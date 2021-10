Ber om møte med Raymond etter Mortensrud-drapet: – Vi må tørre å stille oss spørsmålet om vi jobber riktig?

– Som bydelsutvalg (BU)-leder i Bydel Søndre Nordstrand har jeg begrenset med verktøy. Mortensrud har noen utfordringer, og vi greier ikke løse de alene, sier BU-leder Ola Mannsåker (Ap) til Dagsavisen.

Bedt om møte

Det var siste torsdag at Hamse Hashi Adan ble truffet av angivelig flere skudd utenfor Lofsrud skole på Mortensrud. Han døde fredag som følge av skadene han fikk etter å ha blitt skutt.

BU-leder i Bydel Søndre Nordstrand, Ola Mannsåker. (Privat)

Vitner har sagt at de hørte flere skudd. Flere ungdommer var samlet ved skolen da hendelsen skjedde, og politiet har bedt vitner om å melde seg.

Foreløpig har ikke politiet pågrepet noen for skytingen.

Dette var ikke første gang en person ble skutt og drept i bydelen. Første nyttårsdag i fjor, ble en ung mann skutt og drept på Prinsdal, i samme bydel.

Fire menn er dømt for drapet og medvirkning til drapet, hovedmannen fikk 13 års fengsel, og aktor karakteriserte drapet som «en ren henrettelse». Politiet mente drapet hadde sammenheng med konflikter mellom kriminelle gjenger på Søndre Nordstrand.

Torsdagens hendelse vekker opp mange minner og følelser. Vi blir aldri helt ferdig med dette, og saken fra sist vinter blir holdt i live gjennom rettssaker og andre ting, sier Mannsåker.

Nå har han sendt en henvendelse til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og bedt om et møte.

Raymond Johansen Bydelsutvalget i Søndre Nordstand vil ha møte med politisk ledelse i Oslo om hva de skal gjøre med nærmiljøet (Tobias Mandt)

– Vi vil ha et møte for å gå igjennom alle aspekter. Vi må tørre å stille oss spørsmålet om vi jobber riktig? Om vi bruker de ressursene vi har på en riktig måte, sier Mannsåker.

– Ennå har jeg ikke hørt noe fra byrådet, men jeg håper på et raskt svar, og at vi kan få et snarlig møte. For dette haster, sier han.

Skyteepisoden skjedde ved Lofsrud Skole på Mortensrud torsdag kveld forrige uke. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Berører lokalsamfunnet

BU-leder Ola Mannsåker har møtt de pårørende, og han har deltatt opp minnemarkeringer og vært til stede i moskeen hvor den avdøde hadde tilhørighet.

Mannsåker berømmer også den frivillige innsatsen bydelen har bidratt med etter den tragiske hendelsen torsdag.

– Dette er en trist sak. Spesielt for de pårørende og berørte, men også for oss som lokalsamfunn, sier Mannsåker.

– Det er mange som er i sorg, sier han stille.

Han ønsker ikke å spekulere i hva som er årsaken til drapet.

– Vi må være tålmodige, og la politiet få gjøre sin jobb. Vi kan ikke tro at vi sitter på den endelige løsningen, sier han.

Sterke følelser

– Men når slike ting skjer vekker dette sterke følelser, og mange har lyst til å agere eller handle. Men vi må la politiet gjøre sin jobb, gjentar han.

Mortensrud og Bydel Søndre Nordstrand er en bydel med sine utfordringer, og bydelen har ikke minst store levekårsforskjeller.

– Jeg ønsker ikke å henge ut Mortensrud, men vi i bydelen har våre utfordringer, som nok kanskje er annerledes enn standarden andre steder i landet. Jeg tror at vi må fortsette å forebygge, men også løfte blikket mer mot unge voksne, det vil si de over 18 år. Når de når den alderen faller de utenfor bydelens ordinære hjelpeapparat og må greie seg selv, Etter en slik hendelse er det mange som føler på usikkerhet og uro. Mange spør seg nå: Er dette stedet vi ønsker at våre barn skal vokse opp?,

– Problemstillingen er kompleks, og større enn hva bydelen selv greier med sin begrensede økonomi. Vi har ikke fått den hjelpen vi trenger. Vi må ha mer kommunal og statlig hjelp. I tillegg må vi ha bedre samordning mellom de ulike aktører som bydel, skole, barnevern, Nav og politi, sier han.

Dagsavisen har vært i kontakt med byrådslederens kontor som opplyser om at de vil holde et møte med bydelen.

