Bedrer vilkårene for beredskapshjem: – At vi får på plass noen rettigheter som gjør at vi kan bli i denne jobben og bygge kompetanse er verdifullt

Tidligere i år fikk Dagsavisen komme på besøk til Bente og Thor som jobber som beredskapshjem. De elsket begge jobben, men de skulle ønske at betingelsene var bedre.

Selv om det å være et beredskapshjem er en heltidsjobb, hadde stillingen dårlig med rettigheter og fordeler som for eksempel pensjon, feriepenger og forsikringer, som faste ansatte i kommunen har.

I dag har byrådet stemt i opposisjonens forslag om å bedre vilkårene for beredskapshjem, og Dagsavisen har igjen fått snakke med Bente.

En stor dag

– Dette har vært en stor, stor dag for oss. Det å bli hørt, det å bli sett og at vi får på plass noen rettigheter som gjør at vi kan bli i denne jobben og bygge kompetanse, det syntes jeg er veldig, veldig verdifullt, sier Bente til Dagsavisen.

Hun forteller at de har hatt et strålende samarbeid med politikerne.

– Vi har ikke kunnet alt om politikk og de har ikke kunnet alt om beredskapshjem. Men å ha gått den veien sammen, og funnet ut av ting, forteller hun.

Bente er tydelig berørt og stolt over hvordan politikerne har innrømmet at beredskapshjem var noe de ikke visste nok om. Hun forteller at det å innrømme det man ikke kan, og det å vite mer, det står det respekt av.

– Det å spørre noen som faktisk har disse ungene mellom hendene, det syntes jeg er utrolig viktig. Uten å late som at du vet hva denne jobben går ut på, for det kan du ikke vite, sier hun.

Hun har følt at byrådspartiene også har vært lydhøre. De har også vært hjemme hos Bente, og hatt lyst til å lære.

– Det har vært en utrolig dag. Det har vært en berg-og-dalbane emosjonelt. Det er vi vant til, det er hjerterått det vi driver med, fortsetter hun.

Enstemmig

– Det at det ble enstemmig i dag, det at de gikk opp og sa det de sa var ubeskrivelig, sier Bente.

I dag ble det vedtatt at beredskapshjem skal få plass Oslo kommunes pensjonsordning. Det er også vedtatt at de skal løfte opp fast ansettelse til kommuneadvokatene, forteller Bente. Og i påvente av dette får de lenger kontrakter og lønn etter ansiennitet.

– Vi har jobbet beinhardt med det her nå i et halvt år og det er gøy når det bærer frukter, sier Bente.

– Etter at saken hadde vært oppe i dag og vi gikk ut, da kom de og møtte oss, og gråt med oss. Dette var stort for de, og det her har virkelig hatt innflytelse på dem, forteller hun.

Bente sier at det viktig at det er noen som vil høre på dem og at det er noen som ser betydningen av at vi kan det de driver med.

En viktig brikke i barnevernet

– At de sier at beredskapshjem er en av de viktigste brikkene i barnevernet, det syntes jeg sant, men også stort av dem å si.

Beredskapshjem har en stor rolle i barnevernet, forklarer hun. Som beredskapshjem må man klare å ivareta barn som kommer fra vanskelig situasjoner, på utrolig kort varsel. Vanligvis pleier de å få to timer på seg. Men det hender også at Bente kan bli ringt midt på natten og få et barn på døren etter ti minutter.

– Det å ha stått i det uten å ha noen rettigheter på plass, det har vært vanskelig.

Hun forteller at rettigheter er viktig på en slik arbeidsplass. – Sånn at vi blir og bygger kompetanse som blir innad i systemet og ikke renner ut i andre enden, sier hun.

Hun forteller at det er vanlig å slutte som beredskapshjem etter ett eller to år.

Det tar tid å rekruttere beredskapshjem og det tar tid og bygge kompetanse, men ofte renner det ut fordi at de slutter etter en plassering eller to.

– Nå blir det mer å anerkjenne som en type jobb, hvor du kan bygge kompetanse, sier Bente.

