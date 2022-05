Da en ny trikkeholdeplass dukka opp utenfor kunstlageret, fikk kommunen et problem

– Vi skjønner jo at det er viktigere med trikkestopp.

Det sier Lise Mjøs. Hun er avdelingsleder for kunst i Kulturetaten i Oslo kommune. Dermed er hun sjef med ansvar for mellom 18.000 og 19.000 kunstverk som kommunen eier. Store og små. Verdifulle og … ikke så verdifulle. Alt unntatt Munch og Stenersen, egentlig.

Disse kunstverkene henger stort sett rundt. På skoler, sykehjem, barnehager og kontorlokaler som drives av Oslo kommune. Men ikke alle henger ute samtidig. Noen ganger må de inn til Mjøs for å fikses opp, mens andre ganger bare finnes det ikke en plass til verket ute i byen.

Men kunstmagasinet har altså fått et problem. Det ligger nemlig i Storgata, midt i tjukkeste Oslo sentrum. Og i 2018 ble arbeidet med å ruste opp Storgata satt i gang. Gata var byggeplass i noen år, men i juni 2021 kunne trikken igjen kjøre mellom Gunerius og Kirkeristen. Og en splitter ny trikkeholdeplass åpna. På fortauet rett foran kunstmagasinet.

Det eneste lille problemet: Der pleide kunstmagasinet å stoppe bilene sine, når de skulle hente og levere kunst.

Ikke lov å stoppe i Storgata

«Vi har fremdeles store utfordringer med kunstmagasinet vårt i Storgata. Den nye trikkeholdeplassen utenfor medfører at det er vanskelig for store kjøretøy å komme frem og risikofylt å frakte kunstverk inn og ut.» — Fra Kulturetatens årsberetning for 2021

– Vi har jo behov for å transportere kunst inn og ut av bygget. Og det er ikke lov å stoppe i Storgata. Så vi må se hvor vi finner parkeringsplass i Youngs gate og transportere kunst på fortauet, forteller Lise Mjøs.

Lise Mjøs er avdelingsdirektør i Kulturetaten og sjefen for kommunens kunstsamling. (Aslak Borgersrud)

– Vi har faktisk kunst på over 1000 steder i byen, men noen ganger må det inn.

– Hvor mye kunst er det egentlig i det magasinet?

– Det er jeg ikke sikker på om er så lurt at jeg svarer på, av sikkerhetsmessige grunner, sier hun.

Mjøs forteller at magasinet ikke er så veldig stort i antall kvadratmeter. Til gjengjeld er det veldig fullt, og det jobber folk der med konservering, innramming og passepartout-skjæring, blant annet.

– Det å stoppe utenfor våre lokaler i storgata det har ikke vært lov på en stund. Men trikkestoppet gjør det jo enda mer komplisert. For da står det en masse mennesker som står og venter på trikken når vi skal frakte kunst. Og så tar det jo plass.

– Det er kanskje ikke så lurt å ha et kunstmagasin midt inne i den delen av byen som helst skal være bilfri?

– Nei, det har du jo rett i. Så vi ser etter et sted hvor det går an å komme til med normale biler.

– Kanskje til og med et sted det var mulig å kjøre helt inn til magasinet?

– Ja, det hadde vært lurt. Vi har jo ikke hatt lager der i uminnelige tider, da.

Vil flytte samlingen

I de gode gamle dager, da Munch fortsatt var på Tøyen, oppbevarte Kulturetaten en del kunst i det museumsbygget der. Etter at det nye Munch-museet har blitt bygget har også Munch og Stenersen-samlingene blitt skilt ut i en egen etat. Det var aldri aktuelt å flytte denne kunstsamlingen til det nye Munchmuseet. Dermed havnet deler av den sammen med administrasjonen til Kulturetaten i Storgata.

Men Mjøs drømmer om et nytt sted å være.

– Vi ønsker et sted hvor vi kan oppbevare og vedlikeholde og konservere deler av samlingen. Et sted hvor vi kan gjøre alle disse operasjonene. Hvor vi kan være hele avdelingen samlet.

Veldig strenge krav har hun ikke. Det er tross alt ikke Munch, dette.

– Sikkerhetsmessig må lokalene være trygge, men klimatiske forhold og sånt er ikke like viktig som for en museumssamling. Disse kunstverkene henger jo ute i skoler og sykehjem og kontorlokaler og alt mulig. Men vi har også verk av stor nasjonal betydning, som må ivaretas på en god måte, sier hun.

Leiter etter nytt sted

Også sjefen til Kulturetaten, kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV), er oppmerksom på trikkekunstkonflikten i Storgata.

Omar Samy Gamal (SV) Byråd for kultur, idrett og frivillighet. (Mimsy Moller)

– Det er jo ikke optimalt med et kunstmagasin man ikke kan kjøre til. Men i det daglige berører det ikke så mange, skriver Gamal i en epost til Dagsavisen.

– I motsetning til en trikkeholdeplass som bør ligge smartest mulig til for tusenvis av folk som skal bruke den, legger han til.

Byråden forklarer at de er på jakt etter nye lokaler til samlingen.

– Kulturetatens kunstmagasin er jo noe som er mulig å finne alternative lokaler til, og det ser vi etter. Det er et mål at mest mulig av denne samlingen henger tilgjengelig for byens befolkning der vi ferdes til daglig, i skoler, barnehager, sykehjem også videre. Denne kunsten eier vi ikke for å ha den på lager, skriver han.

