Oslo kan bli full av elsparkesykler som ikke kan brukes

I tråd med de nye reglene i hovedstaden, som trer i kraft natt til fredag, skal tolv aktører på markedet fordele 8.000 elsparkesykler, maksimalt 667 hver, mellom seg i byen. Tillatelsen gjelder fram til og med 31. mars 2022.

[ Elsparkesykkel-giganter saksøker Oslo kommune ]

Likevel kan tusenvis av dem bli stående på gata fram til onsdag, skriver Aftenposten. Det går fram av et brev fra Bymiljøetaten til aktørene, som avisa har fått tilgang til.

Der heter det at Bymiljøetaten likevel «forventer at hver aktør har maksimalt 667 kjøretøy tilgjengelig for utleie fra 10. september. Eventuelle kjøretøy utover dette antallet, som fremdeles er ute i byen, må gjøres utilgjengelig for bruk av publikum».

[ Oslo kommune forbyr utleie av elsparkesykler fra kl 23 ]

Det betyr at de ytterligere sparkesyklene kan deaktiveres av aktørene, med frist til innhenting først onsdag. Avisa skriver også at elsparkesykler som ikke er aktivert, kan taues inn etter veitrafikklovens bestemmelser om feilparkering.

Saken fortsetter under videoen

Reduseringen ble utsatt etter at tre av aktørene, Voi, Tier og Ryde, tok innstrammingen i retten. De har begjært midlertidig forføyning, og en kjennelse fra Oslo tingrett er ventet fredag, skriver Aftenposten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen