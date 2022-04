Regjeringen foreslår tilskudd på en milliard kroner for å sette i stand boliger

Mange ukrainere kan bosettes i private leieboliger. Kommunene kan likevel også ha behov for å kjøpe boliger. Tilskudd til utleieboliger er det viktigste virkemiddelet staten har for å støtte kommunene i dette. Regjeringen vil øke rammen for tilskudd til utleieboliger betydelig, samt gjøre det enklere å ta i bruk hytter som boliger.

Øker rammen

– Vi gir et kraftig løft i tilskudd til utleieboliger, og øker rammen med én milliard kroner. For å få fortgang i arbeidet, vil vi også øke tilskuddet i hvert boligprosjekt, slik at det dekker 30 prosent av investeringen. Dersom kommunene benytter seg av tilskuddet – som de har gjort tidligere når boligbehovet har vært stort – vil dette bidra til rask fremskaffelse av mange boliger, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Fredag skrev Dagsavisen at Oslo kommune er forberedt på å ta mot flere enn de 2.000 ukrainske flyktningene som staten har bedt dem å ta imot.

Nå får kommunen ekstra penger for å sette leiligheter i stand.

– Det er ikke slik at vi har en masse leiligheter det bare er å flytte rett inn i. Hagegata 30 på Tøyen er også en blokk vi ser på, men den trenger en total renovasjon. De som flytter inn skal ha et hjem. De skal ha møbler og annet utstyr for å leve normale liv. Det er så langt vi vet flest barn og kvinner som kommer, og det nytter ikke å sette en lik standard for hver enkelt leilighet, sa byråd for arbeid integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap).

Står tomme

«Av ulike årsaker står det tomme boliger i en del kommuner. Dette gir et stort potensial for at mange boliger kan gjøres tilgjengelig, med en forholdsvis enkel istandsetting. Regjeringen vil derfor midlertidig utvide formålet med tilskudd til utleieboliger så kommuner kan få tilskudd til å sette i stand tomme og ubrukte boliger», skriver kommunaldepartementet i en pressemelding.

– Tiltakene regjeringen foreslår bygger på velkjente virkemidler og godt boligsosialt arbeid i kommunene. De vil raskt kunne bidra til flere boliger til ukrainere, og samtidig kunne komme flere til gode på lengre sikt. De tilskuddsfinansierte boligene blir ikke øremerket ukrainere, og kommunene kan i etterkant disponere boligene til andre vanskeligstilte på boligmarkedet, skriver statsråden videre.

– Regjeringen vil også foreslå endringer i plan- og bygningsloven slik at kommunene raskt og effektivt kan ta imot og bosette flyktninger fra Ukraina.

– Jeg har allerede vedtatt en midlertidig forskrift om unntak fra byggesaksbehandling, for å sikre rask etablering av akuttinnkvartering. Jeg kommer også til å utvide forskriften til å omfatte omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, barnehager, skoler og midlertidig bruksendring av hytte til bolig, sier Gram.

For å kunne sikre raske og effektive prosesser, er det behov for mer omfattende unntak fra plan- og bygningsloven enn det den midlertidige forskriften gir grunnlag for. Departementet vil derfor fremme forslag om en midlertidig beredskapshjemsmel i plan- og bygningsloven, slik at kommunene får større muligheter til å gi unntak fra plan- og bygningsloven. Kommunene vil da blant annet kunne gi unntak fra arealformål eller planbestemmelser.

– Når det ikke er nødvendig med dispensasjon fra plan, vil det være enda enklere å kunne ta i bruk hytter som bolig, sier Gram.

