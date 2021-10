Inga Marte Thorkildsen trer ut av byrådet i Oslo

– Thorkildsen har vært en sentral del av det rødgrønne byrådet siden starten og har lagt ned en enorm innsats for barn og unge i Oslo. Hun har forvaltet en offensiv satsing på skolen og de ansatte og kvalitet i barnehagene. Jeg vil særlig takke henne for viktig og godt lederskap gjennom koronapandemien, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Eidsvoll, som tar over, har vært gruppeleder for SV i Oslos bystyre siden 2015 og leder av Oslo SV siden 2017.

På sin Facebookside skriver Thorkildsen at hun forlater byrådet med stolthet og optimisme.

– Fy søren, så mye vi har fått til! Og fy søren, så mange dyktige mennesker som jobber i og for denne byen. Det siste halvannet året har jeg vært med på å lede Oslo gjennom den største krisen siden 2. verdenskrig. Jeg har sett på nært hold hva som bor i folk, skriver Thorkildsen.

Sunniva Holmås Eidsvoll tar over som ny skolebyråd. I dag er hun gruppeleder for SV i Oslo bystyre. (Mina Ræge)

Hun begrunner utskiftingen slik:

– At hun (Sunniva Eidsvoll) overtar nå, er fordi vi var enige om å sette en fot i bakken etter valget. Når jeg er klar på at jeg uansett ikke skal være med veldig mye lenger, mens hun vil det, var dette et bra tidspunkt å foreta endring på.

– Nå skal jeg rett og slett ta en time-out, tenke meg om og vurdere hva jeg vil videre. Så kjenner jeg meg sjøl såpass godt at jeg veit at jeg temmelig snart får lyst til å bruke alt engasjementet mitt på noe annet viktig, skriver Thorkildsen.

Thorkildsens periode som skolebyråd i Oslo har vært turbulent. Kort tid etter at hun ble skolebyråd havnet hun i en maktkamp med daværende skolesjef Astrid Søgnen, som blant annet omfattet en rekke varslingssaker. De siste halvannet året har hun ledet Osloskolen gjennom en svært krevende situasjon under pandemien.

– Vemodig

Ola Wolff Elvevold tar over Eidsvolds rolle som gruppeleder for SV i Oslo bystyre. Han er for øvrig gift med Oslo SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski.

– Jeg syntes det er vemodig at Inga Marte nå trer av som byråd etter seks år. Det er et enormt verk hun har gjort, og hun kommer til å sette varige spor i Osloskolen og for unger som vokser opp i Oslo. Lista av ting hun har gjort er lang, fra gratis AKS til oppgjøret med en del av ukulturen i Osloskolen, flere lærere og økte budsjetter, sier han til Dagsavisen.

Samtidig skryter han av Eidsvoll, som har ledet Oslo SV gjennom flere gode valg, både lokalvalg og stortingsvalg.

– Hun er en veldig hardtarbeidende, engasjert og kompetent politiker som kommer til å gjøre en veldig god jobb, sier Elvevold.

Han går nå fra jobben som rådgiver i miljøstiftelsen Zero og flytter inn i Oslo rådhus på heltid.

– Jeg har store sko å fylle, jeg har mye å lære, men jeg har også mye arbeidslyst og motivasjon for å gå løs på den jobben. Nå har vi styrt byen lenge, men vi har enda mye som gjenstår. Vi skal snart vedta et budsjett for 2022 som er fullt av Oslo SVs røde og grønne løsninger, sier SV-politikeren.

