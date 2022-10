Organiserer støttemarkering for iranske kvinner: – Jeg fikk litt håp

Søndag holdes det solidaritetsmarkering for kvinner i Iran foran Stortinget i Oslo. Bak står Amnesty International og artist Amanda Delara. Både Delara og artistkollega Astrid S skal synge, i tillegg til at blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani og SVs Marian Hussein skal holde appell.

På Facebook-arrangementet står det blant annet at søndag «samler vi alle som vil være med å vise sin solidaritet med kvinner i Iran, og for å kreve rettferdighet for drapet på kurdiske Jina (Mahsa) Amini og volden mot demonstrantene».

– Hvorfor ville du gjøre dette?

– Jeg har bakgrunn fra Iran, foreldrene mine er derfra. Hele situasjonen i Iran er noe man vokser opp med å lære om, i alle fall som iraner. Jeg har familie der, som akkurat nå står og kjemper for sin frihet, og jeg følte at jeg også ville bidra, sier Delara til Dagsavisen.

Hun vurderte først å samle inn penger, men landet på å heller bruke plattformen sin til å rette oppmerksomheten mot saken.

Artisten Delara er medarrangør på en støttemarkering for iranske kvinner. (Lise Åserud/NTB)

[ Flere hundre møtte opp foran Stortinget for å markere støtte til Mahsa Amini ]

Flere drept

Arrangementet søndag er ikke den første støttemarkeringen eller demonstrasjonen som holdes i Oslo etter at den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa Amini døde i det iranske moralpolitiets varetekt 16. september. Amini døde tre dager etter at hun ble stanset på gata, angivelig fordi de mente at hun ikke dekket til håret sitt godt nok. Ifølge øyenvitner ble hun banket opp av politifolkene. Politiet har hevdet at hun døde av et hjerteinfarkt, men familien til 22-åringen har avvist at hun hadde hjerteproblemer.

I tida etter har rasende iranere demonstrert mot regimet i Teheran og i flere andre byer.

Demonstrantene er møtt med brutal maktbruk fra sikkerhetsstyrkenes side, skriver NTB. Ifølge statlig iransk TV er minst 41 mennesker drept i sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker, mens nyhetsbyrået Fars har oppgitt at minst 60 er drept og andre kilder hevder at tallet er enda høyere. Minst 1.500 mennesker skal være pågrepet.

Det har vært flere dager med protester i Iran etter dødsfallet til Masha Amini. Her står en politi-motorsykkeli flammer under en protest i Irans hovedstad Teheran. (WANA NEWS AGENCY/Reuters)

Ifølge iransk lov må alle kvinner dekke til håret med et sjal. Iranske kvinner har i lang tid utfordret påbudet, og de siste ukene har bilder av iranske kvinner som klipper håret sitt, går uten hijab eller brenner den gått sin seiersgang på sosiale medier.

Delara er i kontakt med familien i Iran, og forteller at hun først fikk meldinger der hun hørte hvor oppgitte de var. Denne uka fikk hun en lydmelding fra tanta si, som fortalte hvordan hun hadde funnet fram den fineste veska si og tatt på seg de fineste klærne sine, og så gått ut døra uten hijab. Det samme hadde kusina gjort.

– De gjorde ærender, og sa at ingen ga dem noen blikk. Det var ikke noe moralpoliti som kom bort til dem. De hadde gått forbi kvinner i hijab, og de hadde bare smilt og ledd til hverandre. Det hadde vært god stemning og samhold mellom kvinnene, sier Delara.

– Hun avsluttet talemeldingen med å si «jeg må bare si at Teheran var vakker i dag». Det gikk skikkelig inn på meg, og jeg fikk litt håp, fortsetter hun.

Delara sier at det er viktig for henne at folk vet at det tanta og kusina gjorde, gjorde de med livet som innsats.

– Det er kjempefarlig. De kan bli drept eller tatt av politiet, men de velger å ta denne kampen og dette er deres mektige måte å protestere på. Det viser hvor seriøse kvinnene i Iran er akkurat nå.

[ Mener demonstrasjonene i Iran har skapt en kvinnerevolusjon ]

Anklager fra Amnesty

Amnesty anklaget fredag Iran for å ta livet av demonstranter som krever rettferdighet for Amini, ifølge NTB.

– Iranske myndigheter har mobilisert alle midler for å undertrykke og nådeløst slå ned på landsomfattende demonstrasjoner i et forsøk på å hindre enhver utfordring mot deres makt, heter det i uttalelsen.

Demonstranter ropte slagord under en protest i Irans hovedstad Teheran 21. september etter dødsfallet til 22 år gamle Mahsa Amini. (AP /AP)

Amnesty advarer om at enda flere risikerer å bli pågrepet eller drept dersom det ikke kommer en tydelig reaksjon fra verdenssamfunnet. Flere land har allerede gitt klar beskjed til Iran. Blant annet har den spanske regjeringen anklaget iranske myndigheter for å undertrykke protestene og for brudd på kvinners rettigheter. Norges statsminister Jonas Gahr Støre har uttrykt bekymring for kvinners rettigheter i Iran.

– Min dypeste medfølelse med Mahsa Aminis familie i Iran og hennes slektninger i Norge. Jeg er svært bekymret for kvinners rettigheter i Iran og fordømmer iranske myndigheters brutale håndhevelse av hijab-påbudet, skrev statsministeren på Twitter forrige lørdag.

Norges ambassadør til Iran ble tidligere denne uka kalt inn på teppet av iransk UD etter at stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) uttalte seg om det som skjer. Han har publisert flere meldinger på sosiale medier der han støtter demonstrantene.

Irans president Ebrahim Raisi har fordømt protestene, og sa i et TV-intervju at «de som deltok i opptøyene, må behandles på en bestemt måte». Han understreket at det er forskjell på protester og opptøyer, og Raisi anklaget demonstrantene for å ha spredt kaos i landet.

Det er holdt støttemarkeringer i en rekke land. I Afghanistan demonstrerte kvinner utenfor den iranske ambassaden i Kabul for å støtte protestene i Iran etter Aminis dødsfall. (WAKIL KOHSAR/AFP)

Markering på tvers

På søndagens arrangement foran Stortinget skal også fetteren og kusina til Amini holde appell. Amanda Delara skal synge låten Cheshme man, en låt av den iranske artisten Dariush.

– Det er min hyllest til det iranske folket. Den handler om bunnløs sorg. I refrenget synger han «den som dro kommer aldri tilbake». Det er en sang til alle som har mistet livet sitt i denne kampen for frihet, sier hun.

Torsdag ble 95 personer anholdt av politiet under en demonstrasjon ved Irans ambassade i Oslo. Politiet sa at det ble kastet stein mot ambassaden, og at flere hadde prøvd å ta seg inn.

Delara er ikke redd for at det skal utarte på søndag. Hun understreker at det er snakk om solidaritetsmarkering, der folk kan komme sammen for å vise støtte. Hun støtter ikke at det er brent hijaber under andre markeringer i Norge etter dødsfallet.

– Når det skjer i Iran har iranere en intern forståelse for hva det betyr. De brenner et symbol på regimet, ikke islam. Når det skjer her føler jeg ikke at det har samme symbolske bakgrunn.

