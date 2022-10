I frontlinjen for Ukraina: – Vi trenger hjelp fra USA, EU og Europa

Ukrainske Yuriy Mindyuk er fra Lviv vest i Ukraina, men bor i Kyiv. Han har nå reist fra byen, for å slutte seg til sin militære tropp sør i landet.

Han er offiser i den ukrainske hæren, og er nestkommanderende for en tropp sør i landet. Han kan ikke fortelle nøyaktig hvor han er.

– Dessverre er mine menn i frontlinjen, sier han.

Selv er han i ledelsen.

Da han var i Kyiv mandag var det heftige angrep mot byen fra morgen til kveld. Ifølge Yuriy Mindyuk skjøt russerne over 80 raketter mot flere steder i byen.

– Det var så massivt at våre luftvernsystemer ikke kunne stå imot alle, sier Yuriy Mindyuk til Dagsavisen.

Et angrep som har fortsatt hele uken igjennom.

Luftvern

Nå kommer han med en innstendig bønn til Ukrainas allierte.

– Vi trenger hjelp fra USA, EU og Europa. Vi trenger luftvernsystemer, sier han.





De russiske missilene er ikke presise, og treffer ikke der de er ment fra russisk side — Yuriy Mindyuk, ukrainsk offiser

Så sent som mandag var han i Kyiv, som har opplevd massive angrep fra russisk side. Han forteller om en by preget av krig, og stadige luftangrep som rammer vilkårlig.

– De russiske missilene er ikke presise, og treffer ikke der de er ment fra russisk side, sier han på telefonen fra Ukraina.

– De treffer skoler, barnehager og boligblokker. Liv går tapt på tragisk vis, sier han.

Mer panikk tidligere

Selv om Kyiv fram til nå har vært skånet for de store russiske angrepene, mener Yuriy Mindyuk at folk var mer redde, og at panikken var større under krigens første dager og uker.

– Da visste vi lite av hva som skjedde, sier han.

– De skytes opp fra steder som ligger flere tusen kilometer unna. Og rakettene er langt ifra presise, gjentar han.

– Det var ikke noen missiler som traff der jeg var, men flyalarmen gikk i ett sett, sier han.

– Hver gang flyalarmen uler skynder folk seg i sikkerhet. De stenger ned butikker og kontoret, og kommer seg i trygghet under bakken. Gjerne på Metro-stasjoner, sier han.

Innbyggerne i Kyiv søker beskyttelse på Metrostasjonene under bakken, når luftangrepsirene uler. (VIACHESLAV RATYNSKYI/Reuters)

Selv om han ikke direkte har vært i nærheten av det rakettene har truffet, merker han konsekvensene.

– Jeg var ute en tur mandag kveld for å finne en frisør. Men alt var stengt, og strømmen var borte overalt, Noe som også rammer undergrunnsbanen og andre viktige funksjoner, sier Yuriy Mindyuk.

Fortsetter angrepene

Imens fortsetter Russland angrepene, og et boligområde i Kyiv-regionen ble tidlig torsdag morgen rammet av et luftangrep, ifølge regionens guvernør.

– Redningsfolk arbeider allerede på stedet, opplyser lokale myndigheter på Telegram, ifølge Reuters.

Samtidig melder Kyiv Independent at en boligblokk i Mykolajiv er blitt angrepet. Mykolajiv er en havneby sør i Ukraina mellom Odesa og Kherson, skriver NTB.

Saken fortsetter under videoen.

Det er ikke videre angitt hvor i Kyiv-regionen angrepet har rammet. Guvernør Oleksij Kuleba skriver på Telegram at angrepene er utført med iranskproduserte droner kjent som selvmordsdroner eller kamikazedroner.

Reuters har ikke fått bekreftet opplysningene. Ukrainske myndigheter har de siste dagene meldt om en rekke russiske angrep med Shahed-dronene, som er små kamikazedroner med rekkevidde på hele 2.500 kilometer.

Iran nekter for at de forsyner Russland med dronene.





De russiske angrepene mot Kyiv har vært massive de siste dagene. (GLEB GARANICH/Reuters)

Storbritannia opplyste onsdag at de vil forsyne Ukraina med luftvernmissiler for å forsvare mot russiske angrep, ifølge landets forsvarsdepartement.

Britene vil for første gang sende Amraam-missiler som er i stand til å skyte ned kryssermissiler, heter det i kunngjøringen. Tyskland lanserer torsdag morgen et nytt prosjekt for å bygge et bedre luftforsvarssystem i Europa. Det involverer over tolv andre land, melder nyhetsbyrået DPA.

Forsvarsministrene i de aktuelle landene skal etter planen møtes for å diskutere prosjektet i forbindelse med Natos ministermøte i Brussel. Skandinaviske land skal etter alt å dømme delta i prosjektet, men DPA nevner ikke hvilke.

Tysk initiativ

Tysklands statsminister Olaf Scholz kunngjorde i slutten av august at han ville ta initiativ til å bygge et nytt europeisk luftforsvarssystem som vil bedre sikkerheten i hele Europa.

Han argumenterte for at et felles luftforsvarssystem kommer til å bli både mer effektivt og billigere enn hvis hvert enkelt land bygger sitt eget.

Blant landene som da ble nevnt som potensielle deltakere, var skandinaviske land, samt Nederland, Polen, Estland, Latvia, Litauen, Tsjekkia og Slovakia.

Yuriy Mindyuk at befolkningen i Kyiv er sterke, til tross for hva de går igjennom.

– Men folk er redde. De er bekymret for familie, venner og seg selv. Og de er bekymret for hvordan de skal kunne holde seg i live, nå og i fremtiden, sier han.





