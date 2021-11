Byrådet gir 17 millioner til bibliotek på Mortensrud

Mortensrud har den senere tiden dominert mediebildet, på grunn av negative hendelser. 7. oktober ble 20 år gamle Hamse Hashi Adan skutt og drept utenfor Lofsrud skole på Mortensrud.

Både byrådspolitikere og lokalpolitikere har innrømmet og innsett at bydelen har store utfordringer, og at noe må gjøres. Og det fort.

Strakstiltak

Meningene og forslagene om hva som bør gjøres har vært mange, og som første strakstiltak åpnet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) nytt jobbsenter på Mortensrud torg, som skal hjelpe de «glemte» unge, de mellom 18–25 med en bedre og meningsfull hverdag.

– Vi har jo planlagt å bygge bibliotek på Mortensrud når vi kommer i gang med alle de store prosjektene, men nå setter vi av penger til å starte opp bibliotek allerede til neste år. Å få på plass Deichman bibliotek gir mange muligheter for nærmiljøet, med en arena for frivillighet, tilpasset tilbud for ungdom, formidling til skoler og barnehager og en møteplass og et bibliotektilbud som er attraktivt for alle, sier byråd for kultur og idrett, Omar Samy Gamal (SV).

I 2028 er det meningen at Deichman skal åpne et 1200 kvadratmeter stort folkebibliotek i et nytt bygg bak senteret på Mortensrud. Det nye biblioteket skal bygges sammen med nytt sykehjem, omsorg +, frivillighetssentral og fritidsklubb.

Det midlertidige biblioteket trenger 600 kvadratmeter og en sentral plassering. Størrelsen tilsvarer Deichman Tøyen.

Lokalsamfunnet

Oslo har flere lokalbibliotek som ligger i lokale sentre og har veldig god erfaring med at dette er bra plassering for både bibliotek og det lokale senteret.

– Folka på Mortensrud har lenge ønska seg et bibliotek. Det er ikke lenge siden Lania fra elevrådet på Lofsrud skole hadde et veldig fint leserinnlegg hvor hun sa «Mortensrud ville blitt et enda bedre sted for barn og ungdommer hvis vi hadde hatt et felles bibliotek». Jeg er derfor veldig glad for at vi har fått det med i tilleggsinnstillinga vi sender til bystyret i dag, sier Omar Samy Gamal.

De vil bruke 16.9 millioner kroner neste år, hvorav ni millioner er til investeringer, og 7,9 millioner kroner til drift.

Mortensrud har i mange år vært et forsømt område, men tidligere i høst presenterte byrådet planene for bydelen i Dagsavisen. Byrådet vil bruke nær en milliard kroner på nye idrettsanlegg i bydelen.

– I løpet av de neste årene vil det komme nye skole, nye fotballbaner, landhockeybane, klubbhus, friidrettshall og cricketbane. Tidligere har vi hatt 60 millioner kroner til midlertidige anlegg finansiert. Derfor er det en glede å kunne si at hele anlegget nå er fullfinansiert, sa Omar Samy Gamal til Dagsavisen rett før valget, da han sammen med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) møtte Dagsavisen på Mortensrud.

Deichman

I løpet av 2022 regner Deichman å ha på plass det midlertidige biblioteket på Mortensrud.

– Et nytt bibliotektilbud på Mortensrud skal vi gjøre alt vi kan for å få på plass i løpet av 2022, sier Mari Eeg, Deichmans avdelingsdirektør for lokalbibliotekene til Dagsavisen.

Mari Eeg, avdelingsdirektør for lokalbibliotekene i Deichman. (Erik Thallaug, Deichman)

– Vi er selvsagt veldig glad for denne nyheten om tilleggsforslaget. Da får folk i alle aldre på Mortensrud en møteplass allerede neste år og de får en smakebit av det permanente biblioteket som vi planlegger å åpne i 2028. Å starte opp et nytt bibliotektilbud allerede neste år vil også gi oss et enda bedre grunnlag til å teste ut biblioteket som arbeidssted for ungdom, forberede et godt samarbeid med andre kommunale tjenester og opprette god kontakt med frivilligheten, sier Eeg.

