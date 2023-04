Oliver (23) syklet fra Oslo til Paris. Nå skal han tatovere Eiffeltårnet på rumpa

---

Hvem: Oliver Bergset (23)

Hva: TikTok-er.

Aktuell: Syklet fra Oslo til Paris for å samle inn penger til Mental Helse Ungdom. I skrivende stund har han samlet inn 479.600 kroner.

---

Hvorfor har du valgt å sykle til Paris for å samle inn penger til veldedighet?

– Turen ble bestemt for fire-fem måneder siden, da det var mange som dro Oslo–Bergen og samlet inn penger til et godt formål. Jeg «køddet» litt med den ideen. Etterpå la jeg ut en video på TikTok hvor jeg sa at hvis videoen fikk 15.000 likerklikk, skulle jeg sykle til det europeiske landet som fikk flest likerklikk i kommentarfeltet. Frankrike vant med ganske stor margin. Jeg var ganske heldig der, for de kunne sendt meg til Tyrkia og da hadde jeg vel ikke vært ferdig før om et halvt år.

Oliver Bergset (23) sykler fra Oslo til Paris til inntekt for Mental Helse Ungdom. (Oliver Bergset)

Hvorfor har du valgt å samle inn til Mental Helse Ungdom?

– Planen var egentlig å velge noe annet enn Mental Helse Ungdom, fordi jeg ville være mer original enn å ta det samme som han (Samuel Vedå) som skatet fra Bergen til Oslo. Men det ble allikevel det jeg synes var mest naturlig for meg, spesielt fordi jeg har en ung følgerbase. Alle har jo en mental helse, så det temaet tenkte jeg at de kunne kjenne seg igjen i. Og det er et viktig tema som er veldig relevant nå.

Du har selv delt at du har fått avslag fra psykolog tre ganger i 2023. Har dette også bidratt til valget om å samle inn pengene til Mental Helse Ungdom?

– Det er ikke min egen erfaring som er bakgrunnen for at jeg valgte dem. Men etter at jeg tok det opp på TikTok så har jeg fått flere meldinger på sosiale medier av folk som har opplevd lignende og hvor mye de setter pris på at jeg har delt.

Hva tenker du om hvor mye som er samlet inn så langt?

– Det er helt sinnssykt og har gått over alle forventninger. Jeg var litt bekymret for om folk kom til å bry seg når jeg skulle til utlandet, men det kom fort inn mer enn de 100.000 kronene jeg hadde satt som mål. Jeg er sykt stolt av alle som har bidratt.

Hvordan har turen vært?

– En skulle vel trodd at en slik tur ville vært mer idyllisk og føles litt som en ferie, men jeg sykler mest gjennom jorder, gårder og marker. Etter tre timer i Danmark tenkte jeg «nå gleder jeg meg til å komme til Tyskland». Det ble det samme med de andre landene.

– I tillegg blir en ganske sliten etter hvert. Jeg har ekstreme smerter i knær og ankler etter all syklingen, så jeg har ikke kost meg hvert bidige sekund akkurat. Det har vært en ganske hard tur og jeg har ikke trent noe spesielt før, som jeg kanskje burde ha gjort. Før dette hadde jeg bare vært på én sykkeltur de siste fem årene.

Først tar han bilde med Eiffeltårnet, så skal den tatoveres på rompa. (Privat)

Har det vært lettere eller tyngre enn du forventet?

– Jeg ventet at det skulle være tungt, så jeg er imponert og stolt over egen innsats. Egentlig hadde jeg planlagt pausedager, men det har ikke gått en eneste dag uten at jeg har syklet. På det minste har det vært åtte–ni kilometer, og noen dager har det vært oppe i 20 mil. Det hjelper å se responsen både på spleis og visningstallene på videoene. Da får jeg motivasjon og har lyst til å fortsette.

Har det skjedd noe spesielt du vil trekke fram?

– Det jeg synes er spesielt er hvor behjelpelig folk er. Først og fremst er det nordmenn som bor i Europa som har tatt kontakt og tilbudt meg mat og soveplass. Og så skal jeg innrømme at det er litt kult å komme i prat med andre nasjonaliteter. Spesielt så har det vært gøy med reaksjonene deres når jeg har fortalt hva jeg gjør.

Hvordan har været vært?

– Været har vært veldig fint siden jeg forlot Norge og fram til i går. Hva kaller man det når det regner sykt mye regn og er masse vind? Nesten en orkan kanskje. Det var så ille at sekken var gjennomvåt og mobilen min ble fylt med vann. Jeg hadde ikke mulighet til å lade som var helt krise fordi jeg bare hadde 2 prosent strøm igjen på telefonen. Det var så vidt jeg fikk tak i dama som hadde ansvar for Airbnb’en hvor jeg skulle sove. Jeg var forberedt på at jeg måtte gå gatelangs.

Du lovte at hvis det ble donert 200.000 kroner, skulle du tatovere Eiffeltårnet. Blir det noe av?

– Ja, det blir en tatovering. Jeg sa at jeg skulle ta den på rumpa hvis det ble samlet inn 300.000 kroner, men jeg må nesten høre på TikTok hva de synes. Det er greit for meg å ha den et sted hvor det ikke synes, fordi jeg har ingen tatoveringer fra før. Samtidig er jeg stolt, så det hadde vært morsomt om den syntes.

Oliver ankom Paris på onsdag, to uker etter han dro fra Olso. (Privat)

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg er lite politisk orientert, men jeg brenner for Mental Helse Ungdom. Det kunne jeg gått for.

Det er kanskje lettere å gå i demonstrasjonstog enn å sykle helt til Paris, da?

– Det er helt sikkert det, men jeg liker den ekstreme grensen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hele Kongefamilien. På 500.000 kroner ville jeg nemlig komme til Slottet, men det sa de nei til. Da kunne jeg spurt om hvorfor.

