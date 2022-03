Kan det tomme bygget på Tøyen bli hjemmet til flyktninger?

Over 7.000 flyktninger har kommet til Norge de siste fire ukene. Mange av dem vil kanskje ønske å bli boende i Norge når krigen er over. For hjemme i Ukraina venter nedbombede bygninger.

– Dette krever at vi må bygge opp kapasiteten i et enormt omfang og tempo, sier stortingsrepresentant Siri GåsemyrStaalesen fra regjeringspartiet Ap.

Vi er opptatt av at flyktningene får et godt sted å bo og en så normal livssituasjon som mulig. — Siri Gåsemyr Staalesen (Ap)

– Vi er opptatt av at flyktningene får et godt sted å bo og en så normal livssituasjon som mulig. Det er avgjørende nå at vi er ærlige om de utfordringene vi kommer til å møte når det kommer så mange på så kort tid. For å klare å ta imot alle som kommer må vi være kreative, og ta i bruk noen midlertidige løsninger som ikke er perfekte. Og vi må hele tiden gjøre justeringer når det kommer innspill om at ting kan gjøres bedre. Men skal gjøre alt vi kan for at alle skal føle seg trygge og godt ivaretatt når de kommer hit. Norge skal være en trygg havn for flyktninger fra Ukraina, sier hun til Dagsavisen.

Aps Siri Gåsemyr Staalesen. (Tom Vestreng)

For kommunene er mangel på boliger er en utfordring.

– Kommunalkomiteen på Stortinget har nylig vært på reise i Vestfold og Telemark, og boligproblematikken bekymrer mange ordførere. Å skaffe boliger kan ta tid, så her må vi handle raskt, sier Siri Gåsemyr Staalesen.

– Regjeringen har varslet at vi vil legge fram en budsjettproposisjon for Stortinget førstkommende fredag. I proposisjonen vil vi foreslå en rekke tiltak som skal gjøre det mulig å ta imot mange flyktninger på kort tid, skriver kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en e-post til Dagsavisen.

Flere løsninger

Regjeringen jobber med flere løsninger for at Norge kan ta imot ukrainske flyktninger.

– Det å ha et fast sted å bo, betyr mye for det å slå rot, senke skuldrene og komme i gang med livet som skal leves her og nå, sier Staalesen, og nevner tre sentrale forslag:

Det viktigste virkemiddelet staten har for å bistå kommunene er tilskudd til utleieboliger. Regjeringen foreslår derfor en betydelig økning i tilskuddet.

Regjeringen vil også foreslå økonomisk støtte til kommunene for å sette tomme og ubebodde boliger i stand for utleie.

Regjeringen vurderer også flere endringer i plan- og bygningsloven som kan gi kommunene større fleksibilitet og handlingsrom, slik at for eksempel hytter kan tas i bruk som boliger uten byggesaksbehandling.

– Vi skal legge til rette for at de som kommer skal leve gode liv i det norske samfunnet. Det vil kreve mye av kommunene. Derfor vil regjeringen foreslå for Stortinget å gi økonomisk støtte til kommunene som tar imot, bosetter og tilrettelegger for flyktningene som ankommer Norge, legger Ap-representanten til.

Ansvaret

Dagsavisen har i flere artikler satt søkelyset på tomme kommunale boliger i Oslo.

På Tøyen står Hagegata 30 tom på femte året. Den skulle brukes til et pilotprosjekt med mål om å hjelpe flere inn på boligmarkedet. Tre år etter at planen ble vedtatt, og fem år etter at leieboerne ble kastet ut, står blokka fremdeles tom.

I 2011 vedtok byrådet å bygge 29 boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne i den kommunale bygården i Mor Godhjertas vei 25–29 på Bjølsen. Men så langt har ingenting skjedd, og halvparten av leilighetene i gården står tomme.

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap) har ansvaret for å ta imot og bosette ukrainske flyktninger i Oslo.

– Vi har i første omgang sagt ja til å bosette 2.000 flyktninger som staten har bedt oss om sier Rina Mariann Hansen til Dagsavisen.

De 2.000 skal bosettes i den eksisterende boligmassen kommunen har, samt at de har gått ut og bedt private som har leiligheter til disposisjon ta kontakt.

– Vi vet ikke hvor mange vi vil bosette totalt, men vi er forberedt til å ta imot og bosette langt flere enn staten har bedt oss om i første omgang . Enn så lenge har vi ikke fått noe signal fra staten på hvor mange, sier hun.

Kommunen er i gang med å kartlegge byens boligmasse, og gå igjennom hva som må gjøres for å sette boligmassen i stand. De ser også på tomme institusjoner som blant annet Ammerudhjemmet og Furuset sykehjem for å se om det er mulig å bruke til å huse flyktninger.

– Det er ikke slik at vi har en masse leiligheter det bare er å flytte rett inn i. Hagegata 30 på Tøyen er også en blokk vi ser på, men den trenger en total renovasjon. De som flytter inn skal ha et hjem. De skal ha møbler og annet utstyr for å leve normale liv. Det er så langt vi vet flest barn og kvinner som kommer, og det nytter ikke å sette en lik standard for hver enkelt leilighet, sier byråden.

X-faktor

Mange av de tomme leilighetene som Oslo kommune har krever store investeringer for å få de beboelige.

Byråd Rina Mariann Hansen (Ap). (Mimsy Moller)

–– De skal også hjelpes inn i skoler, barnehager og introduksjonsprogrammer. Her har kommunen og bydelene ansvaret, sier Ap-byråden.

– En X-faktor er at det på grunn av krigen er blitt vanskeligere å få tak i håndverkere, og tilgangen på byggevarer er også en utfordring, sier hun.

– Det blir spennende å se hva staten kommer med av økonomiske ordninger. Men vi mener at staten må ta det hele og fulle ansvaret og kompensere oss for de utgiftene vi har, sier hun.

Per i dag har kommunen ingen konkrete bygg de har planer om å sette i stand.

– Vi har økt rehabiliteringsbudsjettet til Boligbygg, uavhengig av flyktningkrisen. Men det tar tid å få gjort dette arbeidet. Et annet problem er at vi ikke har nok kommunale boliger og vi har nå satt av midler til å kjøpe 300 kommunale boliger i året, sier Rina Mariann Hansen.





