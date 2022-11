Sykehusets helikopterplaner ga hakeslepp: Nå håper Oslo-politikere på nye svar

Bakgrunnen for høringen er at Oslo universitetssykehus (OUS) vil bygge en helikopterplattform for de nye store redningshelikoptrene SAR Queen, rett ved nyfødtintensiven på Rikshospitalet.

Plan- og bygningsetaten ga 12. oktober tillatelse til å bygge en midlertidig helikopterplattform på Rikshospitalet. Høringen skal belyse om tillatelsen er gitt basert på riktig fakta, samt helsekonsekvensene av helikopterplattformen.

Protester

Sykehusets planer har fått både pårørende og ikke minst fagpersonell ved sykehuset til å steile og protestere.

– Etter at saken har blitt behørig omtalt i Dagsavisen, og vi innkalte til høring, så har det vært en utvikling. Nå har ledelsen ved OUS sagt at de også vil utrede et annet alternativ lenger unna nyfødtavdelingen, sier Cecilie Lyngby til Dagsavisen.

Cecilie Lyngby er partileder i Folkets Parti (FNB) og leder av helse- og sosialutvalget i Oslo. (Privat)

– Det kan virke som om alle protestene har fått dem til å se på saken med nye øyne, sier hun.

Både politikere, pårørende, leger og sykepleiere ved Rikshospitalet har reagert sterkt på helikopterplanene, og advart mot konsekvensene de mener det vil få for de alle minste og mest sårbare pasientene.

En høring vil ikke komme til noe vedtak, men det er viktig å belyse alle sider ved saken. — Cecilie Lyngby (FP) leder av Helse og sosialutvalget.

Dette fikk Rødt, Sp og FP i bystyret til å innkalle til en høring for å få alle sider belyst. Rødt tok også opp saken i forrige bystyremøte, og vil ha bystyret med seg på å trekke rammetillatelsen til høringen var gjennomført.

Noe de ikke fikk med seg byrådspartiene med på.

– En høring vil ikke komme til noe vedtak, men det er viktig å belyse alle sider ved saken. Viser det seg at det kommer fram nye opplysninger som har betydning? Som at antall landinger/avganger er langt flere enn hva som er grunnlaget i PBE’s rammetillatelse, sier Lyngby.

– Etter høringen kan de som tenker at her har det nå kommet frem flere fakta som gjør at noe må endres, kan de partiene fremme et forslag om endring av vedtak grunnet nye fakta opplysninger. Bystyret kan selvfølgelig avslå, men om utvalget er enige vil de da ha et flertall også i bystyret, sier hun.

Bredt spekter

Cecilie Lyngby forteller om stor interesse for å delta på høringen, og at enkelte har avbrutt ferie for å delta.

– Å innkalle til høring er en alvorlig innkalling. Målet med høringen er at alle fakta skal på bordet, sier hun.

Selve høringen onsdag vil deles opp i fire bolker:

Konsekvenser for naboer, natur og miljø.

Hvorfor den midlertidige helikopterplattformen er nødvendig, hvor mange landinger forventes og hvilke avbøtende tiltak settes i verk?

Konsekvenser for pasienter og ansatte.

Antall landinger og alternativer.

En rekke sentrale aktører har meldt at de vil delta på høringen, blant annet Plan- og bygningsetaten, som vil gjøre rede for rammetillatelsen. Her vil også byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) delta. Også overlege ved nyfødtintensiven ved Rikshospitalet, Sverre Medbø, som er svært kritisk til planene, skal være med.

– Men det er også flere som er invitert, men som har takket nei av uvisse grunner. Kanskje de rett og slett ikke kan, eller ikke får lov til å uttale seg. Uansett har vi fått med flere viktige og jeg håper vi får fram fakta, spesielt på hvor mange landinger som er reelt, sier Lyngby.

Håpløs planlegging

Også Frps Aina Stenersen synes at løsningen OUS har valgt er håpløs.

Aina Stenersen (Frp) (Lise Åserud/NTB)

– Å legge helikopterplattformen rett ved barneavdelingen er håpløs planlegging fra OUS sin side. Dette er nyfødte små og sårbare barn, som trenger mest mulig ro sammen med foreldrene og de ansatte, sier Aina Stenersen, nestleder i Frps bystyregruppe i Oslo til Dagsavisen.

– Støy har vært et problem tidligere i samme forbindelse, og man kan ikke gjenta feilen igjen i et nytt bygg. Samtidig som det nå ser ut til å vise seg at Plan- og bygningsetaten muligens har fått lavere tall på landinger enn det reelle tallet, så en høring er ekstremt viktig, og jeg gleder meg til å delta på høringen og jobbe for å bedre forholdene for de små barna på sykehuset, sier hun videre.

Ønsker klarhet

Høyres helsepolitiske talsperson i bystyret, Hassan Nawaz ønsker høringen velkommen, og ser fram til å få klarhet i alle sider ved prosjektet.

– I denne saken er det viktig å få alle fakta på bordet. Derfor er det viktig å ikke trekke konklusjoner på forhånd. Vi må få klarhet i hvilke alternativer som i varetar både de sårbare barnas sikkerhet, og som ivaretar helikopterberedskapen, sier han til Dagsavisen.

Vi må få klarhet i hvilke alternativer som i varetar både de sårbare barnas sikkerhet, og som ivaretar helikopterberedskapen. — Hassan Nawaz (H)

Han kan ikke konkret si hva bystyret kan gjøre i denne saken.

– Det er blant annet det vi håper høringen kan gi svar på. Hva som er bystyrets handlingsrom, sier han.

Vil være med

Løvemammaene, er en organisasjon som jobber med rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. De blir også invitert til å delta i høringen.

– I en høring som dette er det viktig å ha med pårørende-perspektivet. De som har bodd på barneavdelingen store deler av livet til barna fortjener å bli hørt, sier styreleder i Løvemammaene, Bettina Lindgren til Dagsavisen.

Styreleder i Løvemammaene Bettina Lindgren er fortørnet over vedtaket om å tillate helikopterlattform rett ved nyfødtmottaket på Rikshospitalet. (DAR Film)

De har bestilt billett til Oslo, og har et høringssvar klart.

– Vi representerer nesten 5.000 medlemmer. Det er viktig å få fram våre synspunkter, som foreldre, og ikke bare fagmiljøet, sier hun.

