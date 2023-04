Valg: Lover billigere kollektivpriser i Oslo

Onsdag gikk leder av LO Oslo, Ingunn Gjerstad ut i Dagsavisen, og tok til orde for at lavere kollektivpriser, og da særlig prisene på månedskort, skal bli en valgkampsak.

– Det er steindyrt å reise kollektivt. Derfor mener vi at prisene, og da særlig på månedskort, må ned. Vi ser for oss en halvering, sa Gjerstad.

Nå vil altså flere partier til valg på lavere priser. Frp mener dog det er andre viktige saker som påvirker familieøkonomien mer enn kollektivpriser, mens Arbeiderpartiet mener et best mulig tilbud er viktigst. Mer om det lenger ned i saken.

Oppover, oppover, oppover

Siden 2015 hare prisen på månedskort innen sone 1 bare gått en vei, oppover. I 2015 kostet et månedskort for voksne 680 kroner. Nå er prisen 853 kroner. Siden 2019 har prisen steget med 13 prosent, eller en drøy hundrelapp.

Sist gang prisen ble satt ned var i 2008, da med Frps Peter N. Myhre som samferdselsbyråd. Den gang ble prisen senket fra 720 kroner til 550, eller en reduksjon på 23,6 prosent. Da var det Venstre som presset på for lavere priser.

De siste åtte årene har Ap, SV og MDG sittet med byrådsmakten i Oslo, uten at kollektivprisene har blitt noe lavere. Det kan det bli forandringer på etter valget, om vi skal tro byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

– I en tid hvor mange sliter med å få endene til å møtes, skal vi i MDG gå til valg både på å styrke kollektivtilbudet og kutte prisene. Det er god omfordelende miljøpolitikk. Oslos kollektivtilbud skal være for alle, uavhengig av alder, lommebok eller funksjonsevne, sier Stav til Dagsavisen.

– Nå 16. april innfører vi i byråd billetten Reis, som gir mer rabatt jo oftere du reiser, opptil 40 prosent rabatt på enkeltbilletter. Å kutte prisen på månedskortet med 40 prosent er et naturlig neste steg. Oslo trenger flere populære tiltak for å kutte klimautslipp, få ned biltrafikken og redusere forskjellene, sier Stav.

Det nye fleksible billettsystemet vil gi mer rabatt jo mer du reiser, opp mot 40 prosent om man reiser mye, og vil i snitt gi 20 prosent lavere priser på enkeltbilletter.

MDG ønsker også et nasjonalt reisekort, etter tysk mønster, hvor man kan reise kollektivt over hele landet for 499 kroner i måneden.

– Statistikk fra Tyskland viser at 47 prosent av de som kjøpte billige månedskort, reiste mer enn før. Dette økte deres deltakelse i sosial- og fritidsaktiviteter, særlig blant de med lav inntekt, sier hun videre.

– I Oslo gjennomfører vi nå den største oppgraderingen av kollektivtilbudet siden T-banen ble bygget. Nå kommer Fornebubanen, som har stått på vent i 100 år. 87 nye trikker er straks på plass. Ruters siste årsrapport forteller om nesten 300.000 flere avganger bare siden 2019. Det gir resultater. Aldri før har flere reist kollektivt, klimautslippene synker og bylufta er renere. Og i år blir hele kollektivtilbudet vårt elektrisk som første hovedstad i verden, sier byråden.

Venstre følger

Venstre har i sitt partiprogram vedtatt en pris på månedskort på 600 kroner. Men ser nå at dette er for høyt.

– Etter at byrådet gjennomførte sin kampanje i desember har vi fått nye tall fra byrådet som viser at vi kan få til et langt større kutt (499 kroner måneden) for den prisen vi har satt av, så nå er målet 499 kroner, sier Venstres nestleder i bystyret og medlem i miljø- og samferdselsutvalget, Marit Vea til Dagsavisen.

Marit Vea er bystyrerepresentant i Oslo og sentralstyremedlem i Venstre. (Mimsy Moller)

Hun er også klar på at kollektivpriser vil bli en valgkampsak.

– Billigere kollektivbilletter kommer til å bli en viktig valgkampsak i Oslo, og det er veldig bra, for her har byrådet sviktet totalt. De har hatt åtte år på seg, men prisene har bare økt. Venstre har foreslått billigere kollektivbilletter år etter år, uten å få gjennomslag. At flere reiser kollektivt er bra for miljøet og for folks lommebok. Når flere oppmuntres til å la bilen stå blir det også tryggere og hyggeligere for alle som går og sykler. For Venstre er billigere kollektivbilletter vårt aller viktigste valgløfte. Vi vil kutte prisen på månedskort til 499 kroner og gjøre kollektivtrafikken gratis for barn under 18 år. Kollektivtrafikken skal være tilgjengelig for alle innbyggerne i byen vår, og da må det bli billigere. Vi har som kjent gjort dette før, da vi fikk gjennomslag for å kutte i prisen på månedskort i 2008. Det førte til langt flere reisende, så vi vet at dette funker, sier hun.

Rødt er også på linje med fagbevegelsen i Oslo, og mener det er å tide med et skikkelig kutt i kollektivprisene.

– Dette kommer absolutt til å bli en valgkampsak. Vi går til valg på å både kutte prisen på månedskort og øke varigheten på enkeltbilletter, og vil jobbe for disse sakene i neste bystyreperiode. Jeg registrerer at flere partier ønsker å redusere prisen på månedskort, og det vil vi selvsagt støtte, Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri. (Tom Vestreng)

– Det er vi i Rødt som fikk forhandlet fram at barn reiser gratis til de er 6 år mot tidligere 4 år, og det var vi som sørget for å utvide ungdomsbilletten fra 16 år til 18 år i Oslo. Vi har også fått gjennomslag for mye billigere TT-reiser. Når MDG og byrådet har brutt egne valgløfter, så har vi brukt makta vår til å redusere kollektivprisene. Det vil vi fortsette å gjøre. Derfor mener Rødt at billigere kollektivtrafikk må prioriteres umiddelbart. Nå går Rødt til valg på å halvere prisen på månedskortet og øke varigheten på enkeltbilletter fra en til tre timer i hovedstaden, fortsetter han.

Lissepasning til venstresiden

Frp er ikke på linje med de andre partiene, og vil ikke ha lavere kollektivpriser som en sak i valgkampen. Men sier at kollektivtransport er viktig for Oslo og viktig for FrP.

– Det er andre viktige saker som påvirker familieøkonomien mer enn kollektivpriser, sier Oslo Frps førstekandidat Lars Petter Solås til Dagsavisen.

Lars Petter Solås, finanspolitisk talsperson i Oslo Frp. (Aslak Borgersrud)

– LO prøver seg på en lissepasning til venstresiden, men bommer grovt på mål. Det som virkelig holder strupetak på familieøkonomiene i Oslo er bokostnadene og de har AP, SV, MDG og Rødt sørget for at skyter i været. Skatter, avgifter, bompenger og kommunale gebyr har aldri blitt økt så mye som de siste årene. Det er vanlige folk som må betale enda mer om LOs bomskudd skulle bli virkelighet. Rett og slett fordi det er gjennom bompenger og andre skatter dette må betales, og da sitter vanlige Oslo-folk igjen med regningen, sier Lars Petter Solås.

Høyre foreslo i sitt alternative budsjett for 2023 å senke prisen på månedskort med 200 kroner. Venstre gikk enda lenger.

Eirik Lae Solberg (H). (Aslak Borgersrud)

– Men begge forslagene ble nedstemt, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

Høyre mener at at det er for dyrt å kjøpe månedskort, og at det er viktig at prisene på kollektivtransport går ned, av to grunner.

– Mange sliter med økonomien. Da er lavere månedskortpris på kollektivtransport ett av flere tiltak for å redusere kostnadene for dem som bor i Oslo. Det andre er at det vil gjøre det mulig for flere å la bilen stå, noe som er bra både for klimaet og miljøet. Det er også et stort problem at boligprisen, kommunale avgifter og eiendomsskatten stadig øker, sier han.

– Med et borgerlig flertall i Oslo etter valget, vil vi sørge for ar prisene går ned, sier avslutter Eirik Lae Solberg.

Byrådspartiet Ap er opptatt av et best mulig tilbud for de reisende, enn å senke prisene.

Andreas Halse Gruppeleder for Ap i bystyret, Andreas Halse. (Aslak Borgersrud)

– Vi har vært opptatt av flere avganger for å gi et best mulig kollektivtilbud til byens reisende. Det er det viktigste for å få folk til bruke kollektivtrafikken. På søndag ruller vi ut det nye billettsystemet Reis, som gir gode rabatter for alle som reiser kollektivt av og til. Hvis vi skal halvere prisen på månedskort i tillegg så koster det flere hundre millioner i året, og da mener vi det er bedre å satse på et best mulig tilbud, sier Aps gruppeleder i bystyret Andreas Halse til Dagsavisen.

Dagsavisen har vært i kontakt med det tredje byrådspartiet SV, men de har så langt ikke besvart Dagsavisens henvendelse.

