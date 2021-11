Plusser på 10 millioner til områdesatsing i Oslo: – Det er viktig at vi gjør noe på Mortensrud

I et beboermøte på Mortensrud for to uker siden lovet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) både penger og tiltak for å bedre forholdene i bydelen.

Mandag var jobbsenteret på plass, og han og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) holdt tale og klippet snor.

Regjeringen Solberg satte i sitt budsjett av åtte millioner kroner i neste års budsjett for å bekjempe gjengkriminaliteten i Oslo. De satte også av tre millioner kroner for å få ex-gjengmedlemmer på rett kjøl i samfunnet.

De foreslo også å bevilge 168,9 millioner kroner til områdesatsinger i Oslo.

Nå er det regjeringen Støre som er i førersetet, og da de la fram sitt budsjett mandag, hadde de plusset på med 10 millioner til områdesatsinger i Oslo.

Nye lokaler

– Dette er bare starten, lovet byrådsleder Raymond Johansen, da han tok fram saksa og sammen med Hadia Tajik klippet snora til det nye jobbsenteret, som i første omgang er en brakke på torget på Mortensrud.

Senere skal det inn i permanente lokaler på senteret.

– Det er viktig at vi gjør noe på Mortensrud. At beboerne ser at vi bryr oss og kommer med gode tiltak, sier byrådslederen til Dagsavisen.

– Hvordan skal jobbsatsing hjelpe?

– Jobb er helt avgjørende. Det er det alle jeg snakker med i nærområdene forteller meg, og det forskninga sier. Hvis du ikke har framtidstro og muligheter, er du utsatt. Unge mennesker trenger en grunn til å stå opp om morgenen, tjene egne penger, treffe andre voksne og bli en del av samfunnet. Jobbsatsing er ingen quick fix for alle utfordringene vi har, men det er en avgjørende, langsiktig investering i både fremtiden til den enkelte og i trygghet og trivsel i lokalsamfunnet, sier Raymond Johansen.

– Dagsavisen har den siste tida satt søkelyset på ungdomsvolden både i Osloskolen og ellers: Flere forskere bekrefter overfor oss en tendens til at unge utfører mer vold enn tidligere. Hva tenker du det kommer av?

– Det store bildet er at de aller fleste barn og unge i Oslo ikke blir registrert for vold eller annen kriminalitet. Men det er noen få som gjør det, og det tar vi på det dypeste alvor. Vi har blant annet et omfattende samarbeid med politiet, gjennom Salto. Den årlige Salto-rapporten viser at det er noen fellestrekk blant unge som blir registrert for kriminalitet gjentatte ganger. Det er unge som har levekårsutfordringer, som flytter veldig ofte, og har en ustabil situasjon hjemme, ofte uten foreldre i jobb. Rapporten viser også at tett oppfølging, og muligheter til jobb og aktivitet, er viktig for å få til en endring, sier han.

— Raymond Johansen, byrådsleder

Det nye jobbsenteret på Mortensrud er et tilbud til unge mellom 18 og 25 år, og som ønsker å komme i arbeid.

Her vil man få mulighet til å skrive, CV, trene på intervjuer, komme i kontakt med arbeidsgivere, eller få individuell veiledning.

Møtte justisministeren

Mandag møtte Raymond Johansen justisminister Emilie Mehl (Sp), hvor forebygging var et av temaene.

– Mitt budskap i møtet med justisministeren i dag var nettopp dette: Det er viktig at det er nok politiressurser i Oslo, til både forebygging, tilstedeværelse og etterforskning. Og det er viktig at ressurssituasjonen er stabil. Oslo skiller seg ut, vi er på mange måter den eneste storbyen i Norge, med alle de utfordringene som følger med det, sier han.

– Barneombudet sa til Dagsavisen for en drøy uke siden at hun mente Oslo kunne gjort mer for å trygge byen for de yngste: hva tenker du om det?

– Jeg forstår at det skaper uro og utrygghet når det skjer alvorlige hendelser med vold og kriminalitet. Åtte skyteepisoder er åtte for mye. Vi jobber med forebygging og løfte de bydelene som har størst utfordringer hver dag, og vi skal gjøre enda mer. Og så må politiet ha nok ressurser til å gjøre sin del av jobben, også når det gjelder forebygging, sier han.

Løser ikke problemene

Men en brakke på Mortensrud torg løser ikke alle utfordringene bydelen står overfor.

– Bydelen har mange og store levekårsutfordringer og dette løser ikke alle problemer, men analyser vi har gjort viser tydelig hva vi må ha på plass og det viktigste er å gi ungdom tilgang til arbeid, sier byråd for arbeid og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap) til Dagsavisen.

(Tom Vestreng)





Statsminister Jonas Gahr Støres ferske arbeidsminister Hadia Tajik tok sin første tur som statsråd til Mortensrud. Hun lovet verken penger eller tiltak.

– Vi har penger til områdesatsingen, og dette vil kunne være relevant for Mortensrud også, sier Hadia Tajik til Dagsavisen.

— Hadia Tajik

Som ikke ville love noe mer enn det.

– Det er vel nesten ikke noen ting som er viktige for framtiden vår at ungdommene våre enn at de får en jobb å gå til. Å ha en jobb å gå til med en lønn de kan leve av gir folk frihet og selvstendighet, Det som gjøres på Mortensrud i dag er en del av løsningen, men er ikke nok, sier hun videre.

– Her får de et jobbsenter som kan følge opp ungdommen, som er lett å oppsøke, og som ligger midt i bydelen. Jobbsenteret er et viktig tilbud for en ny generasjon, sier statsråden.

Kompleks

Leder av Bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand sa til Dagsavisen etter skyteepisoden i oktober at bydelen er en bydel med store utfordringer. Og stilte spørsmål om midlene er brukt riktig.

– Problemstillingen er kompleks, og større enn hva bydelen selv greier med sin begrensede økonomi. Vi har ikke fått den hjelpen vi trenger. Vi må ha mer kommunal og statlig hjelp. I tillegg må vi ha bedre samordning mellom de ulike aktører som bydel, skole, barnevern, Nav og politi, sa han til Dagsavisen i oktober.

(Tom Vestreng)

Mandag var han til stede da jobbsenteret ble åpnet.

– Dette er en god start, og jeg er veldig glad for at dette kommer på plass. Det er et behov i lokalsamfunnet som er der, og som dette vil være et positivt bidrag til. Utfordringene i bydelen er sammensatt, og arbeid og inkludering er en viktig del av det, sier Ola Mannsåker (Ap) til Dagsavisen.

