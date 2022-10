Anne Haabeth Rygg: – Har hatt min vakt i politikken

Etter tre perioder i bystyret og lang fartstid i politikken ble det nylig klart at Anne Haabeth Rygg ikke blir å finne på topp på valglista til Oslo høyre.

Flere store lokallag hadde henne ikke på topp ti i prøvenominasjonen. Det mener Rygg selv at ikke har hatt noe å si for hennes valg. Høyre-politikeren følte at det var på tide med en pause. Beskjeden om at hun ikke stilte til gjenvalg som gruppeleder delte hun fra egen Facebook-profil i slutten av august.

– Mitt syn er at det har vært en åpen prosess. Og langt ifra skitten som enkelte har ment. Det har vært en nominasjonskomité på 19 personer. Så har det vært en diskusjon om det har vært for mange med i denne komiteen. Men den er satt sammen av et bredt spekter av medlemmer, og det er en bred representasjon fra hele byen.

Nominasjonskomiteen ble ledet av Kristin Clemet. Eirik Lae Solberg ble valgt til Høyres byrådslederkandidat i Oslo, og Anne Lindboe skal kjempe om ordførervervet. Det ble klart på nominasjonsmøtet 26. september.

Seiling

Anne Haabeth Rygg elsker sjøen og bor i seilbåt hele året. Hun valgte seg kulturstedet Salt, et steinkast fra Indre Oslofjord, da hun skulle møte Dagsavisen for en prat om mye godt, og litt vondt, i hennes tid som bystyrepolitiker.

Seiling er en av Annes store lidenskaper, og hun går under betegnelsen APV, «Anne på vannet» fordi hun og ektemannen bor i seilbåt hele året.

– Faktisk så har jeg akkurat flyttet, sier hun smilende.

– Det var et veldig enkelt flyttelass. Vi har bare enkelt flyttet båten fra sommerhavn til vinterhavn, sier hun.

– Høsten er kommet, men vi får nyte de deilige dagene som er, sier hun, myser mot sola og griper om kaffekoppen.

Anne Haabeth Rygg (H) sier hun fortsatt vil være politisk aktiv. Nøyaktig hva hun skal gjøre til høsten, er hun ikke sikker på. (Tom Vestreng)

Dette har bidratt til at Anne nå gir seg.

– Jeg sa først ja da nominasjonskomiteen spurte om jeg ville være med videre. Men etter en lang og deilig sommerferie, skjønte jeg at jeg savnet det frie livet. Frihet til å bestemme over min egen tid. Tidsbruken har vært krevende. Det å ikke lenger ha 12 timers arbeidsdager, og lange kveldsmøter, og tusenvis med dokumenter å sette seg inn i, sier hun.

– Men jeg er blitt veldig god til å lese dokumenter. Jeg finner fort ut hvor ting er og skiller raskt mellom det som er viktig, og det som ikke er så viktig, sier hun.

Hun har ett år igjen av sin tredje bystyreperiode, og synes det har vært gøy å sitte i bystyret, og være med å påvirke byen.

– Etter tre runder i bystyret med mange morsomme oppgaver men også mange lange dager, kan jeg kanskje si at jeg har tatt min vakt?, sier hun med et smil.

Hun er ikke alene om å ville ta i et politisk tak.

– Høyre har 130 kandidater som har sagt seg villig til å stå på lista. 130 gode kandidater. Det gjør det lettere for meg å gi meg, når jeg vet at det er mange gode til å overta, sier hun.

Anne er Cand. mag fra Universitetet i Oslo. Hun har mellomfag i statsvitenskap, Russland- og Øst-Europa-kunnskap og matte og fysikk. Av arbeidserfaring har hun Ledet NAFs forbrukeravdeling, vært fagdirektør for transport og offentlige tjenester i Forbrukerrådet, kommunikasjonssjef i NSB og politisk rådgiver i MOD (Moderniseringsdepartementet).

– Hva jeg skal gjøre når jeg er ferdig med politikken etter valget neste år vet jeg ikke ennå. Jeg har ingen masterplan, sier hun.

– Jeg har drevet mitt eget firma tidligere innen konsulentvirksomhet. Kanskje jeg tar opp igjen det. Eller kanskje fordype meg faglig i noen av mine interesseområder, som er havet, det grønne skiftet og byenes utvikling, sier hun.

– Men jeg kommer fortsatt til å være aktiv, selv om jeg ikke har noen politisk rolle. Faren min sier «at så lenge du banner til Dagsrevyen, så vil du være politisk aktiv», ler hun.

– Det er heller ikke umulig at jeg kommer tilbake til politikken etter en pause, legger hun til.

Trakk seg ut

Vi skrur tiden tilbake til januar 2021. Hun hadde en sentral rolle da Høyres gruppeleder Øystein Sundelin trakk seg, eller mer korrekt, ble presset ut etter et mistillitsforslag fra flere i bystyregruppa.

– Det var ingen hyggelig prosess for noen av oss, sier Anne Haabeth Rygg stille, og røper en viss følelse av ubehag i å snakke om saken.

– I en sånn situasjon, vil noen bli misfornøyde, men oppmerksomheten det fikk står etter min mening ikke i forhold til hvor liten politisk betydning den har. Jeg kjenner meg ikke igjen i at det er mye splid og konflikter i partiet, men opplever generelt en god stemning på møtene både lokalt og sentralt, sier hun og vil bli trodd.

Da saken var oppe, var det en stor sak i media, og både partiet og enkeltpersoner fikk sitt av negativ omtale.

– Dette var selvsagt ikke bra. Grunnen til at forslaget ble utformet skriftlig, med et tydelig flertall, var nettopp for å unngå en slik offentlig debatt. Det gikk dessverre ikke slik, sier Rygg.

Ved gruppemøtet trakk Øystein Sundelin seg, og Anne ble valgt som ny gruppeleder. Men av 33 stemmer, stemte hele 11 blankt.

– Det var ulik kjennskap til hendelsene som førte fram til endringen, og derfor syntes noen det var vanskelig stemme i saken. Andre stilte seg bak Øystein, og ville vise dette. Det synes jeg er forståelig. Mange har etter dette jobbet godt for å få gruppen til å være en samlet kraft, som nå er sulten på å sikre et annet flertall i byen fremover. Jeg opplever at Øystein for lengst har lagt dette bak seg, og det er jeg glad for. Det kommer aldri noe godt ut av å gå rundt å bære nag til andre. I hvert fall ikke om man som oss har et valg å vinne, sier Rygg.

– Ola Kvisgaard ble foreslått som ny nestleder, men da det da fremsto som at vi satte alle Øystein Sundelins venner på sidelinja, ble Nicolai Langfeldt Øyen valgt som ny nestleder, sier Høyre-politikeren.

Øystein Sundelin har blitt forelagt Anne Haabeth Ryggs beskrivelse av gruppelederskriftet i januar i fjor, og har dette å si om saken:

«Interessant å høre hennes refleksjoner rundt det som skjedde, samtidig har hun helt rett i at dette er tilbakelagt for min del. Nå skal jeg, som forhåpentligvis alle andre i Oslo Høyre, stå på for å vinne valget i 2023.»

Heltidspolitiker

Ved forrige kommunevalg sto Anne på niendeplass på Høyres liste, men rykket opp til sjuendeplass på grunn av personstemmer.

– Jeg hadde ingen andre ambisjoner da enn å være ett menig bystyremedlem. Og i hvert fall ingen ambisjoner om å være heltidspolitiker, sier hun.

Men hvordan beskriver hun seg selv som leder?

– Jeg er veldig lite opptatt av meg selv som person. Jeg er tillitsvalgt på vegne av velgerne og medlemmene i Høyre, sier hun.

– Som gruppeleder har jeg vært opptatt av demokratiet i gruppen, og av at alle har vært med på å ta beslutningene. Vi har hatt reelle diskusjoner, og jeg har aldri opplevd at noen har vært redd for å ta ordet, og si hva de mener. Jeg er opptatt av at folk har det bra, og at jeg lytter til hva de har å si, sier hun.

Anne legger ikke skjul på at det å ha hatt digitale møter på Teams under pandemien har vært krevende.

– Det har vært vanskelig å fange opp hva alle mener. Når vi sitter rundt bordet, kan jeg se hvem som nikker bekreftende til noe som blir sagt eller et forslag som har blitt stilt. Hva med de som ikke har sagt noe? De får jeg ikke registret på Teams. Dessuten har jeg følt at det er litt mer formelt å be om ordet på digitale møter. Men jeg har ledet en snakkesalig gruppe, humrer hun.









Tror på ny ledelse

Det er i underkant av ett år igjen til valget, og Høyre har allerede gjort noen interne rokeringer.

– I og med at Eirik Lae Solberg blir Høyres byrådslederkandidat ved valget, var det naturlig at han blir gruppeleder allerede nå, sier Anne, som nå er bystyregruppas nestleder, og nestleder av miljø og samferdselsutvalget i bystyret.

– Det var James Stove Lorentzen og meg som foreslo et lederskifte allerede nå, sier hun.

Hun har stor tro på Høyres nye frontfigurer Anne Lindboe og Solberg.

– Det er mye trygghet i Eirik. Han har vært med lenge og kjenner politikken og Høyre ut og inn. Anne er et nytt bekjentskap, og representerer fornyelsen, sier hun.

– Jeg er sikker på at Høyre her har fått en god lederduo. De har litt ulike interessefelt, ulikt «språk», men de får energi av hverandre, sier hun.

Høyres Anne Haabeth Rygg gir seg i Oslopolitikken etter kommunalvalget neste år. (Tom Vestreng)

Tilbakeblikk

– Det var mitt engasjement for Oslofjorden som fikk meg inn i politikken, sier hun.

I Annes tid i bystyret har mange store prosjekter vært vedtatt, og utbygging satt i gang.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk vedtatt å starte utbygging av Fornebu-banen. Det skal bygges en by på størrelse med Hamar, og en god kollektivløsning er en viktig faktor. Jeg tror ettertiden vil takke oss for at den ble realisert, og ikke stoppet på grunn av de store økonomiske overskridelsene, sier hun.

– Men det er ingen tvil om at byrådet kunne hatt bedre økonomistyring, legger hun til.

Hun trekker også fram CO₂-renseanlegget på Klemetsrud, som Høyre var først ute med å foreslå, og som nå blir en realitet.

– Byene spiller en viktig rolle i klimaarbeidet, og her går Oslo foran, sier hun, og penser samtalen over på vannforsyningssaken, som også har gått på milliardsmell eter milliardsmell.

– Oslo gjør jevnlige risikoanalyser, og det er ingen som bestrider at vi trenger en reserveløsning til Maridalsvannet, sier hun.

– Det nye vannforsyningssystemet ble vedtatt rett etter at vi hadde fått nytt bystyre, med mange nye og uerfarne representanter. Dette var en tøff sak for ferskinger. Jeg skulle ønske vi hadde hatt litt bedre tid her, sier hun ærlig.

Barn og unge

Selv om hun er stolt over mye, er hun ikke like fornøyd med hva byen har gjort for barn og unge.

– Vi har ikke lykkes med å inkludere barn og unge på en god måte. Her har vi en jobb å gjøre. Vi har fått til mye, for all del, men det er en gruppe som vi ikke har lyktes med. Det er elever som sitter i klasserommet og ikke skjønner hva læreren sier. Her har vi et stykke å gå. Koronaen har også gjort hverdagen vanskeligere for mange, og vi har tall på selvmord og spiseforstyrrelser blant unge som ikke er bra. Dette må vi møte på en helt annen måte enn tidligere, sier hun.

