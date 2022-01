Pub-eier til næringsministeren: – Skjenkestoppen er brutal for virksomhetene som lever av alkoholservering

Før jul takket næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ja til å komme på besøk på puben Rock In på Grønland i Oslo. Tirsdag ettermiddag var alt klart for statsråden, som ikke bare møtte Rock In-innehaver Erman Atabay, men også representanter fra andre utesteder.

Her fikk de lufte sin frustrasjon over dagens situasjon overfor Vestre, som selv fikk mulighet til å både svare og stille egne spørsmål. Kjernen i det hele er den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet, men også skjenkestoppen var et sentralt tema.

Politikere, serveringssteder og LO-topp Jørn Eggum er blant dem som de siste dagene har lagt press på regjeringen og krevd at skjenkeforbudet oppheves.

– Aller først synes jeg det er hyggelig av ham å komme, selv om han vet at han kommer til å treffe kritiske stemmer. Det er noe vi savnet fra den forrige regjeringen. Og det er veldig positivt at han tar med seg tilbakemeldingene, sier Atabay til Dagsavisen etter møtet.

– Ikke besluttet for å skade noen

Den nasjonale skjenkestoppen har skapt stor debatt den siste tida. Flere partier har de siste dagene gått sammen for å prøve å få en slutt på det, og også næringslivet har tatt til orde for å oppheve forbudet umiddelbart. Statsminister Jonas Gahr Støre sier onsdag til VG at det er uaktuelt å oppheve skjenkeforbudet nå.

– Vi jobber med dette nå inn mot neste uke. Tiltakene må få virke noe tid, og vi må bruke de dagene etter nyttår til å se omfanget av smittespredningen, sier Støre til avisa.

Tirsdag spurte næringsminister Vestre de oppmøtte på Rock In om hvordan ordningen fungerer for dem, og om det er eventuelle graderinger som ville gjort livet enklere.

– Alle tiltakene blir vurdert samlet, og nå venter vi først på faglige råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Men jeg spør fordi jeg sitter i en regjering som samlet vil ta ansvar for tiltakene vi iverksetter. Derfor er jeg oppriktig interessert i å lære og høre hvordan det fungerer, sier Vestre, og legger til at han mener alvor når han sier at han kommer til å videreformidle innspillene han får.

Vestre omtalte skjenkestoppen som «veldig brutal» på tirsdagens møte. Han utdyper overfor Dagsavisen:

– Når jeg bruker ordet brutal, er det fordi det er klart at det er brutalt for de virksomhetene som først og fremst lever av alkoholservering. De kan ikke holde åpent. Det betyr at man bokstavelig talt fra en dag til en annen er nødt til å stenge ned. Jeg mener det kan ikke kalles for noe annet enn brutalt.

Vestre understreker samtidig at skjenkeforbudet ble innført etter klare råd fra helsemyndighetene.

– Det er ikke besluttet for å skade noen eller bare for å være på den sikre siden, sier han.

Holder åpent

Før jul tok Atabay opp sin frustrasjon over regjeringens koronatiltak både på Twitter og overfor Dagsavisen. Mange utesteder stengte dørene da den nasjonale skjenkestoppen ble innført, mens Atabay har valgt å holde åpent.

– Jeg holder åpent fordi jeg er sta. Jeg stenger ikke før de krever det. Slik de gjorde i fjor, sa Atabay til Dagsavisen.

Erman Atabay, innehaver Rock In, Grønland i Oslo (Bernt Erik Pedersen)

På Twitter forklarte Rock In at de blant annet har valgt å holde åpent «fordi dere ikke kommer til å betale oss kompensasjon for nedstengingen. Derfor er 3–500 kroner dagen bedre enn null kroner dagen.» Atabay ville blant annet at næringsminister Vestre skulle svare på hvorfor bedrifter som går i pluss i 2021, skal måtte tilbakebetale støtten for november og desember.

Etter tirsdagens møte sier Atabay at det viktigste for dem er at forslagene næringsdepartementet kommer med framover, er i tråd med de fra departementer som gir støtte til andre næringer. Han er opptatt av at bedrifter som for eksempel har klart å spare seg opp en buffer, ikke må bli straffet for det.

– Ut over det er jeg enig med næringsministeren i at man ikke skal dele ut penger i hytt og vær, vi har alle et budsjett å gå ut ifra, sier Atabay.

Frustrasjon og slitasje

Regjeringen kom med flere støtteordninger etter at de før jul innførte nye koronatiltak. Først ble den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet forlenget, med begrensninger for virksomheter som går med overskudd. I tillegg er det lagt fram en ny lønnsstøtteordning, som skal hjelpe bedrifter å holde ansatte i jobb.

Etter møtet denne uka sier Vestre til Dagsavisen at han tar med seg flere innspill videre til regjeringen i arbeidet med ordningene framover.

– For det første tar jeg med meg både en frustrasjon og slitasje etter snart to veldig vanskelige år. Det har jeg veldig stor forståelse og respekt for. Så er jeg veldig takknemlig for så konstruktive og gode innspill, sier Vestre.

Helt konkret nevner han konsekvensene av skjenkestoppen, i tillegg til to innspill som går på den nasjonale kompensasjonsordningen.

Inviterte seg selv på nytt besøk

Regjeringen la fram til sammen 20 økonomiske tiltak i desember. På spørsmål om det er for vanskelig for folk å navigere de ulike ordningene, svarer Vestre at han får et blandet bilde når han snakker med utelivsaktører rundt i landet.

– Jeg hører ulike ting. Det er noen som er veldig fornøyd med den nasjonale kompensasjonsordningen, så er det noen den ikke treffer for i det hele tatt. For eksempel er alle aktørene som har kommet til etter 2019 avskåret fra å bruke den. Jeg mener det er en av tingene vi må se på hvis det skal videreføres.

Vestre benyttet også anledningen tirsdag til å invitere seg selv tilbake til Rock In om noen uker. Da vil mer være klart om veien videre framover, tror han. 14. januar skal nemlig regjeringen vurdere tiltakene som ble innført i desember.

– Vi har vært pragmatiske hele tida og sagt at vi er villige til å justere ordningene. Vi legger ingen politisk prestisje i at det vi har lagt fram skal vedtas akkurat sånn hvis vi får gode innspill underveis, sier Vestre.

Holder fortsatt åpent

Når det kommer til Atabays kritikk av den nasjonale kompensasjonsordningen, sier Vestre at det må være en form for likebehandling.

– Regjeringen har ment at det er mest ryddig å si at hvis en bedrift har positivt resultat for året under ett, må de betale tilbake hele eller deler av støtten for november og desember. De kan heller ikke ta utbytte det året.

– Ordningene tidligere har fått kritikk, det er jo skattepenger. En del har gått til virksomheter som hadde klart seg relativt godt uten, sier statsråden.

Atabay på Rock In er glad for å høre at regjeringen er villig til å gå tilbake og vurdere tiltakene, men han savner fortsatt mer informasjon om begrunnelsene bak det som innføres.

Selv sier han at han fortsatt er sta, og tross restriksjonene har han bare hatt stengt noen få dager de siste ukene.

– Nå skal vi ha åpent enten fram til restriksjonene løftes, eller til det kommer andre som begrenser oss mer.

Han skal også se på de ulike støtteordningene som finnes, blant annet den kommunale. Etter nedstengning i 2020 og 2021 fikk Rock-In støtte fra den statlige kompensasjonsordningen og den kommunale kompensasjonsordningen for skjenkesteder.

