene i lokalmiljøet. De har blant annet bøker, filmer, blader og tegneserier på flere språk til barn, ungdom og voksne, og har selvsagt tilgang til hele Deichmans øvrige samling.

– Navner Demo kommer av at vi er i en prøvefase. Vi har ikke et ferdig produkt ennå, men vil lytte til hva befolkningen på Mortensrud ønsker seg av et bibliotek. Vi skal prøve og teste oss fram, sier daglig leder ved Demo Mortensrud, Siri Thurmann-Moe til Dagsavisen.

Mortensrud er en bydel med store levekårsutfordringer, og har med ujevne mellomrom vært i medienes søkelys på en negativ måte.

Åpningen av det nye biblioteket vil forhåpentligvis bidra til å gjøre Mortensrud til et bedre sted for alle.

– Allerede før åpningen har vi merket en enorm interesse for biblioteket. Dette er noe nærmiljøet har ønsket seg lenge. Biblioteket har gått fra å være et sted man lånte bøker, til å bli en sosial møteplass. Vi er et lavterskeltilbud for alle, enten det er barn, unge, voksne eller eldre. Og det er et av få gratis tilbud, sier hun.

Daglig leder Siri Thurmann-Moe. (Tom Vestreng)

– Vi har fokus på barn og unge, som også samlingen vår gjenspeiler. I tillegg til vanlige bibliotektjenester vil vi ha arrangementer, vi vil være en arena for frivilligheten og vi vil samarbeide tett med andre aktører i nærmiljøet, sier Siri Thurmann-Moe.

Nybygg

Mortensrud står foran store utbyggingsplaner, og et nytt bibliotek skal etter planen stå klart i 2029. I tillegg er det planer og å bygge store idrettsanlegg i området.

– Jeg har veldig lyst til å åpne det ny biblioteket i 2029, men det betyr at jeg må vinne dette valget og neste valg, sa han humoristisk i sin åpningstale.

– Men jeg begynner å dra på åra, så vi får nå se på det, la han til med et smil.

Han er opptatt av at biblioteket skal være et sted hvor man kan komme og slappe av og være seg selv.

– Et sted å roe seg ned, og det er veldig viktig i en urolig tid, sier byrådslederen.

Byråd Omar Samy Gamal er vant med å åpne både idrettsanlegg og svømmehaller.

– Vi har jo planlagt å bygge bibliotek på Mortensrud når vi kommer i gang med alle de store prosjektene, men nå setter vi av penger til å starte opp bibliotek allerede til neste år. Å få på plass Deichman bibliotek gir mange muligheter for nærmiljøet, med en arena for frivillighet, tilpasset tilbud for ungdom, formidling til skoler og barnehager og en møteplass og et bibliotektilbud som er attraktivt for alle, sa byråd for kultur og idrett, Omar Samy Gamal (SV) til Dagsavisen i november 21, da han kunngjorde at byrådet bevilger 17 millioner til et midlertidig bibliotek.

Nå fikk han også være med på åpne et nytt bibliotek.

– Men når alt skal oppsummeres, så er dette noe jeg er mest glad og stolt over å ha fått vært med på å få til. Og som jeg kommer til å huske når jeg blir gammel, sier byråden til Dagsavisen.

Byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV). (Tom Vestreng)

– Mortensrud er en bydel med store levekårsutfordringer. Hva har et nytt bibliotek å si for dette?

– Det har mye å si. Fordi det handler om å lykkes i livet som ung. Her får man et sted å gjøre lekser, få hjelp. Her få man et sted hvor foreldre kan møtes og snakke om de utfordringene man møter i hverdagen. Biblioteket blir et nav i bydelen, noe som er veldig viktig, sier han.

– Demo Mortensrud blir et felles møtested. En utvidet del av stua di. Her kan alle komme på like fot, og ingen spør hvem du er eller hva du gjør. Dette er med på å bygge lokalmiljøet på en positiv måte, sier Omar Samy Gamal.

