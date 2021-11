Handikapforbundet kritiske til utformingen av Munch-museet: – Uholdbart

Nestleder Magnhild Sørbotten i Handikapforbundet sier til Dagbladet at hun reagerer på flere aspekter ved museumsbygget. Hun mener heisene er for små, at dørene lukker seg for fort, og at sitteplassene i velkomstområdet er for lave og for mye lent bakover.

– Det er uholdbart at den store heisen er forbeholdt restaurant og bar, mens handikappede må bruke de to små, sier hun til avisen.

Hun sier også at gulvet skaper mye friksjon ved bruk av rullestol, noe som resulterer i distraherende bråk.

Ifølge kommunikasjonssjef for Munchmuseet hos byggherren Oslobygg, Haakon Berg Jensen, har de tatt initiativ til møter med Norges Handikapforbund.

De sier også at konsulentfirmaet Universell Utforming AS har gjennomført en uavhengig tredjepartskontroll. De jobber med å kontrollere at bygg kan brukes av alle.

Han sier de jobber med å løse utfordringene med at dørene lukker seg for raskt.

Direktør for Munchmuseet, Stein Olav Henrichsen, sier de har hatt noen travle åpningsdager og stadig jobber med å gjøre brukeropplevelsen bedre.

– Vi ønsker at huset skal være lett tilgjengelig for alle. Dette er vi opptatt av, og vi er interessert i å få tilbakemeldinger for å løse de utfordringene som er, sier Henrichsen til avisen,

