Maridalsvannet: Her kan du se grunner du ikke har sett tidligere

For få uker siden sendte Oslo kommune ut SMS til innbyggerne, hvor de ba om å spare på vannet. «Dusj kortere, og ikke la vannet renne mens du pusser tennene»., var et par av oppfordringene.

[ Mens det advares om en kommende vannkrise, jobber Oslo ]

Lavt nivå

Det er lenge siden det har kommet noe særlig med nedbør, og lite snø i Nordmarka som normalt vil smeltet og fylle opp magasinene har heller ikke gjort situasjonen noe bedre.

– I Maridalsvannet er fyllingsgraden i dag 68,2 prosent. Det normale ville vært 93,2 prosent, sier Sigurd Grande i Vann og avløpsetaten til Dagsavisen.

Sigurd Grande i Vann og avløpsetaten. (Tom Vestreng)

Han er avdelingsdirektør i etaten, og har ansvar for byens drikkevann.

I Maridalsvannet er det nå tydelig at det er lavere vannstand og man kan se grunner som ikke er synlig vanligvis.

Restriksjonene vi ser nå, er et føre var.

Vann Oset vannbehandlingsanlegg. Oslos største vannrenseanlegg som renser drikkevannet fra Maridalsvannet. (Mimsy Møller)

– Grunnen til at etaten gjør som de gjør nå, med å oppfordre byene innbyggerne til å spare på vannet, er å unngå enda lavere fyllingsgrad og at vi må innføre strenge restriksjoner. Frykten er to påfølgende tørre år, slik vi hadde i 95 og 96, sier Grande.

[ Fortsatt lite vann i Maridalsvannet: Nå sender kommunen SMS til alle i Oslo ]

Tiltaksnivåer

Vann- og avløpsetaten har fire tiltaksnivåer for å spare på vannet i drikkevannskildene. Nå har de passert nivå én.

– Det neste tiltaket, som for så vidt også er gjort, er å stramme inn på det kommunale vannforbruket. Vi kan også strupe vannføringen fra Maridalsvannet fra det normale 1.000 liter per sekund og ned til 750 liter per sekund, sier han.

De fleste tiltakene vil ikke ha så veldig store konsekvenser for folk. Men komme rvi til nivå fire, kan vi være nødt til å ta i bruk Nøklevann som drikkevannskilde. Det vil får konsekvenser for fritidsbruken av Nøklevann. — Sigurd Grande, avdelingsdirektør Vann og avløpsetaten

I nivå tre vil det også bli restriksjoner på bruk av vann til bilvask og hagevanning.

– De fleste tiltakene vil ikke ha så veldig store konsekvenser for folk. Men komme rvi til nivå fire, kan vi være nødt til å ta i bruk Nøklevann som drikkevannskilde. Det vil får konsekvenser for fritidsbruken av Nøklevann, sier Grande.

– Men dit er det langt fram, sier han.

28 vassdrag

I Nordmarskvassdaget er det 28 vassdrag som ender opp i Maridalsvannet. Denne sommeren er den over 100 år gamle demningen i innsjøen Gjerdingen, som ligger i Lunner kommune, under rehabilitering, og tappet ned.

Noe som også bidrar til den lave dekningsgraden i Maridalsvannet.

Selv om meteorologen kan love litt fuktige vær de neste par ukene, blir det ikke de voldsomme mengdene ut av det.

– Det vil nok hjelpe på tørken og skogbrannfaren, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til Dagsavisen.

– Det vil komme litt nedbør til helgen, og ut over i neste uke i Oslo. Men ikke mer enn fem til 10 millimeter nedbør, sier hun.

[ Regnmangel og rekordtørt i Oslo: Derfor bør du spare på vannet ]

Fortsatt tørke

Mens regnet har bedret situasjonen over store deler av Vestlandet, er det fortsatt tørke på Østlandet og Sørlandet, med svært lav grunnvannstand for årstiden og lav vannstand i innsjøer og elver, skriver varsom.no på sine nettsider.

Nettstedet driftes av NVE i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane NOR.

Hvor alvorlig situasjonen blir fremover, avhenger rett og slett av været. Allerede nå er vannunderskuddet såpass stort at det må ganske mye nedbør til for å fylle opp grunnvannsmagasinene. Regnbygene de siste dagene har redusert gress- og skogbrannfaren. Det må imidlertid komme mye mer regn på Østlandet og Sørlandet for at alle de negative effektene av tørken skal avta.

Regnet som er varslet er neppe nok til å dempe vannmangelen. (Annika Byrde/NPK)

– Det har kommet noe nedbør de siste dagene, men vi trenger mye regn over tid for at situasjonen skal komme tilbake til normalen. Grunnvannsnivået er svært lavt og fortsatt synkende i lavlandet på Sør- og Østlandet, sier hydrogeolog og seksjonssjef i NVE Hervé Colleuille i NVE. (Norges Vassdrag og energidirektorat) til varsom.no.





Slik kan du spare på vannet

Du som forbruker har muligheten til å bidra til å redusere vannbehovet i Oslo ved enkle grep. Som disse fra Norsk Vann:

Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å bade. Da sparer du både strøm og vann.

Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann (og varmtvann), men likevel nok vann til å bli ren. For en familie som til sammen dusjer 20 minutter hver dag, vil spart energi utgjøre om lag 1 200 kroner i året.

Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle. Skrap, ikke skyll av tallerkener og bestikk. Oppvaskmaskinen skal klare å vaske rent.

Reparer dryppende vannkraner

Ikke la vannet renne når du pusser tennene

Installer vannsparende toaletter

Reparer toalett som har en rennende cisterne, da det kan gå tapt så mye som 400.000 liter vann i året (400 kubikkmeter). Suser det i toalettet? Sjekk det ut.

Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette bety at for eksempel et toalett står og renner.

Hvis du har en vannmåler kontroller den når det ikke blir brukt vann. Står den stille er du trygg. Gjør den ikke det, står det vann og renner et eller annet sted.

(Kilde: Huseierne.no)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen