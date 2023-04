Frykter at Hasle-Løren vil dø: Nå krever hockeyfedrene midlertidig hall

I Lørenhallen, rett over den gamle Bama-tomta, sitter to fortvilede hockeyfedre i den gamle kantina med utsikt over en skøyteis som snart skal forsvinne. Klas Birkedal og Tommy Lund er på plass for å spille den tradisjonsrike vokse-mot-barn-kampen som avslutter 2023-sesongen. De to har hver sin unge på Hasle-Lørens lag for trettenårige gutter.

Sistnevnte, Tommy Lund, er godt kjent for hockeyentusiaster. Han har ti år bak seg i Vålerenga-målet, og også spilt for både Furuset og Lørenskog. Denne helga er det skudd fra ungene som skal stoppes. Klas Birkedal har ikke hockeybakgrunn. Men har står som ansvarlig innsender for et innbyggerforslag som Oslo-politikerne nå må finne ut av hva de skal gjøre med.

Du skjønner. Om halvannet år skal Lørenhallen rives og det skal bygges en ny ishall der den gamle står i dag. Hallen er gammal og slitt, og det er sikkert på tide. Problemet for en av landets mest tradisjonsrike hockeylag er at de ikke har fått noe alternativ i byggeperioden. Dermed ser det ut til at hundrevis av hockeyspillende barn og ungdom må busses og kjøres på kryss og tvers av byen for hver eneste trening i lang tid framover.

Bussa fem år allerede

– De estimerer at det skal to år å få den nye hallen ferdig. Det ville jo vært rekord, sier Klas Birkedal.

På Refstad skole, som ligger et slagskudd nordafor Lørenhallen, har det gått fem år siden skolen ble stengt. Nå nærmer den nye skolen seg forhåpentligvis. Men den lange byggetida skremmer Lund og Birkedal.

– Barna våre har vært bussa fem år allerede, for å gå på skole, forteller Tommy Lund.

Nå frykter han ny busstilværelse, denne gangen til hockeytrening.

– Det komiske er jo at de foreslår å busse barna i sånne små rosa pensjonistbusser, flirer han.

Logistikk som ikke går opp

Men tilbake til Lørenhallen. I dag er hallen i bruk i 3650 timer i året. Det finnes andre ishaller, men de er langt unna. Både på Manglerud og Jordal er kapasiteten sprengt allerede. Dermed blir alternativet fort Furuset- eller Grünerhallen. Heller ikke der drømmer lagene om å få flere om istida.

Hockeyfedrene frykter at lang reisetid til treninger på ukurante tidspunkter, både i helgene og etter skolen på hverdagene, blir vanskelig for mange.

– Det er jo logistikk som ikke går opp, sier Klas Birkedal.

Men de frykter ikke bare logistikken. Også samholdet i klubben, rekrutteringen og inntektene kan fort ryke.

Tøyenbadet er under oppussing. I mellomtida kan Oslos svømmere bruke denne midlertidige svømmehallen på Økern. (Aslak Borgersrud)

– Barna mister samlingspunktet sitt. De drar hit til hallen og ser opp på de eldre som trener. Vi er rimelig sikre på at dette er en styrt avvikling av Hasle-Løren som idrettslag. Mange vil falle utenfor. Og de som har kapasitet vil fort bytte lag, sier Birkedal.

– Det blir bare ikke det samme å arrangere hockeyskole på Manglerud. Det går jo ikke, sier Tommy Lund.

Til sammenligning fikk Vålerenga Hockey en midlertidig hall da Jordal Amfi ble ny. Og under bygginga av det nye Tøyenbadet har det stått en midlertidig svømmehall på Økern. Ironisk nok rett nedenfor Lørenhallen.

Skal få utebane

Et håndleddsskudd unna Lørenhallen ligger Bama-tomta, en enorm gammal parkeringsplass. Der står det i dag bare et gjenbrukssenter helt nederst. Ved siden av hallen er det en tom gressplen.

– De skal bygge boliger for 100.000 mennesker i Bjerke bydel. Og alt idretten får er en flerbrukshall og en femmerbane. De tar fra oss det ene idrettstilbudet som er, sier Lund.

Når den nye hallen skal bygges er det også en del av planen at det skal bygges en utebane inntil hallen. Nå ønsker Hasle-Løren-fedrene at den kan bygges først. Dermed kan man sette opp et telt over, bruke brakker som garderobe, og så bruke den fram til den nye hallen er klar.

– Vi har jo vantet, vi har pleksiglasset, vi har måla og kjøleanleggene allerede, sier Klas Birkedal.

Men også den planen har kommunen sagt nei til, så langt.

– For meg virker det litt useriøst. Byrådet går fra å mene en midlertidig hall koster 30 millioner. Så skulle det koste 50. Og nå er det 70 millioner. Hvor mye har de egentlig undersøkt?

Skeptiske til ny hall

Tommy Lund drar parallellen til et annet lag han har spilt for: Furuset. Den klubben var en av Norges aller beste toppklubber i hockey, da Furusethallen ble kjøpt av Ikea, og revet. Som erstatning fikk klubben en ny hall, Furuset Forum, men også de måtte greie seg uten hall i noen år.

– Den klubben har aldri kommet seg opp og stå igjen. Nå er det en skygge av seg selv. Og det er 25 år sida, sier Lund.

– Men frykter du det på ekte? At klubben vil dø?

– Ja, sier han kontant.

– Jeg kommer jo til å følge opp sønnen min. Men det er ikke alle som greier det. Da blir det vanskelig, sier han.

– Men vil dere ikke ha ny hall, da?

– Egentlig ikke. Vi ble jo kjempeglade da vi fikk høre det. Men ikke når vi ser konsekvensene. Hvor skal vi trene? Det er ikke logisk, sier den gamle keeperkjempen.

Eller som det står i oppropet: «Hva skal vi med en ny ishall om den blir stående tom?»

Vil heller bruke pengene på permanente anlegg

Innbyggerinitiativet havner i bystyret. Men det er idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) som har ansvaret for byens idrettshaller. Han sier til Dagsavisen at han forstår bekymringa, og har medfølelse med Hasle-Løren.

– Men nå som vi bygger masse idrettsanlegg, så blir det en periode med dårligere kapasitet, sier han.

– Vi har lyst til å bidra med å bøte på den situasjonen som best som mulig. Men en midlertidig hall koster 75 millioner kroner og kommer bare til å stå i to år. Jeg mener de pengene er bedre brukt på å bygge permanente anlegg. Vi snur hver krone, sier han.

Omar Samy Gamal (SV) er idrettsbyråd i Oslo. (Aslak Borgersrud)

Samy Gamal sier også det er vanskelig å finne alternative tomter i området, og at han dermed har anbefalt bystyret å se om det er andre tiltak man kan gjøre.

– Hva da, for eksempel?

– For 75 millioner kunne vi jo kjøpt en buss og gitt det til idrettslaget. Man kunne fått på plass et utstyrslager, så de i en periode kunne bruke andre ishaller. Kapasiteten har økt i Oslo, sier han.

– Hvis man fordeler ulempen på flere, så blir det litt mindre for alle, i stedet for at det blir mye mindre for ett lag.

– Men det er trangt hos de andre allerede. Blir det trening seks om morgenen, da?

– Hahaha, nei. Man får nok mer ulempe enn tidligere, men man får til noe, og det må fordeles rettferdig. Vi bygger idrettsanlegg, men hvis vi bruker alle pengene på midlertidige, så vil det ta kjempelang tid å få bygd flere, sier han.

– Vi prøver å være så nøkterne vi bare klarer, for å få mest mulig permanente anlegg for penga, sier idrettsbyråden.

Havner i bystyret

Denne uka var Hasle-Lørens innbyggerinitiativ til behandling i samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyret. Hasle-Løren har vært på besøk på mange kontorer i rådhuset for å overtale politikere til å støtte dem i kravet. Likevel får de ikke noe klokkeklart flertall for en midlertidig hall. Høyre, Venstre og Frp går inn for å vedta en midlertidig hall. Mens flertallet, som består av Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt har foreslått at det skal undersøkes, og legges fram et kostnadsanslag i «tett dialog med Hasle-Løren idrettslag».

Klas Birkedal (til venstre) og Tommy Lund i pauserommet på Hasle-Løren. Denne lørdagen er det kamp mellom voksne og barn som avslutter sesongen. Der er det flere gamle hockeyspillere som representerer de voksne. (Aslak Borgersrud)

Dermed kommer saken opp i bystyret snart, og nærmeste håp for Hasle-Løren er behandlinga av revidert budsjett for 2023, som kommer før sommeren.

De to hockeyfedrene har ikke gitt opp håpet.

– La fornuften seire, sier Tommy Lund.

– Men tror du på det?

– Ja. Ellers hadde vi ikke giddi.

