Etterlyser nye tanker for utelivet: – Vi kan ikke late som om pandemien brøt ut i går

Fredag går dagens strenge koronatiltak ut, og regjeringen har varslet endringer. Det er knyttet særlig stor spenning til hva de velger å gjøre med den nasjonale skjenkestoppen: Om de vil oppheve den helt, eller tillate begrenset servering.

Eyvind Brox er bekymret for framtida. (Siri Øverland Eriksen)

Flere har den siste tiden uttrykket frustrasjon over skjenkestoppen. Eyvind Brox, daglig leder i Flott gjort og utelivseier Paal Mangerud er enige om at det de trenger nå er langsiktig planlegging og større forutsigbarhet.

– Hvilke forventninger har du til endringene som kommer på fredag?

– Forventninger? De er det så som så med. Vi synes kommunikasjonen med regjeringen har vært veldig vinglete og uforutsigbar. Det er jo helt uholdbart at vi ikke vet om vi kan åpne igjen til helgen eller ikke, sier Eyvind Brox til Dagsavisen.

– Vi synes kommunikasjonen med regjeringen har vært veldig vinglete og uforutsigbar. — Eyvind Brox, daglig leder





Må tolke gjennom media

Brox er daglig leder i selskapet Flott gjort, som driver flere utesteder i Oslo. De befinner seg i en fase der de skal starte i overkant av 15 nye utesteder i løpet av de neste to årene, og er en forholdsvis en ny aktør.

– Men både nye og gamle aktører må investere i fremtiden, i kompetanse og ansatte for at hele bransjen skal kunne løfte seg etter dette. Derfor har vi etterlyst forutsigbarhet hele veien, og det er det som mangler. At vi sitter og tolker signaler gjennom media og lurer på hva som skjer nå, det syns jeg ærlig talt er helt useriøst, sier Eyvind Brox.

Bedre kommunikasjon

Tirsdag møtte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) partene i bransjen for å snakke om støtteordninger videre. Til Dagsavisen forrige uke sa Vestre at skjenkestoppen er “veldig brutal”, etter at han hadde møtt folk fra utelivsbransjen.

– Vi har vært pragmatiske hele tida og sagt at vi er villige til å justere ordningene. Vi legger ingen politisk prestisje i at det vi har lagt fram skal vedtas akkurat sånn hvis vi får gode innspill underveis, sa Vestre.

Eyvind Brox etterlyser bedre kommunikasjon og planer om hvordan pandemien skal håndteres i et langsiktig perspektiv, ved eventuelle nye tilbakeslag.

– Det er lett å lese frustrasjonen til bransjen nå. Om vi åpner igjen om tre eller fem dager er mindre viktig enn at vi får stabile rammevilkår i et langsiktig perspektiv. Hva skjer om det kommer en ny virusmutasjon? Hvordan skal vi håndtere det hvis vi må stenge ned igjen? Hvilke støtteordninger ligger der da? sier Eyvind Brox.

– Det er to år siden pandemien brøt ut og det er helt uholdbart å late som om det kommer som et sjokk hver gang smitten stiger. Vi kan ikke hive oss rundt på noen dagers varsel hver gang dette skjer. Isteden trenger vi forutsigbarhet og langsiktige planer. Dette må det snakkes om, slik at de seriøse aktørene i bransjen som planlegger flere år fram i tid kan ha en mulighet til å drive seriøst, sier Brox til Dagsavisen.

Umulig situasjon

Paal Mangerud, deleier og daglig leder på en rekke utesteder i Oslo er direkte oppgitt.

– Ja, det er klart jeg er oppgitt. Vi er slitne, enkelt og greit, sier Paal Mangerud.

– Vi er stengt ned, skatter og avgifter forfaller, men vi har ikke fått støttepenger enda. Dette er en situasjonen som er helt umulig å forholde seg til.

– Vi er stengt ned, skatter og avgifter forfaller, men vi har ikke fått støttepenger enda. — Paal Mangerud, utelivseier

Når det gjelder forventninger til gjenåpning i Oslo synes han det er håpløst å spekulere:

– Nei, jeg vet snart ikke lenger. Det er så mye fram og tilbake at det er helt håpløst å henge med. Hvis jeg skal ønske meg noe så er det at de sier klart hvilke rammer vi kan få lov til å leve under, og at de kan bli varige en god stund framover, sier Paal Mangerud.

Paal Mangerud mener regjeringen må ha bedre planer for utelivsbransjen framover. (Sissel Hoffengh)

Kritisk til regjeringen

Også Mangerud er sterkt kritisk til regjeringens håndtering av krisen så langt.

– Det var ikke bra under den forrige regjeringen, men det er ikke blitt noe bedre med den nye. Og det er på en måte verre, fordi vi nå er lengre inne i en pandemi og krisen har vart lenge. Så at Solberg-regjeringen svømte litt rundt i de første månedene, det skjønte jo alle men nå burde man skjønt og tatt lærdom av hvordan ting fungerer. Så at det ikke fungerer nå må enten skyldes villet politikk eller så er det dårlig politisk håndverk, sier Paal Mangerud.

Han er helt enig med Brox at forutsigbarhet i form av faste retningslinjer for støtteordningene, alt etter hva slags innstramminger som skjer, må bli klart og tydelig slik at man vet hva man har å forholde seg til.

– Vi har etterspurt mer forutsigbarhet i to år, men det vi er blitt møtt med er at vi må stenge ned på en dags varsel, og så får vi lov å åpne igjen på noen få dagers varsel. Nå forventer jeg faktisk at dersom vi får åpne igjen og de ser at vi må stenge igjen om to måneder, så har de helt konkrete regler og støtteordninger på plass for utelivsbransjen som vi kan holde oss til.

Om det kommer nye regler om matkrav så er det er ekstra vanskelig for utesteder som ikke lever av matservering.

– For venner som er restauratører så skjønner jeg at det er en kjærkommen mulighet til å kunne holde åpent. Men store deler av denne bransjen som ikke holder på med mat og som jobber i natten, hele klubbmiljøet vil bli stående tomt. Og de trenger hjelp.

