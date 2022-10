Massiv motstand: Nå vurderer sykehuset nye helikopter-alternativer

Da Plan- og bygningsetaten (PBE) i forrige uke ga OUS rammetillatelse til å bygge en ny helikopterplattform, hadde de kun ett alternativ å forholde seg til.

Dagsavisen har i flere artikler satt søkelys på stedsvalg for plattformen, og både leger, sykepleiere, tillitsvalgte og ikke minst pårørende har vært kritiske.

Nå kan de bli hørt.

Ny utredning

Med i den tidligere vurderingen var også et annet alternativ, H4, vurdert, men som ikke ble tatt videre etter at alternativ H0, ble vedtatt.

Torsdag la ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS) en tekst på sine intranettsider, hvor de forklarer den videre fremdriften. Der står det at det allerede er gitt rammetillatelse for midlertidig landingsplass på Rikshospitalet for å kunne ta imot AW101 som begynner å operere fra Rygge desember 2023. Administrerende direktør ber om at en alternativ plassering av helikopterlandingsplattformen også utredes

«Etablering av landingsplass for redningshelikopter er et livreddende tiltak. Det nye redningshelikopteret SAR Queen AW101 er besluttet tatt i bruk til transport av akutt og kritisk syke/skadde pasienter til Oslo universitetssykehus. Det skal legges til rette for at AW101 skal kunne lande både på Rikshospitalet og Ullevål,» skriver sykehusledelsen.

Om reaksjonene som har vært på valget av landingsplassen, rett ved nyfødtintensiven, skriver sykehuset:

«Rammetillatelsen fra Oslo kommune gjelder oppføring av en helikopterplattform mellom bygningsavsnitt E2 og E4 på Rikshospitalet, det såkalte H0-alternativet. Det har vært reaksjoner fra fagmiljøer i tilstøtende bygg om forhold rundt støy, vibrasjoner og lys. Det er planlagt bygningsmessige tiltak som skal sikre akseptable nivåer på støy og vibrasjoner.»

Flere landinger

Flere av de som har reagert på planene om den midlertidige landingsplassen har påpekt at det i sykehusets søknad om rammetillatelse er anslått 35 landinger årlig med AW101. Men kritikerne av planene har ment at det i realiteten vil bli flere landinger. Til dette skriver sykehuset:

«Når beslutning om gjennomføring av bygging av Nye Rikshospitalet fattes vil dagens helikopterlandingsplass på bakken utenfor dagens akuttmottak på Rikshospitalet måtte erstattes. Det er sannsynlig at den nye helikopterlandingsplassen for AW101 også kan benyttes til ambulansehelikoptre, men først etter en ny søknad om godkjenning av landingsplassen.

Det totale volumet landinger vil dermed bli høyere. Det forutsettes at det også skal landes på Ullevål med både AW101 og ambulansehelikoptre.»

[ Overlege: – Det er bare barn det dreier seg om, da er det ikke så viktig ]

Alternativ plassering

Sykehuset skriver i sin tekst på intranettet at de i en tidlig fase av utredningsarbeidet så på flere alternative plasseringer. «H0-alternativet ble valgt utfra en helhetsvurdering, blant annet på grunn av nærheten til operasjonsgangen. Det er dette alternativet som er utredet videre til søknad om rammetillatelse fra Plan- og bygningsetaten. I ettertid er det flere som har pekt på det såkalte H4-alternativet nord for bygningsavsnitt E3-4. Dette er lengre unna operasjonsgangen, men også lengre unna områder med spesielt sårbare pasienter. Dette alternativet er ikke like grundig utredet som H0.»

Administrerende direktør ved OUS, Bjørn Atle Bjørnbeth har nå bedt om at det vurderes et nytt alternativ for helikopterplattform ved Rikshospitalet. (Mimsy Moller)

Administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth ber nå Oslo sykehusservice utrede fordeler, ulemper og konsekvenser av H4-alternativet, samtidig som arbeidet med H0-alternativet fortsetter.

«Det er viktig at arbeidet med H0-alternativet ikke mister mye tid, mens utredning av H4 pågår. Dersom utredningsarbeidet viser at H4 likevel er et bedre alternativ, vil sykehuset måtte søke om rammetillatelse på nytt, og det er stor risiko for at Rikshospitalet ikke har klar en landingsplass for AW101 fra desember 2023.»

Sykehusdirektøren tar sikte på at utredningsarbeidet vil ta 3–4 måneder. Vurderingene av utredningsarbeidet vil bli gjort kjent når de foreligger.

[ Foreldre til syke barn slo alarm. Nå har helikopterplattformen fått grønt lys ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen