Quiz til Oslopåsken: Her er 15 ting du nok ikke veit om hovedstaden i 2022

Påska er en tid for quiz, artige fakta og umettelig kunnskapshunger. Tilfeldigvis er tida rett før påske også tidspunktet Oslo kommune lager beretninger. Alle små og store etater i kommunen rapporterer om hva de har gjort i 2022, hvor mye penger de har brukt og hvordan det har gått.

Dagsavisens nidkjære journalister har gravd oss ned i de altfor lange dokumentene, og funnet 15 stykker informasjon, perfekt for deg som vil sette fast en bedreviter i familien. Så brett opp ermene, finn en flekk med påskesol, hent inn dine smarteste venner og quiz i vei. Her er spørsmålene. Lykke til!

1. Bygger kommunen stadig flere ladepunkter for elbil?

Svar: Nei da! I 2022 ble det faktisk 14 færre vanlige kommunale elbilladere enn året før, til tross for at kommunens mål er å bygge 200 i året. Det ble riktignok bygget 11 nye, men samtidig ble det fjerna 53. De ble enten brukt til bildeling i stedet, eller fjernet permanent. Bymiljøetaten peker på komponentmangel, forsinket strømleveranse og at det har vært vanskelig å finne egnede steder å sette de opp.

Samtidig økte antallet elbiler i Oslo med omtrent 17.000 fra 2021 til 2022. Så sats på hjemmelading, folkens!

[ Au pair ga mer overskudd for oss alle, jeg fikk tid til familien og jobb ]

2. Hva er vi flinkest til å sortere ut av søpla: mat eller plast?

Svar: Mat. I hvert fall i kilo. Hver innbygger sorterer ut 22,9 kilo matavfall, men bare 4 kilo plast.

3. Hvor mange bytrær, altså trær i sentrum og indre by, er det i Oslo?

Svar: 20.274. Tallet stiger nokså jevnt, fra 15.371 for fem år siden. I 2019 lovte byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen at det skulle plantes 100.000 trær i Oslo innen 2030. Men det skal sies, det tallet gjelder for hele byen, ikke bare sentrumsbydelene.

4. Hvor mange døde i brann i Oslo i fjor?

Svar: Fire personer. Til gjengjeld brenner det stadig sjeldnere. 300 bygningsbranner ble registrert av Brann- og redningsetaten, det er 98 færre branner enn året før. Det går litt i rykk og napp, men utviklinga er positiv.

[ Hun elsket å være lærer. Så kom dagen som endret alt ]

5. Hvem er mest i media? Bymiljøetaten eller Plan og Bygg?

Svar: Bymiljøetaten tar en hårfin seier over Plan- og bygningsetaten (PBE), med 2.465 mot 2.545 mediesaker i 2022. Begge de to populære (eller kanskje beryktede, hvem vet?) etatene har et gjennomsnitt på rundt sju mediesaker hver eneste dag, hele året. En rask sjekk forteller at Dagsavisen sto for 105 artikler om Bymiljøetaten og hele 117 saker om PBE. Vi gratulerer og ønsker begge lag lykke til i 2023.

Lading av elbil i gata Man skulle tro det blir stadig flere kommunale elbil-ladere. Men blir det virkelig det? (Gorm Kallestad/NTB)

6. Hvor mange oljetanker er det i Oslo? (Du kan få slingringsmonn på 2.000)

Svar: Tro det eller ei, det er 20.456 registrerte oljetanker i kommunens «Oljetankregister». Ja, selvfølgelig, enhver god kommune har da sitt eget oljetankregister! Dette dreier seg jo gjerne om nedgravde tanker til utdaterte fyringskjeler som støver ned i kjellere rundt omkring i byen. Av disse er under en fjerdedel i drift. Men det kanskje mest overraskende? Det blir flere av dem. I 2021 var det bare rapportert om 20.389. Hvilke 67 framsynte sjeler som i 2022 bestemte seg for å grave ned en splitter ny oljetank i hagen, det viser dessverre ikke tallene.

[ Sigrid Bonde Tusvik: Selma Moren og Kjetil Rolness hadde fått kjørt seg rundt middagsbordet vårt på nittitallet ]

7. Er det flere eller færre som får parkeringskort for forflytningshemmede (HC-kort) i Oslo?

Svar: Færre! I 2022 var det 4.584 personer som kvalifiserte til HC-kort. Fem år tidligere var det 4.807. Men det varierer litt. Til gjengjeld blir det stadig flere HC-plasser. Det er nå oppe i 1.523, som er 200 flere enn i 2018.

8. Er gjennomsnittsbeboeren i Oslo mer eller mindre fornøyd med sykkelforholda i byen?

Svar: Mer. Sammenlignet med for fem år siden synes folk det er tryggere å sykle i byen, de synes vedlikeholdet er bedre, og de synes sykkelveinettet har bedre standard. Og det er kanskje ikke så rart. Det totale antallet kilometer med sykkelveinett i Oslo har på de siste fem åra økt med rundt en fjerdedel.

[ Bypåsken i Oslo byr på mye sol. Med unntak av én dag ]

9. Hvilken farge er det på posen du skal gjenvinne plast i?

Svar: Lilla. Den ble endret fra blå til lilla i fjor. Gjenvinningsetaten kan stolt fortelle at etter etatens kommunikasjonstiltak om dette glade budskap, er det hele 81 prosent av oss som nå vet at plastgjenvinning skjer i lilla pose. Hva de siste 19 prosentene gjør, det vites ikke.

10. Rangér disse etter hvor mange kvadratmeter Oslo eier: Barnehage, idrettsanlegg, skole og sykehjem

Svar: Skole er den soleklart største eiendomstypen i Oslobyggs portefølje. Omtrent halvannen million kvadratmeter skole har kommunen. Deretter følger sykehjem så vidt over barnehage, med idrettsanlegg et stykke bak der igjen. Til gjengjeld er det soleklart flest barnehager. De er bare mye mindre.

Lenger ned på lista følger omsorgsboliger, kulturbygg, «annet», brannstasjoner og til slutt administrasjonslokaler.

Hersleb videregående skole Hersleb videregående skole i Oslo. Men hvor mye skole har byen, egentlig? (Fredrik Hagen/NTB)

11. Hvor mange har betalt for beboerparkering i Oslo? (Du kan få slingringsmonn på 2.000 her også)

Svar: 19.324 tillatelser ble kjøpt i 2022. Det er faktisk en nedgang på 25 prosent fra året før. Til gjengjeld kjøper vi stadig flere piggdekkoblater. Det siste kan kanskje ha med den kalde og lange vinteren å gjøre. Men det er en oppgang på 4 prosent fra 2021.

12. Hvor mange juletrær hentes inn av Gjenvinningsetaten?

Svar: Opp mot 50.000. Til sammen veier de rundt 300 tonn.

[ Dagsavisen følger Oslo-fotballen. Hør «Trikkeligaen» der du finner podkaster. ]

13. Hvilket kjønn tjener mest i Bymiljøetaten?

Svar: Ok, det er kanskje et åpenbart lurespørsmål, dette. Men totalt i etaten tjener kvinner hele 107, 5 prosent mer enn menn gjør. Hvis man går litt nærmere inn i tallene er forklaringa ganske åpenbar: I ledelsen, blant spesialkonsulentene og blant overingeniørene er det ganske jevn kjønnsfordeling. Men i det de kaller «stillingskategori 3», nemlig trafikkbetjent, er det over 70 prosent menn. Og det er de som tjener dårligst. Så totalt er det flere menn enn damer som jobber i etaten, men damene er veldig underrepresentert blant de dårligst betalte.

14. Hvorfor ble ikke sykkelhotellene på Ryen og Grorud åpna i 2022?

Svar: Nei, du skjønner, sykkelhotellene er bygget ferdig de, men da kommunen gjennomførte en anbudsprosess for å få tak i vektere, så var det ingen som ville ha jobben. Dermed måtte det hele utsettes. Nå er planen i stedet å få Sporveien til å fikse biffen.

Er du like god i snodige detaljer om Oslo kommunes indre liv som de som jobber på rådhuset? (Annika Byrde/NTB)

15. Hvor mange kulturminner har vi i Oslo?

Svar: Ifølge Byantikvaren ble det i fjor registrert 410 nye enkeltminner på «Gul liste», og totalt er vi oppe i 20.039 kulturminner totalt. Det er rundt 350.000 boliger i Oslo totalt, så da kan vi si at omtrent hver 17. bolig i byen er et kulturminne. Ikke rart de kaller oss Kulturhovedstaden!

Kilder: Årsberetningene for 2022 fra Bymiljøetaten, Brann- og redningsetaten, Oslobygg og Gjenvinningsetaten.

[ Ernæringsbiolog mener mellommåltider gjør oss syke ]

Sånn skal du tolke resultatene:

Mellom 1 og 5 riktige: Du bør øve litt mer på konseptet omvendt psykologi. Bortsett fra det er du nok et lykkelig menneske som gjør andre ting enn å lese kommunale beretninger. Gratulerer!

Mellom 6 og 10 riktige: Du har nøktern og god innsikt i Oslo kommunes gjøren og laden. Bra for deg! Men ikke hvil på laurbæra. Det kan bli vanskeligere til neste år.

Mellom 11 og 14 riktige: Dette er svært imponerende. Hvis byrådslederjobben i Oslo blir ledig med det første kan du referere til denne testen i søknaden.

15 riktige: Her er det tre muligheter. Enten er du administrativt ansatt sentralt i Oslo kommune. Eller så har du ikke noe liv. Eller så er du rett og slett et geni. Uansett: Hurra for deg! Du har fortjent ekstra påskeegg!

[ Ikke fått nok rare Oslo-fakta? Her er tilsvarende og minst like artige sak fra i fjor. ]