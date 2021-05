Oslo Høyre kritiserer skolebyråd Inga Marte Thorkildsen for at kartleggingsprøvene i Osloskolen – osloprøvene – er frivillige, og de mener at pandemien har vist at disse prøvene nå må bli obligatoriske igjen.

– Vi trenger mer kunnskap om hvordan det står til med våre elever, ikke mindre. Vi vet at det har vært store forskjeller i læring og undervisning mellom skolene og mellom klassene. Disse forskjellene forsvinner ikke ved at byrådet gjør kartleggingsprøvene frivillig og lukker øynene, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde til Dagsavisen.

Nå svarer skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) på kritikken.

– Høyre demonstrerer gang på gang at de ikke har tillit til skolene, verken lærere eller skoleledere. Ingen ting synes viktigere for Høyre enn å kjøre på med tester og kartlegginger og nå også muntlig eksamen, til tross for at et samla Skole-Norge advarer dem mot å gjennomføre det. Kan de ikke vise bare et minimum av tillit til de som gjør jobben der ute hver dag?, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Ber dem lytte

Osloprøvene har vært frivillige siden 2015, med unntak av prøvene i naturfag. I år har også naturfagsprøvene blitt gjort frivillige. Thorkildsen understreker at dette er noe skolene selv har fått vurdere om de vil gjennomføre ut fra sin lokale situasjon, og ikke noe hun har «diktert» som skolebyråd.

Men hun står fast ved at skolene selv ellers skal få avgjøre om disse prøvene gir dem nødvendig informasjon, eller om den kan skaffes på andre måter, og legger til:

– I år er det viktigere enn noen gang å lytte til elevene og lærerne.

Både høyrepolitikerne Mathilde Tybring-Gjedde og Mehmet Inan Kaan, og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen mener å ha støtte fra skolene i sitt syn. Høyre mener prøvene er svært nødvendige for at ungdomsskolene skal kunne vite hvilke kunnskapshull de enkelte elevene de tar imot til høsten har, og hvordan de kan hjelpe dem.

– Jeg tror vi skal være såpass ærlige å si at vi vet at vi har gått glipp av mye, men ikke hvor mye, og den informasjonen trenger vi, sa Tyrbring-Gjedde.

Det synet deler ikke Thorkildsen.

– Jeg hører urovekkende mange historier fra lærere som forteller om klasser der elevene har store psykiske problemer eller mangler motivasjon. Mange er dypt bekymra for elevenes psykiske helse, for frafall og for at de ikke har tid til å følge opp elevene tett nok faglig. Har det slått Høyre at det å kjøre på med flest mulig tester ikke alltid er det klokeste for å ivareta elevene både faglig og sosialt?, og legger til:

– Høyre følger visst ikke så nøye med heller, for hvis de hadde gjort det hadde de visst at osloprøvene ble frivillige allerede i 2015, med unntak av osloprøven i naturfag. Dette er altså ikke nytt, selv om Høyre forsøker å framstille det som det.

