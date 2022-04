Stovner-politiker om Sian-markering: – Mange, særlig barn og eldre er redde

– Mange, særlig barn og eldre er redde for å gå i moskeen. Jeg har fått flere meldinger og telefoner fra bekymrede foreldre som ikke tør å sende ungene til for eksempel koranskole i moskeen, sier leder av bydelsutvalget (BU) i Bydel Stovner, Rashid Nawaz (Ap). Han har brukt påsken til å berolige bekymrede innbyggere i bydelen etter det ble kjent at Sian ville ha en markering i bydelen.

– De er redde for at det samme vil skje her som i Bærum, da en enslig høyreekstrem tok seg inn i den sunniislamske barelvi-moskeen Al-Noor Islamic Centre, med hensikt å drepe flest mulig, sier BU-lederen.

Sian hadde søkt om å holde en demonstrasjon utenfor Stovner politistasjon fredag klokken 13. Der hadde de planer om å brenne Koranen, før politiet satte foten ned.

Stovner politistasjon i Oslo. (Audun Braastad/NTB)

Fikk nei

Sian-markeringen tillates ikke på det tid og sted som ble søkt om, opplyste Oslo-politiet til NTB onsdag ettermiddag.

– Politi-nekten er et skritt på vei vekk fra demokrati, mente Sian-leder Lars Thorsen.

Da Dagsavisen snakket med Thorsen torsdag, sa han at Sian fortsatt har planer om en markering fredag.

– Men hvor og når, og i hvilken grad, vil jeg ikke si noe om nå, sier han.

Det er ikke første gang Sian skaper uro i Groruddalen, og i andre bydeler med stor ikke-vestlig befolkning.

– Sian var her også sist fredag, og tente på Koranen. Men da var det ingen mennesker der, siden det ikke var varslet på forhånd. De bare møtte opp, sier Rashid Nawaz.

BU-lederen mener at ytringsfriheten skal står sterkt i demokratiet, men at det her går over til hatkriminalitet.

– Å brenne Koranen er ikke ytring, og det er riktig av politiet å ikke gi tillatelse. Det er hatkriminalitet, noe som er tydelig nedfelt i lovverket. Dette er paragrafer som jeg synes er rart ikke brukes oftere, sier Nawaz.

– Det skal være lov å si mening, men når man begynner å krenke enkeltmenneskets religion, da er det hatkriminalitet. Det skal være lov å ytre, men innenfor visse grenser, og jeg kunne gjerne stått utenfor en ambassade, moske eller kirke og demonstrert. Og jeg hadde blitt like forbannet om noen hadde tent på Bibelen eller andre hellige bøker, som Koranen, sier han.

Det skal være lov å si mening, men når man begynner å krenke enkeltmenneskets religion, da er det hatkriminalitet. — Rashid Nawaz (Ap), BU-leder

Om stemningen i nærmiljøet nå, sier han:

– Vi tar frykten på alvor. Derfor er det viktig at vi som lokalsamfunn, og storsamfunnet ikke bidrar til å spre frykt. Her må alle ta ansvar, sier han.

Utfordringer

Stover er en bydel med stor andel av innbyggere med minoritetsbakgrunn, og Rashid Nawaz legger ikke skjul på at bydelen har hatt sine utfordringer.

– For oss som lokalsamfunn er dette med på å bryte ned den positive utviklingen vi har hatt her de siste årene. Vi har jobbet målbevisst mot ungdommen, og har gjort en rekke tiltak, som sommerjobber, for at de skal ha en meningsfylt hverdag.

– Det har vært rolig på Stovner de siste årene, med et part unntak som har vært utenfor vår kontroll.

Nawaz håper at folk på Stovner ignorerer Sian, og ikke møter opp fredag, midt i Ramadan og samtidig med fredagsbønnen.

– Det vi trenger aller minst er mer negativitet, sier han.

Han vil ikke sammenligne dette med det som skjer i Sverige, hvor det har vært voldsomme opptøyer i flere byer etter at den dansk/svenske politikeren Rasmus Paludan har holdt flere markeringer hvordan har brent Koranen.

– Jeg tror ikke på samme tilstander her på Stovner, eller andre steder i Norge på grunn av Sian. Det Sian gjør er å skape sosial uro. Og det kan vi ikke tillate, sier BU-leder Rashid Nawaz.

Muslimsk Dialognettverk

Også Muslimsk Dialognettverk oppfordrer til å ignorere Sian ved en eventuell koranbrenning fredag.

Fredagsbønnen ved Islamic Cultural Centre sin moské i Tøyenbekken Oslo 20190315. Talsperson for Islamic Cultural Centre (ISS), Arshad Jamil, forteller at de har satt inn ekstra vakter under fredagsbønnen etter angrepet på New Zealand fredag. Foto: Gorm Kallestad / NTB (Gorm Kallestad/NTB)

– Vår oppfordring til ungdommer er alltid å ignorere slike hatefulle provokasjoner, og la hatet stå alene, sier Arshad Jamil, styremedlem i Muslimsk Dialognettverk til NTB.

Jamil sier at koranbrenning har marginal støtte i befolkningen, noe han er glad for.

– Ytringsfriheten skal alltid vernes om. Men når hatet kles i drakten til ytringsfrihet, så setter det oss alle overfor vanskelige dilemma, sier Jamil.

– La det være klart, vi er alltid mot vold, uansett grunn og hvem som står bak. Men vi ser svært alvorlig på at noen ønsker å brenne Koranen for å formidle et budskap, sier han.

