Royal avskjed for Jumbojeten

Det ble en avskjed en dronning verdi, da mannskapet på det aller siste produserte Boeing 747-flyet tok en spesiell flyrute og tegnet tallene 747, innhyllet i en enorm krone på himmelen over Washington State.

Jumbojeten, som også ble kalt «Queen of the Skies» kom på vingene første gang i 1969, og da forventet man at flyet ikke ville få et veldig langt liv, da de supersoniske flyene var ventet å ta over.

Men spådommene ble gjort til skamme, og siden den gang har flyet med den ikoniske pukkelen foran vært et symbol på luftfart.

I januar året etter satte amerikanske Pan Am flyet inn på prestisjeruten mellom New York og London.

Med en kapasitet på rundt 500 passasjerer har jumbojeten blitt levert i flere utgaver og har fraktet utallige mennesker verden over. Den har også hatt de amerikanske romferjene «på ryggen» og flyr fortsatt den amerikanske presidenten i en versjon som på folkemunne er best kjent som Air Force One.

De nyeste 747-400-modellene er blant de raskeste passasjerflyene i drift, med en marsjhastighet på opptil 1,2 Mach (lydens hastighet) og har en rekkevidde på 13.450 km, ifølge Wikipedia.

Bygget på 16 måneder

Passasjerversjonen kan ta opp til 524 passasjerer avhengig av komfortnivå.

Boeing begynte å bygge jumboen etter at de tapte en anbud om å levere det militære transportflyet C-5A. I stedet benyttet de seg av de nye motorene som var utviklet for transportflyet og brukte på det nye passasjerflyet, skriver NTB.

Over 50.000 Boeing-ansatte brukte snaut 16 måneder på å bygge det nye flyet. Og et stort fly trengte et stort hjem – en av fabrikkhallene i Everett er verdens største bygning målt i volum.

Den siste jumbojeten er den 1.574. i rekken som er produsert ved Boeings fabrikk i delstaten Washington. Tirsdag ble flyet levert til flyfraktselskapet Atlas Air.

[ Færre velger vingene etter pandemien ]

Første tur

Da jeg foretok min første reise til USA i 1975, var det med SAS-maskinen, Jumbojeten «Huge Viking» fra København til Chicago, via Montreal.

Da Fornebu var Norges hovedflyplass, var rullebanen for kort for Jumbojeten, og de direkte avgangene som gikk fra Norge, gikk fra Gardermoen.

Og som soldat under førstegangstjenesten på Gardermoen Flystasjon i 1979, var ett av høydepunktene å ta med seg en fluktstol, og sette seg tett inntil taxe-banen, og på nært hold se Jumbojeten lande og lette.

Fra den gang det var stas å reise med fly over Atlanteren. Her fra en SAS 747. (SAS Museet, Gardermoen/NTB)

Det virket som alt gikk i sakte film da kjempen landet. Det virket som en evighet fra vi først så landingslysene, til flyet elegant tok bakken.

Men nå er det slutt på produksjonen, selv om mange 747 fortsatt vil fylle himmelen.

Tirsdag samlet tusenvis av ansatte fra Boeing seg på selskapets fabrikk i Everett, Washington – hjemmet til 747 siden 1967 – for å ta farvel, skriver bbc.com.

[ Christopher (17) er en av elevene som får høytflyvende utdanning ]

Travolta

Blant de mange fremmøtte som tok avskjed var skuespiller John Travolta, selv flyentusiast og pilot. Han har selvfølgelig både hanger og rullebane for store fly på eiendommen sin i California.

Som ambassadør for flyselskapet Qantas husket han da han lærte å fly 747–400.

– Det var det tøffeste programmet som noen kommersiell pilot noensinne vil måtte gjennomgå, sa han ifølge bbc.com.

Det siste 747-flyet rullet av samlebåndet 7. desember, gjennomgikk inspeksjoner, flytester og ble lakkert før det til slutt ble overlevert til Atlas, som bruker flyene som fraktfly.

747 ble konstruert på bare 28 måneder og var det første passasjerflyet med to midtganger noensinne, og ble først introdusert av det nå nedlagte flyselskapet Pan Am i 1970.

Tradisjonelt har 747 vært et av Boeings bestselgende produkter, men etterspørselen har gått ned de siste årene, ettersom både selskapet og den europeiske konkurrenten Airbus har utviklet mer drivstoffeffektive og lønnsomme fly.

I 2020 kunngjorde Boeing at de ville avslutte produksjonen. Selskapets største nye jetfly, den forsinkede 777X, forventes ikke å komme på markedet før i 2025.

[ Lærling Mina mister reisen og 5000 kroner etter Flyr-konkurs ]

[ Flyr går inn for landing – flere hundre mister jobben ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen