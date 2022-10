Oslo Havn setter krav om landstrøm til cruiseskip

– Oslo Havn jobber målbevisst for å kutte utslipp. Landstrømanlegget vil bidra positivt til Oslo Havns mål om 85 prosent utslippskutt innen 2030, sier Marthe Scharning Lund, styreleder i Oslo Havn til Dagsavisen.

EU har foreslått at skip i EU-land utelukkende må bruke landstrøm innen 2030. Landstrømanlegget på Revierkaia i Oslo skal bygges og være klar til bruk innen 2025.

– Vi vil også ha en «gulrot» i form av rabatter ved å legge til kai. Men vi har en mottaksplikt i Oslo, og kan ikke nekte skip uten landstrøm å legge til. Men jeg tror at rederiene som bruker Oslo Havn, vil være en del av fremtiden, og vil bygge om til landstrøm, sier hun.

Landstrøm-anlegget til Color Magic. (Marte Gjærde)

Startet i 2011

Dagsavisen var om bord på Color Magic i 2012, da landstrømanlegget var relativt nytt. Siden har flere fulgt etter, og nå kommer også cruiseskipene.

– Det viktigste er at vi sparer miljøet for store utslipp. Et annet moment er det økonomiske. Vi sparer rundt en million kroner i året på å bruke strøm kontra diesel for å lage strøm. Samt at det blir mindre slitasje på generatorene, som også gir en økonomisk gevinst, sier Larød, sa sjefelektriker Mogens Larød på Color Magic til Dagsavisen i 2012.

Vinn-vinn

Fagansvarlig shipping og Arktis i Bellona, Sigurd Enge, var kritisk da byrådet i 2014 sa nei til landstrømanlegg for cruiseskip i Oslo. Da var begrunnelsen fra politikerne og Oslo Havn at det ville være for dyrt.

Sigurd Enge i Bellona mener det ikke er mulig å forby all cruisetrafikk. (Thomas Theis-Haugan/Thomas Theis-Haugan)

Nå er han glad for at det kommer på plass.

– Dette er noe vi har jobbet for lenge, sier han til Dagsavisen.

– Dette er helt nødvendig for Oslo og cruisetrafikken, og er en vinn-vinn-situasjon, sier han.

– Trenger Oslo cruise-trafikken?

– Den diskusjonen er litt utenfor mitt bord, men i prinsippet, som jeg sier når jeg har vært på Vestlandet og snakket om cruisetrafikken der, så er det ikke slik at om Norge forbyr all cruisetrafikk, så blir ikke skipene sendt til opphugging. Da vil de bare gå andre steder. Så la oss bruke den attraktive destinasjonen som Norge er til å stille så strenge krav som mulig, sier han.

Han mener det grønne skiftet er utfordrende for hele skips-bransjen.

– Men cruisenæringen har økonomi til å være med på å dra det grønne skiftet fremover. Vi trenger alle løsninger for å kutte utslippene, sier Sigurd Enge.

Fremtidig kai

I dag ligger de fleste cruiseskipene til land ved Akershus-stranda, under Akershus festning, men eieren av Oslo Havn, byråd for næring og eierskap, har i tildelingsbrevene til Oslo Havn pekt på Revierkaia som Oslos framtidige kai for cruise.

Dette er kaiområdet som ligger mellom Salt og der DFDS går fra ved Vippetangen.

– Revierkaia kan håndtere skip med en lengde på maks tre hundre meter og dybdebegrensning på 8,4 meter. Dette sammen med færre cruisekaier vil gjøre at vi i fremtiden ikke kan ta imot de aller største cruiseskipene eller samme antall slik vi gjør i dag sier Marthe Scharning Lund.

Etter neste sommer er det ikke lenger anledning å bruke Søndre Akershuskai til cruiseskip. Da må de legge til ved Revierkaia, som også i dag brukes når det er fullt nedenfor festningen.

– De aller største skipene kan i noen år til legge til ved Filipstadkaia. Men når den planlagte byutviklingen for fullt er i gang der, blir også den muligheten borte, sier styrelederen.

Mindre støy

– Landstrømanlegget på Revierkaia vil også bidra til redusert støy og lokal forurensning slik som partikler, nitrogendioksid og svoveloksider, sier Scharning Lund.

Forslaget til EU skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2030. Da må skip som skal i havn innenfor EU-medlemslandenes jurisdiksjon koble seg til landstrøm, og utelukkende bruke landstrøm til å dekke energibehovet om bord mens de ligger til kai.

De fleste av de større cruisehavnene i Norge har planer for landstrøm.

– Det jobbes også videre med å legge til rette for landstrøm på øvrige typer skipstrafikk, sier Scharning Lund.

Landstrømanlegget har en levetid på 25 til 30 år. Løsningen er frittstående, og leveres som moduler i 20-fots konteinere som kobles sammen. Det kan bygges inn i et utsmykket skall. Arealbehovet er ca. 120 kvadratmeter.

Marthe Scharning Lund, styreleder i Oslo Havn, sier de jobber målbevisst med å kutte utslipp. (Mina Ræge)

170 anløp

I år ventes det rundt 170 cruiseanløp til Oslo, noe som er et uvanlig høyt tall.

– Noe av årsaken er at St. Petersburg i Russland boikottes på grunn av krigen i Ukraina, sier Scharning Lund.

Men i fremtiden vil det bli færre.

– Det er villet politikk, både fra Oslo Havn og byrådet å redusere cruiseanløpene til Oslo, sier hun.

I dag danner cruiseskipene en barriere mellom havna og resten av byen når de ligger langs Søndre Akershuskai.

– Målet er å skape mer byliv i dette området. Og da er det ikke plass til svære cruiseskip, sier hun.

Kritiske

MDG er kritiske til cruisetrafikken, og bystyrerepresentant Eivind Trædal sa på sin facebookside i 2018, at MDG ønsker å avvikle all cruisetrafikk til Oslo.

– Vi er blitt enige i byrådet om å redusere antall anløp til Oslo, og jeg ser fram til vi får det på plass. Så er det også bra at det kommer landstrøm til de skipene som legger til kai. Jeg har forstått det slik at landstrømanlegget vil kunne at det kan flyttes dersom man ønsker å endre havnestrukturen i framtida. Så lenge vi har cruisetrafikk til Oslo er det bra at vi reduserer utslippene fra anløpene mest mulig, sier Trædal til Dagsavisen.

Eivind Trædal (Mdg) ønsker ikke cruiseskip til Oslo. (Cornelius Poppe/NTB)

– Cruiseturisme er vel den minst bærekraftige turistnæringen som finnes. Her flyr folk fra andre verdensdeler for å seile gigantiske skip opp og ned norskekysten, og de fraktes rundt i forurensede dieselbusser i byene for å se stedets severdigheter, sier han.

– Et annet poeng er at cruiseturistene legger lite penger igjen i det lokale næringsliv. De bor og spiser på skipene, og bruker lite penger i land, sier han.

Fakta om landstrøm

Her er det allerede landstrøm og ladeanlegg for skip i Oslo havn:

Filipstad / Hjortnes: Landstrømanlegg til Color Lines cruiseferjer Color Fantasy og Color Magic. Etablert i 2011.

Revierkaia og Utstikker 2: Landstrømanlegg til DFDS utenlandsferjer Pearl Seaways og Crown Seaways til Danmark. Etablert i 2019. Color Lines ferjer kan også koble seg til på landstrømanlegget. Her er det samlet kapasitet på 7,5 MW, 11 kV og 50 Hz.

Nordre Sjursøykai: Landstrømanlegg til sementbåtene til Heidelberg Cement. Samlet kapasitet på 1,8 MW. Etablert 2022.

Tingvallakaia: Ladestasjon for Nesoddenbåtene til Norled. Etablert 2020.

Rådhusbrygge 4: Ladestasjon for øybåtene. Driftes av Boreal. Etablert i 2021.

