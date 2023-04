Lovet 200 ladeplasser, endte med minus: – Tragikomisk

– I stedet for å bygge 200 fjerner man 14. Det er godt gjort, selv for dagens byråd, sier Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat for Oslo Høyre før høstens valg.

Tallet han refererer til var omtalt i Dagsavisen i påska: Bymiljøetaten kan fortelle i sin skriftlige oppsummering av fjoråret, at bygginga av nye ladepunkter for elbil går baklengs: Fra 2.174 ladere i 2021 endte Oslofolk med 2.160 ladere etter 2022.

Samtidig er antallet elbiler i byen økt med titusener.

– Det er tragikomisk for elbilsatsingen i Oslo, sier Solberg.

80 har ikke blitt satt i drift

Bymiljøetaten har et årlig mål om å bygge 200 nye ladeplasser. Likevel skriver etaten følgende i sin beretning: «I løpet av 2022 ble det etablert 11 nye ordinære kommunale ladepunkter for elbil og 11 nye hurtigladepunkt for et åpent publikum.»

Samtidig har etaten omdisponert 46 ladepunkter til bildeling og fjernet sju ladepunkter på grunn av blant annet sykkelveiutbygging.

Eirik Lae Solberg

«Antall ordinære ladepunkt er vesentlig lavere enn måltallet da arbeidet med å finne egnede lokasjoner har vært mer krevende enn ventet, samt at komponentmangel og forsinkede strømleveranser har bidratt til at 80 bygde ladepunkter i 2022 ikke har kunnet settes i drift i 2022», skriver etaten i sin beretning.

– Det er en tafatthet som nesten ikke er til å tro, sier Eirik Lae Solberg.

– Dette er et problem for folk som bor i indre by. Vi har jo ikke mulighet til å lade hjemme, som regel, og er avhengig av at det finnes offentlige tilgjengelige ladeplasser, legger han til.

Nå frykter Høyre-toppen at mange vil velge bensin- eller dieselbil i stedet.

Vil ha inn private

– Går ikke elbil-overgangen av seg sjøl nå?

– Svaret på det er nei. Det må fortsatt være både praktisk og økonomisk lønnsomt å velge miljøvennlig. Når det er få ladeplasser er det ikke praktisk. Og når det blir dyrere er det ikke økonomisk, sier han.

Hvis Høyre vinner valget lover Solberg å få fart på ladinga. I god Høyre-ånd, i samarbeid med private.

– Vi ønsker å samarbeide med private utbyggere og sørge for at det blir lønnsomt for dem å bygge ut ladepunkter som de kan ta seg betalt for.

– Betyr det at du vil privatisere de kommunale parkeringsplassene i Oslo?

– Nei, det betyr at for noen parkeringsplasser i indre by kan private bygge ladeplasser og tilby det. For de som parkerer vil det vil det ikke være noen forskjell, bortsett fra at man kan lade der.

1.700 forslag til nye ladere

– Den kommunale gateladingen i Oslo har gått alt for treigt i mange år. Det har vært stadige løfter som har blitt brutt, sier Unni Berge, samfunnskontakt i Elbilforeningen.

Hun forteller at de stadig får klager om mangelen på ladeplasser i Oslo.

– Det er få ting vi får flere henvendelser på fra medlemmer i Oslo enn dette, sier hun.

Unni Berge

Elbilforeningen har laget en kampanje og bedt medlemmene foreslå steder det burde være ladere. De har fått inn 1.700 ønsker.

– Klimamålene til Oslo kommer ikke til å bli innfridd om man ikke får orden på gatelading, sier Berge.

Tirsdag arrangerer foreningen folkemøte om gatelading i Oslo. Da skal de også overrekke de 1.700 ønskene til byråden.

– Det er viktig at man bygger ut gatelading, men det er også viktig at man bygger ut der folk har størst behov. Det gjelder særlig i bydeler der det er mange bygårder fra før 1950, som ikke har parkeringsplass.

Berge trekker fram Lambertseter og Frogner som områder med stort behov for ladere.

Man må slutte å legge planer man ikke gjennomfører, og kommer ikke unna at det er masse biler i byen som må bli elektriske. Det kommer ikke til å skje uten gatelading. Man har ikke noe valg, sier hun.

– Tida for brutte løfter må være over, legger Berge til.

Byråden: Kommunale ladere ikke avgjørende

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Hellvin Stav (MDG), bekrefter tallene overfor Dagsavisen.

– Ja, netto ble det færre. Av og til fjernes det ladepunkter fordi det er mer fornuftig å legge bedre til rette for gående og syklende enn en stillestående bil. Her jobber vi med å bygge flere der de trengs. En viktig del av forklaringen er at det har tatt lengre tid å skaffe nødvendige deler til ladestolpene på grunn av krigen i Ukraina, skriver hun i en e-post.

Hun mener det er gode muligheter for å lade elbiler i Oslo.

– Gatelading er et supplement til hjemmelading og kommersielle tilbud. Kommersielle ladestasjoner popper opp som egne stasjoner og ved butikker. Borettslag og sameier kan få støtte fra kommunen til å bygge ladeinfrastruktur, noe som har bidratt til nær 60.000 nye ladepunkter, skriver hun.

Planen er nå å bygge 350 nye ladepunkter i 2023.

– Målet vårt er ikke å bygge flest mulige kommunale ladepunkter, men å bygge de der de trengs mest, altså hvor det ikke finnes gode alternativer, skriver hun.

– Er lading av elbil et ansvar private i større grad bør ta eller få?

– Ja. Kommunen har tatt mye ansvar her, og det er et mål for oss at private i større grad skal bidra, skriver hun.

Sirin Hellvin Stav (MDG)

Hun skriver at det skjer omfattende utbygging av hurtiglading, semihurtiglading og normallading på kommersielt grunnlag, for eksempel i parkeringshus, kjøpesentre og på andre private områder.

– Det viktigste er at også folk i blokk får ladet; ikke om ladingen skjer i kommunal eller privat regi. Da lademarkedet var umodent var det viktig at kommunen stilte opp med lading. Nå er lademarkedet mer modent, og det har kommet kommersielle aktører til. Kommunale ladestolper er et supplement, som har betydning, men ikke er avgjørende, skriver hun.

[ Venstre om LO-forslag i Oslo: – Her har byrådet sviktet totalt ]

