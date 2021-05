I dag kunngjorde kunnskapsminister Guri Melby (V) at muntlig eksamen blir avlyst over hele landet.

– Vi skulle gjerne sett at dette kom før, men jeg er utrolig glad og letta over at Melby nå har lyttet til elevene, lærerne, alle oss i fylkene som har ment at muntlig eksamen ikke er til elevenes beste, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Senest i går sa Melby at alle elever må forberede seg på at eksamen gjennomføres. Skriftlig eksamen ble avlyst allerede i februar.

Kunnskapsminister Guri Melby begrunner avgjørelsen med at det i dag ikke ville vært sikkert at den muntlige eksamenen ville blitt gjennomført på en rettferdig og trygg måte for alle elever. Tidligere denne uka møtte Melby fylkesordførerne, hvor de ba henne om å avlyse muntlig eksamen i videregående skole.

– Per nå er det flere tusen elever og ganske mange hundre lærere i karantene, og det er grunn til å tro at det vil være situasjonen de nærmeste ukene, sa Melby på et hasteinnkalt pressetreff torsdag formiddag, ifølge NTB.

Thorkildsen mener avgjørelsen er viktig for at elevene får en best mulig overgang til en ny fase etter høsten.

– Nå kan de siste ukene av skoleåret brukes til å få en best mulig standpunktvurdering for elevene, tette kunnskapshull og gi en god og trygg avslutning på et tøft skoleår, sier hun.

Byråden understreker ovenfor Dagsavisen at privatisteksamen vil gå som normalt for dem som skal ha det.

