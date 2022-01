Oslo utvider drop-in-muligheten for tredje dose kraftig

Tredje vaksinedose, eller boosterdosen som den ofte kalles, rulles nå ut i stort monn. En tredje dose er langt på vei en garanti mot å bli alvorlig syk av koronaviruset.

Fram til ganske nylig måtte du ha en avtale fra Oslo kommune for å få din dose. I forrige uke åpnet kommunen derimot for drop-in-vaksinasjon på Stovner, der alle over 18 kan få dose 3 på dagen forutsatt at det er minst 20 uker siden de fikk dose 2.

Nå utvides drop-in-mulighetene kraftig. I tillegg til på Stovner vil vaksinasjonssenterne i bydel Nordstrand, bydel Grorud og bydel Østensjø fra og med mandag 10. januar tilby drop-in til alle over 18 år.

I tillegg kan alle over 45 år få vaksinen som drop-in på sitt lokale vaksinesenter. Tilbudet for de over 45 er altså ikke begrenset til disse 4 senterne.

– Det viser at vi er godt i rute med vaksineringen i Oslo, og at flere blir bedre beskyttet for hver dag som går. Vaksinen er fremdeles veien ut av pandemien, og ved å takke ja til oppfriskningsdosen bidrar du til å beskytte deg selv og andre, sier skriver byråd for eldre, helse og innbyggertjenester, Robert Steen i en pressemelding.

For alle over 45 anbefales det at du møter opp ved det vaksinesenteret hvor du fikk dose 2. Hvis du allerede har fått time til vaksinasjon, oppfordres du til å benytte den oppsatte timen.

Ved drop-in vaksinering vil du få tildelt første ledige vaksinetime, og noe venting må påregnes, skriver kommunen i pressemeldingen.

Det skal gå minimum 4,5 måned eller 20 uker fra du tok vaksinedose 2 til du kan ta vaksinedose 3. Har du hatt korona i mellomtida må du sjekke med FHI hva som anbefales for deg.

