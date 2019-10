Ny mangfoldsbyråd: Slik svarer han om Oslo-volden

Onsdag formiddag presenterte Raymond Johansen sitt nye byråd foran rådhuset i Oslo.

Den kanskje største overraskelsen få hadde spekulert i på forhånd var SVs Omar Samy Gamal som ble presentert som Oslos nye byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold. Nettopp disse tre temaene var blant temaene Johansen trakk fram som særlig viktige da han presenterte den nye byrådsplattformen tirsdag.

– Vår viktigste oppgave er å kjempe for de svakeste i byen vår hver eneste dag. Jeg er en arbeiderklassegutt, jeg er gutt fra en minoritetsfamilie og jeg kjenner godt til utfordringene mange møter hver dag. Det er folk som har motivasjon til å jobbe og til å være en del av fellesskapet. Men systemet klarer ikke alltid å møte dem. Det skal vi gjøre noe med, sier Gamal til Dagsavisen.

Oslo-volden

De siste ukene har det vært en rekke alvorlige voldshendelser i Oslo. I helga som var meldte politiet om 11 voldshendelser som tilsynelatende rammet tilfeldige folk på gata.

Gamal mener det er særlig to nøkkelsaker for å få løst voldsproblematikken.

– Min erfaring fra da jeg var liten er at det viktigste er arbeid og et trygt sted å bo. Hvis man ikke har de tingene på plass skaper det et økonomisk stress og et psykisk stress. For å klare å løse de utfordringene vi ser må vi sikre at folk har en trygg og god jobb, og vi må sørge for at folk har et trygt sted å bo, sier han.

Disse blir byråder

Gamal skal dele på byrådsavdelingen som tidligere het arbeid, helse og sosial med tidligere finansbyråd Robert Steen som får ansvar for helse, eldre og innbyggertjenester. De to erstatter Tone Tellevik Dahl (Ap) som nå forsvinner ut av byrådet og tar fatt på fire år som bystyremedlem for Arbeiderpartiet etter 12 år som heltidspolitiker i Oslo. Tellevik Dahl har hatt permisjon fra Universitetet i Oslo i 12 år.

Einar Wilhelmsen fra MDG tar over stafettpinnen i byrådsavdelingen for finans, mens Line Victoria Evensen fra Arbeiderpartiet tar over næringsbyrådsposten fra Marthe Scharning Lund. Lund sier hun nå vil vurdere å finne seg en jobb utenfor politikken, men er per i dag ansatt i Arbeiderpartiet.

Evensen er forøvrig nybakt mor og skal være i permisjon fram til 2. januar. Fram til da kommer byrådssekretær Vegar Andersen (Ap) til å fungere som konstituert byråd for næring og eierskap.

Inga Marte Thorkildsen (SV), Lan Marie Berg (MDG), Hanna E. Marcussen (MDG) og Rina Mariann Hansen (Ap) fortsetter alle i sine gamle jobber som hhv. skolebyråd, miljø- og samferdselsbyråd, byutviklingsbyråd og kultur- og idrettsbyråd.

