Ernas statsråder har fått nye jobber i Stortinget

For tidligere utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide får nå jobben som leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, en jobb hun hadde også før hun i 2013 ble forsvarsminister i Erna Solbergs regjering. I 2017 overtok hun som Norges utenriksminister etter Børge Brende. Sist fredag ga hun fra seg statsrådsnøkkelen til Aps Anniken Huitfeldt. Nå vender hun altså tilbake til sin gamle jobb i Stortinget.

– Glad og takknemlig

Det er ellers kutyme at statsråder bytter politisk beite når de vender tilbake til Stortinget, og får tildelt et annet politikkområde enn det de hadde ansvar for som statsråd. Dette skyldes blant annet faren for «å møte seg selv i døra». Men Høyre ønsker altså at Ine Marie Eriksen Søreide fortsatt skal være «Høyres fremste politiker på feltet», som det heter i en pressemelding fra Høyres stortingsgruppe.

Det finnes ett tidligere eksempel for at nettopp utenrikspolitikere får «spesialbehandling»: I 2001 gikk Aps Thorbjørn Jagland rett fra jobben som utenriksminister i Jens Stoltenbergs første regjering, til å bli leder av utenrikskomiteen på Stortinget.

– Jeg er glad og takknemlig for at Høyres stortingsgruppe og Erna ønsker meg som utenrikspolitisk talsperson den kommende perioden, og gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Eriksen Søreide i pressemeldingen.

– I en mer krevende internasjonal situasjon er det viktig at Norge holder en stødig utenrikspolitisk kurs. Det betyr å arbeide sammen med regjeringen for å ivareta norske interesser, men også å markere Høyres politikk på en tydelig måte og utfordre Støre-regjeringen der det blir nødvendig.

Fra kultur til skole

Selv går tidligere statsminister Erna Solberg inn som medlem av den samme utenrikskomiteen, og blir parlamentarisk leder i Høyre.

Ellers bytter de beite, de av hennes statsråder som skal på Stortinget i neste periode.

Den tidligere så profilerte kultur- og likestillingsministeren Abid Raja (V) skal fra nå av uttale seg på Venstres vegne om skole og utdanning, og blir medlem av utdannings- og forskningskomiteen.

Daværende kulturminister Abid Raja (V) ankommer den høytidelige åpningen av Stortinget. Nå blir han medlem av utdannings- og forskningskomiteen. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Tidligere forskningsminister Henrik Asheim (H) må på sin side slutte å snakke om studenter og høyere utdanning, og heller uttale seg om NAV og arbeidsliv. Han blir nemlig fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen.

Tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) kan nå snakke om skole av hjertens lyst, når han nå går inn i utdannings- og forskningskomiteen. Han har tidligere sittet som kunnskaps- og integreringsminister, i perioden 2018-2020, men går ikke direkte fra skolestatsrådstolen til komiteen.

Fra klima til finans

Tidligere klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) skal nå snakke mye mer om kroner og øre enn miljø og klima. Han tar plass i finanskomiteen og blir finanspolitisk talsperson for Venstre.

Også tidligere oljeminister Tina Bru går inn i finanskomiteen og blir Høyres finanspolitiske talsperson.

Tidligere kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup blir fraksjonsleder og Høyres talsperson i energi- og miljøkomiteen, der han også satt i perioden 2009–2015.

Tidligere kulturminister, barne- og familieminister og nå sist distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland går inn i næringskomiteen. Der har hun så vidt sittet før, i det året hun var ute av regjeringen. (2019-2020).

Bare tre igjen

KrF har ennå ikke fordelt sine folk i Stortinget, men dette skal være like om hjørnet. I KrFs gruppe er de nå bare tre representanter. Det er tidligere landbruks- og matminister Olaug Bollestad, tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein og tidligere barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

