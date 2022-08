Google-selskap vil levere flyende muffins på døra di i Oslo

«Vi er veldig interessert i et partnerskap».

Det skrev droneleveringsselskapet Wing i et brev til Oslo kommune i sommer. Selskapet er eid av Alphabet, bedre kjent som Googles eiere. De har allerede satt i gang business i Helsinki. Nå undersøker de mulighetene for å starte opp i Oslo.

Dermed kan du kanskje, i en passe nær framtid, kunne bestille muffins fra en kafé i byen og få den levert hjem. Hengende under et flyende lite helikopter, på bare noen få minutter.

Henger i en tynn tråd

«Wing har bygget en flåte av autonome lettvekts leveringsdroner som kan frakte små pakker direkte hjem til folk på minutter», skriver selskapet i brevet. «Vi er interessert i en samtale med noen fra deres kontor om leveringsmuligheter i Oslo-regionen. Vi har vært i kontakt med norske luftfartsmyndigheter, og ser på steder i området», skriver en myndighetskontakt i Wing til Oslo kommune.

I Finland har selskapet allerede vært en stund. Der har de en egen droneparkeringsplass på taket av en av Helsinkis kjøpesentre. Der henger ansatte små pakker med varer i bunnen av en lang tråd fra en drone, og så flyr de ut til folks privathjem med pakkene. De kan også levere til enkelte piknik-punkter i parker, for folk som ikke bor i nærheten.

Hovedprioriteringa der ser ut til å være søtsaker og cafevarer. Men i Virginia i USA, hvor selskapet også så smått har åpnet, leverer de også bøker fra det lokale biblioteket, og kjeksbokser til inntekt for jentespeiderne.

Wing har også åpna to steder i Australia, og selskapet skriver til Oslo kommune at de allerede har gjennomført over 200.000 leveranser, på tre kontinenter. Likevel ser de ut til bare å ha åpnet for noen få kunder der de er i gang.

Med denne typen droner kan Wing levere små pakker helt automatisk. De senkes ned til et egnet sted, for eksempel i bakgården til mottaker. (Wing.com)

Ingen tidsplan

Selv om Wing åpenbart har tenkt seg ut i verden fort, og mest sannsynlig har pengene til å gjennomføre, vil de ikke skryte av noe snarlig inntog i Oslo. Etter at Dagsavisen kontakta Wing, fikk vi til svar at de ikke har mye å dele.

– Det er en spennende tid for dronelevering, så vi utforsker muligheter i flere forskjellige deler av verden, skriver Emmie Derbäck, som er kommunikasjonsansvarlig i Wing.com i en e-post til Dagsavisen.

– Vi har ingen plan eller noen spesifikt tidsperspektiv for utvidelse eller å lansere en tjeneste nå, skriver hun.

Heller ikke i Oslo kommune har de særlig mye å si om saken nå, men vi får bekreftet at henvendelsen er mottatt og fordelt internt i Bymiljøetaten. Likevel er brevet fra Wing, som ble sent 30. juni, ikke besvart ennå.

Dronelevering av medisin

Wing er ikke det eneste selskapet som håper at pakkelevering med droner blir det neste store. Særlig Amazon har jobba mye med det, og skal ifølge Aboutamazon.com fly ut sine første pakker i Texas og California i løpet av året.

Også DHL og UPS driver med dronelevering. Sistnevnte leverer blant annet blod og medisinsk utstyr via droner i Rwanda. Noe lignende skjer også i Norge, da det trønderske selskapet Aviant har hatt ansvaret for å frakte covid-testet blod til St. Olavs sykehus.

Likevel er det spesielt mye forventning til Wing-leveringene. Ikke bare fordi de eies av et av verdens aller største IT-selskaper, men også fordi dronene deres er raske og kraftige. Hummingbird-dronen deres skal kunne bære pakker på over én kilo, og fly i rett over hundre kilometer i timen. Selskapet skryter av en leveringstid på seks minutter. Men det gjelder selvsagt bare hvis man bor i det foreløpig lille området de kan levere.

Det kan nok fortsatt bli en stund til at gjelder Oslo. Så foreløpig er det nok langt raskere å spasere til kaffesjappa enn å vente på en flyende muffin.

