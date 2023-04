Hasle-Løren vant i bystyret: – Har tatt første stikk i best av sju

Hockeyklubben Hasle-Løren skal få ny ishall. Men som Dagsavisen tidligere har skrevet frykter klubben å gå til grunne i byggeperioden. Flere år uten ishall kan føre til hockeydød i bydel Bjerke, mener hockeyfedrene Tommy Lund og Klas Birkedal. De krevde en midlertidig hall for å redde klubben, mens det rødgrønne byrådet var skeptisk til å bruke mye penger på et anlegg som ikke ville bli permanent.

I går ble det likevel tent et nytt håp rett nord for Økernkrysset: Bystyret vedtok enstemmig en klar beskjed til byrådet:

«Bystyret ber byrådet gå i dialog med Hasle-Løren idrettslag om å etablere en midlertidig ishall. Byrådet bes legge fram et forslag med kostnadsanslag og tomt for å etablere en midlertidig ishall i forbindelse med revidert budsjett for 2023. Dette skal skje i tett dialog med idrettslaget.»

Det betyr at i løpet av den nærmeste måneden eller så, må idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) komme opp med en gjennomførbar plan, som så bystyret kan velge å vedta eller ikke.

Forplikter dem

– Det forplikter dem jo. Nå må de utrede og finne ut av ting, sier hockeyfar og eks-toppkeeper Tommy Lund til Dagsavisen.

Han og resten av Hasle-Løren har ikke sluppet jubelen løs foreløpig, men de er optimister.

– Vi hadde jo vært enda mer fornøyd om de bare vedtok å bygge. Men nå er vi i hvert fall på vei. Det er jo greit å utrede ting, legger han til.

Etter planen skal det være byggestart jula 2024. Så det bør fortsatt være tid til å sette opp noe midlertidig. Blant alternativene er nabotomta til ishallen, hvor det etter hvert skal komme en utendørs skøytebane. Men et par steinkast lenger ned mot Økern-krysset ligger også den midlertidige svømmehallen som kommunen satt opp mens nye Tøyenbadet bygges. Tøyenbadet skal etter planen være ferdig i 2024.

– Vi har tatt første stikk i best av sju, sier Tommy Lund.

Enstemmig og tydelig

Forslaget som ble vedtatt kom fra Rødts Siavash Mobasheri, og Høyres Anne Haabeth Rygg.

– Blir det nå faktisk midlertidig hall?

Anne Haabeth Rygg, leder av Oslo Høyres bystyregruppe.

– Ja, det er slik demokratiet fungerer sist jeg sjekka, sier den fornøyde Høyre-politikeren når Dagsavisen ringer.

– Forslaget er såpass konkret. De skal komme med et forslag om hvor det skal være og hva det skal koste. Jeg er veldig glad for at bystyret var enstemmig og så tydelig, sier hun.

Haabeth Rygg forteller at representanter for klubben var på besøk i Samferdsels- og miljøutvalget i bystyret og gjorde et sterkt inntrykk der.

I tillegg forteller hun at Eiendoms- og byfornyelsesetaten har gitt klare signaler om at hvis politikerne skaffer pengene, så skal de skaffe en tomt.

For tidlig å spekulere

Idrettsbyråd Omar Samy Gamal har dermed fått seg en oppgave som må løses brennkvikt. Han er ikke, et knapt døgn etter vedtaket, i stand til å si særlig mye om hvordan det blir.

– Byrådet skal nå utrede dette. Det er for tidlig å spekulere i løsninger og eventuelle problemer. Det må vi komme tilbake til, skriver han i en SMS.

