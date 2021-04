Naboene føler seg sviktet

I går skrev Dagsavisen om Sophies Minde på Carl Berner som etter planen skal bli permanent storbarnehage og bydelshus om ca. fire års tid. Naboene er derimot ikke fornøyd.

– Området må kunne åpnes opp og bli til nytte for flere allerede om et år, sånn at vi kan bruke det, uavhengig av hva som skjer på tegnebordet, mener styreleder i beboerforeningen «Carl Berner – Vårt nabolag» Per Gunnar Dahl.

Styreleder i beboerforeningen «Carl Berner – Vårt nabolag» Per Gunnar Dahl. Foto: Privat.

Døde bygninger

– Bydelshus og barnehage er velkommen, men da må de bidra til et bedre boområde, og ikke bare bli et forvaltningshus. Vi trenger ikke flere døde bygninger på kveldstid i vårt nærområde, vi trenger steder for å kunne møtes.

Foreningen ønsker seg tre strakstiltak som de mener det burde være mulig å budsjettere for, så det kan påbegynnes i løpet av neste år.

– Vi mener at området og parken må kunne åpnes opp så det kan brukes fleksibelt.

Han peker på at området i dag er lukket inn med porter, og at det er lite belysning på kveldstid. Han kaller det et yndet sted for narkotikaomsetning.

– Vi ønsker at forfallet av bygningene Villa Sorgenfri og Sophies Minde stopper umiddelbart. De nærmest skriker etter en ansvarlig eier. Vi mener det burde være mulig å åpne en kafé i kjelleretasjen allerede neste år.

Bortglemte forslag

Dahl forteller at naboene i fjor ble kontaktet av et arkitektfirma som hadde fått i oppdrag av omsorgsbygg å spørre dem hva de ønsket seg for området. De sendte inn mange forslag, om blant annet økologisk bydelskafé og aktivitetshus. Byrådet vurderer forslagene, men ikke kan garantere at det blir mulighet for mer enn barnehage og bydelshus.

– Vi sitter igjen med et inntrykk av at de forkaster forslagene våre, og i stedet kjører en igang en ny runde med utredninger. Det opprører folk i nærområdet, sier Dahl.

Han påpeker at området lenge har vært et trafikalt knutepunkt, og på tross av at det bor 25 tusen mennesker i en radius på 10 minutters gange fra krysset, har området få oppholdssteder å tilby. Dahl mener kommunens tilstedeværelse på Carl Berner har vært minimal. Han mener de ikke har klart å gi området en god byutvikling.

– De lurte oss da de bevarte de gamle trehusene i Hasleveien. Flere av husene ble påtent, og i samme vedtak godkjente de et bilbasert kjøpesenter på elleve tusen kvadratmeter. Det vedtaket vil vi snu. Er det noe Carl Berner ikke trenger, så er det flere biler, nå som vi endelig har fått fjernet den mest intense biltrafikken.

Dagsavisen har vært i kontakt med byrådsavdelingen for byutvikling og byråd for næring og eierskap, som ikke hadde mulighet til å kommentere saken før etter ferien.

