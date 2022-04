– Politi og ambulanse jobber på Grønland i forbindelse med en voldshendelse. Vi er i kontakt med en mann som har en stikkskade. Usikkert skadeomfang, opplyser politiet på Twitter.

Opplysninger så langt tyder på at hendelsen har skjedd ved en bar like ved Akerselva, og at det skal ha vært fire gjerningsmenn.

Politiet har sperret av området mellom elva og Olafiagangen som de mener er åstedet. Den skadde er kjørt med ambulanse til sykehus.