Politiet nekter Sian å brenne Koranen utenfor Stovner politistasjon

Stopp islamiseringen av Norge (Sian) hadde søkt om å holde en demonstrasjon utenfor Stovner politistasjon fredag klokken 13. Der hadde de planer om å brenne Koranen.

Nå har politiet satt foten ned. Sian-markringen tillates ikke på det tid og sted som ble søkt om, opplyser Oslo-politiet til NTB.

– Begrunnelsen for at politiet ikke tillater markeringen gjennomført på stedet og tidsrommet som er beskrevet i meldingen er frykt for alvorlige forstyrrelser av offentlig ro og orden, skriver pressesjef Unni Grøndahl i Oslo-politiet i en epost til NTB.

Hun legger til at området ikke er egnet for en slik markering fordi det blant annet er utryknings- og evakueringsvei fra politistasjonen.

– Fallitterklæring

Politi-nekten er et skritt på vei vekk fra demokrati, mener Sian-leder Lars Thorsen. Han er imidlertid ikke overrasket.

– Tidligere ville det vært utenkelig at en polititjenestemann sier at han ikke er i stand til å gjøre jobben sin. Nå er de ikke flaue for å si det. Dette er en falitterklæring, sier Thorsen til NTB.

Han påpeker at Sian ikke pleier å brenne Koranen, men når det har hendt tidligere, har det vært forhåndsvarslet, og politiet har stilt opp bevæpnet med store styrker.

Planen er fremdeles å brenne Koranen på fredag, understreker han.

– Men detaljene er ennå ikke spikret. Men hadde jeg hatt de, så hadde jeg nok ikke sagt det til verken deg eller politiet, sier han.

Svenske opptøyer

Den siste uka har det vært uro og opptøyer i Sverige, noe som kommer i kjølvannet av at den omstridte danske politikeren Rasmus Paludan blant annet tente på koraner. Flere titalls politifolk og sivile ble skadd, politibiler og bygg ble stukket i brann.

Irak har kalt en svensk diplomat inn på teppet som følge av koronabrenningen, mens det tirsdag ble holdt en demonstrasjon utenfor den svenske ambassaden i Irans hovedstad Teheran.

Paludan har tidligere blitt dømt til fengsel for ærekrenkelser og rasistiske uttalelser mot muslimer og ble for to år siden nektet innreise til Sverige.

