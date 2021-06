13 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 31 smittede per dag i Oslo.

Smittetallene er høyest i bydelen Nordstrand. Der ligger smittetrykket på 170 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det siste døgnet er det registrert tre nye smittede i bydelen. Etter det følger bydelene Ullern med 93 og Vestre Aker med 89.

Alna bydel har for tiden det laveste smittetrykket med 10 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og her ble det registrert én ny smittet i det siste døgnet.

Totalt er 37.389 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet har 76 personer fått påvist koronasmitte i Norge. Det er 32 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 183 nye koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 178, så trenden er svakt stigende.

I alt har nå 130.619 personer i Norge testet positivt for covid-19 siden februar i fjor.

Til nå har 2.383.339 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.524.886 personer har fått andre dose.

Fredag var 27 koronapasienter innlagt på sykehus. Disse tallene oppdateres ikke i helgen. Til sammen er 792 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.

